اجتماع أمني بين لبنان وسورية يبحث قضايا الحدود والموقوفين والمخدرات

- عُقدت اجتماعات أمنية في بيروت بين لبنان وسورية لمناقشة قضايا المخدرات والإرهاب والجرائم وإدارة الحدود، مع التركيز على ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية. - تم الاتفاق على إعداد ورقة عمل للتعاون بين المؤسسات الأمنية في البلدين، مع التركيز على مكافحة الإرهاب والمخدرات والهجرة وإدارة المعلومات. - أقرّ مجلس الوزراء اللبناني تعيينات جديدة وناقش قضية السلاح داخل المخيمات الفلسطينية، مؤكداً على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة لضمان الاستقرار.

عُقدت في بيروت اليوم الأربعاء اجتماعات أمنية بين مسؤولين من لبنان وسورية تركزت على قضايا من بينها المخدرات والإرهاب والجرائم الجنائية وإدارة الحدود إلى جانب ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية.

وتأتي هذه الاجتماعات التي ضمت وفدين من الأمن العام اللبناني ووزارة الداخلية السورية، في سياق اللقاءات والاتصالات المكثفة التي تجري بين لبنان وسورية من أجل تعزيز التعاون، ولا سيما القضائي والأمني، وحلّ الملفات العالقة بين البلدين، من ضمنها ترسيم الحدود، والمفقودون اللبنانيون في الداخل السوري، واللاجئون السوريون في لبنان، وذلك في وقتٍ سُجل فيه تقدم على صعيد ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، خصوصاً من هم في خانة معتقلي الرأي، إذ من المرتقب التوصل إلى توافق بشأنه.

وقال المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء حسن شقير إن الاجتماع التنسيقي يُعدّ من الاجتماعات المهمة والضرورية للتنسيق، خصوصاً أن الشعبين اللبناني والسوري تجمعهما صلات تاريخية وعائلية، مضيفاً: "نحن اليوم، بناءً على تعليمات الرئيس جوزاف عون، نعقد اجتماعات تبحث عدة مواضيع تهم وزارة الداخلية اللبنانية والأمن العام والأمن الداخلي والجانب السوري، من أجل المباحثات على مستويات عدة للتنسيق بين الدولتين في مجالات تشمل مكافحة الإرهاب والمخدرات والهجرة وإدارة المعلومات". وأضاف: "بعد اللقاءات سيكون لدينا ورقة عمل للتعاون بين الدولتين على مستوى المؤسسات لحفظ أمن البلدين".

من جانبه، أكد معاون وزير الداخلية السوري للشؤون الأمنية اللواء عبد القادر طحان، أهمية الاجتماع، مشيراً إلى أنّ "هذه الزيارة تأتي استكمالاً للقاءات التي عقدت في المملكة العربية السعودية بين وزراء الدولتين، وخصوصاً الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، برعاية عون والرئيس السوري أحمد الشرع وتوجيهات القيادة اللبنانية والسورية، وقد قدمنا على رأس وفد مختص لمعالجة الأمور وإتمام أفضل تنسيق على المحاور المشتركة بما يصب في مصلحة البلدين الشقيقين".

كذلك، عقد وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار لقاءً مع الوفد السوري بحضور المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللبناني اللواء رائد عبد الله والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير. وأكد الحجار بعد اللقاء "عمق العلاقات اللبنانية السورية، وخصوصاً بعد الزيارات التي حصلت ما بين الجانبين، أولها لقاءات عون والشرع، والزيارة التي قمنا بها مع رئيس الوزراء نواف سلام إلى سورية ولاحقاً زيارة وزير خارجية سورية إلى لبنان، وعلى إثر هذه الزيارات". وأضاف: "عندما استكملت الأجهزة السورية تنظيمها وإعادة هيكلتها، تُرجم القرار المتخذ من الجانبين بمزيد من التعاون واللقاءات وتفعيل العمل على الأصعدة كافة".

