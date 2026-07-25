- تحالف دولي لحماية الشحن في مضيق هرمز: واشنطن ولندن تخططان لاجتماع رفيع المستوى في بريطانيا لتشكيل تحالف دولي لحماية الشحن البحري في مضيق هرمز، كجزء من استراتيجية خروج أميركية من الحرب على إيران واستقرار أسواق الطاقة. - التعاون البريطاني الأميركي: تحت قيادة رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بيرنهام، تتجه بريطانيا نحو تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، مع الإبقاء على استخدام القواعد العسكرية البريطانية لضربات على إيران. - مناقشات دولية: الولايات المتحدة تسعى للبناء على مناقشات سابقة مع بريطانيا وفرنسا لتشكيل تحالف دولي، مع التركيز على إرسال أصول بحرية لتأمين مسارات الشحن، وسط تعقيدات متزايدة في مضيق هرمز.

نقل موقع أكسيوس الأميركي، مساء اليوم الجمعة، عن دبلوماسيَّين أوروبيَّين ومصدرين آخرين، قولهما إن واشنطن ولندن تخططان لعقد اجتماع رفيع المستوى في العاصمة البريطانية، الأسبوع المقبل، يركز على تشكيل تحالف دولي محتمل لحماية الشحن البحري في مضيق هرمز. ووفق "أكسيوس"، فإن إعادة فتح المضيق للشحن التجاري عنصر أساسي في أي استراتيجية خروج أميركية من الحرب على إيران، وجهود استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وعلى ما يبدو، فإن الحكومة البريطانية، تحت قيادة رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بيرنهام، تتجه نحو مزيد من التعاون الثنائي مع الولايات المتحدة في ما يخص التصعيد في الشرق الأوسط. فقد سبق أن أعلن بيرنهام الذي تسلم منصبه الاثنين الماضي خلفاً لرئيس الحكومة السابق كير ستارمر

اجتماع عسكري حول مضيق هرمز

، على الإبقاء على استخدام الولايات المتحدة للقواعد العسكرية البريطانية لتنفيذ ضربات على إيران، وهو ما كانت قد سمحت به حكومة سلفه، في مارس/ آذار الماضي.

جدول أعمال الاجتماع وتاريخه لا يزالان قيد المناقشة ولم يتم الانتهاء منهما، إذ قال الدبلوماسيان الأوروبيان لـ"أكسيوس" إن الاجتماع من المحتمل أن يضم وزراء الدفاع وكبار القادة العسكريين من الدول الغربية ودول المنطقة. كذلك؛ فإنه من المحتمل أن يحضر وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث ورئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة دان كين. ونقل الموقع الأميركي عن مسؤول في البيت الأبيض، تأكيده رغبة الولايات المتحدة وبريطانيا في عقد المؤتمر الأسبوع المقبل، فيما رفضت السفارة البريطانية في واشنطن التعليق.

الولايات المتحدة ترغب في البناء على المناقشات التي أجرتها بريطانيا وفرنسا مع عدة دول في الأشهر الأخيرة

في الأثناء، قالت المصادر إن الولايات المتحدة ترغب في البناء على المناقشات التي أجرتها بريطانيا وفرنسا مع عدة دول في الأشهر الأخيرة، حول تحالف دولي محتمل بشأن مضيق هرمز. علماً أن العديد من الدول وضعت حينها شرطاً رئيسياً يتمثل بضرورة وقف القتال، بحيث تكون الظروف على الأرض آمنة بما يكفي لمهمة بحرية دولية. ووفق المصادر، فإن الولايات المتحدة تريد من حلفائها إرسال أصول إلى المنطقة مثل سفن إزالة الألغام، والسفن البحرية، والطائرات المسيّرة للمساعدة في تأمين مسارات الشحن، وقال أحد الدبلوماسيَّين الأوروبيَّين إن "الأميركيين يبحثون عن مخرج ويريدون مساعدتنا".

اقتصاد دولي مغامرات بحارة "هرمز": مخاطر واستغلال وإغراءات مالية لتجاوز المضيق

واستضافت فرنسا وبريطانيا، في إبريل/ نيسان الماضي، اجتماعاً ضم قادة من حوالى 40 دولة، لمناقشة تأسيس مهمة بحرية بهدف حماية الملاحة في مضيق هرمز لا تضم إيران أو الولايات المتحدة. وأبدت تلك الدول استعدادها للمساعدة في إبقاء المضيق مفتوحاً بمجرد التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. لكن الأمور في مضيق هرمز تزداد تعقيداً، خصوصاً وسط جولة الضربات والتهديدات المتبادلة منذ نحو أسبوعين، على الرغم من توقيع طهران وواشنطن مذكرة تفاهم الشهر الماضي. في وقت تدخل جبهة البحر الأحمر تدريجياً في جولة التصعيد الحالية، لتهدد بمزيد من خنق الملاحة البحرية في المنطقة.