وأشار إلى عقد لقاءات بين وزيري العدل اللبناني عادل نصّار والسوري مظهر الويس في بيروت حول ملف السجناء السوريين في لبنان. وقال: "نحن بدورنا نعمل على موضوع السجناء اللبنانيين داخل السجون اللبنانية من أجل الإسراع في المحاكمات وبت ملفاتهم". وأشار وزير الداخلية اللبناني إلى أن الأطراف المجتمعة اليوم خلصت إلى تفعيل اللقاءات على المستوى الأمني.

ولفت الحجار إلى أن "هناك عدداً كبيراً من النازحين السوريين والجالية السورية في لبنان إلى جانب مصالح مشتركة وحدود طويلة مطلوب ضبطها من الجانبين، وهناك عديد من الأمور تحصل في مجال مكافحة المخدرات ووضعنا الأسس لتنسيق مباشر". وأعرب الحجار عن أمله أن "تكون الزيارة نقطة انطلاق لمزيد من التعاون والتنسيق المباشر".

وكان نائب رئيس الحكومة اللبناني طارق متري قد كشف لـ"العربي الجديد"، عقب اللقاءات التي أجراها وزير العدل السوري مظهر الويس في بيروت، يوم 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عن "تقدّم حصل على المستويين اللبناني والسوري في ملفات عدّة، إلى جانب التقدّم المحرَز على صعيد ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، مثل ضبط الحدود بين الجهتين ومكافحة تهريب السلاح والمخدرات والتنسيق أيضاً على صعيد عودة اللاجئين السوريين".

سلام: أحرزنا تقدماً كبيراً في مسألة السلاح الفلسطيني

في سياقٍ منفصلٍ، أقرّ مجلس الوزراء اللبناني في جلسة عقدها اليوم في قصر بعبدا برئاسة الرئيس جوزاف عون سلسلة تعيينات شملت إدارة التبغ والتنباك والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية والموارد المائية. وقال إن الحكومة ستنظر في جلستها المقبلة في تقرير سترفعه اللجنة المعنية بقانون الانتخاب التي أضيف إليها نائب رئيس مجلس الوزراء ليرأسها، وذلك في مهلة أقصاها أسبوع من تاريخه.

وفي مستهل الجلسة، توقف عون عند الجريمة التي أودت بحياة الشاب إيليو أبو حنا في مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين، وقال إن "السلاح الذي لا يزال بيد بعض الفصائل والمجموعات المسلحة داخل المخيمات الفلسطينية يشكل خطراً على الاستقرار في لبنان وأمن أهله"، مشدداً على وجوب استكمال عملية تسليم سلاح هذه المخيمات.

من جهته، قال رئيس الوزراء نواف سلام إن "التحقيقات جارية لمحاسبة مرتكبي الجريمة التي أدت إلى مقتل الشاب إيليو أبو حنا، لا بل إنها متقدمة بدلالة توقيف سبعة مشتبه فيهم حتى الآن، ولكن الأهم هو في العبرة الأساسية التي يجب استخلاصها من هذه الجريمة، وهي أن السلاح الذي لا يزال بيد بعض الفصائل والمجموعات المسلحة داخل المخيمات يشكل خطراً على الاستقرار في لبنان وأمن أهله ولا يخدم القضية الفلسطينية بشيء".

وكشف سلام أننا "أحرزنا تقدماً كبيراً في مسألة السلاح داخل المخيمات الفلسطينية، إذ تجاوز عدد الشاحنات المحملة بالسلاح الثقيل التي تم تسليمها عشرين شاحنة"، مضيفاً: "هذا لا يجوز إنكاره ولكنه، بوضوح، غير كافٍ بعد ويجب استكمال عملية تسليم السلاح. كما ويهمني أيضاً تأكيد التزامنا مسار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية حصراً، وبسط سلطتها على كامل أراضيها".