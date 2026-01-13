اجتماعات في البيت الأبيض لاحتواء توتر غرينلاند بين واشنطن وكوبنهاغن

- اجتمع مسؤولون من الدنمارك وغرينلاند في البيت الأبيض لمناقشة مستقبل غرينلاند، حيث أكد رئيس وزراء غرينلاند على البقاء ضمن مملكة الدنمارك ورفض الانضمام إلى الولايات المتحدة. - أثارت تصريحات ترامب مخاوف جيوسياسية، مما دفع الدنمارك وغرينلاند لتعزيز التعاون مع الناتو وزيادة الوجود العسكري في القطب الشمالي. - أشار ديمتري ميدفيديف إلى احتمال انضمام غرينلاند إلى روسيا عبر استفتاء، بينما أكدت حكومة غرينلاند رفضها لأي محاولات أميركية للاستيلاء على أراضيها.

يلتقي مسؤولون من الدنمارك وغرينلاند في البيت الأبيض، الأربعاء، نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، الذي كان أدلى بتصريحات قاسية تجاه كوبنهاغن العام الماضي، وذلك لمناقشة مستقبل الجزيرة التي تتمتّع بحكم ذاتي. وفي وقت سابق الثلاثاء، أكد رئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن، في مؤتمر صحافي مع نظيرته الدنماركية ميتي فريدريكسن، أنه سيختار البقاء داخل مملكة الدنمارك بدلاً من الانضمام إلى الولايات المتحدة التي تطمع بغرينلاند.

وفي الأيام الأخيرة، أثار دونالد ترامب مخاوف إضافية لدى السلطات في الدنمارك وغرينلاند، بإعلانه الأحد أنه سيستولي على الجزيرة القطبية الشاسعة "بطريقة أو بأخرى". وقال رئيس حكومة غرينلاند خلال زيارته كوبنهاغن: "نواجه أزمة جيوسياسية، وإذا كان ينبغي علينا الاختيار بين الولايات المتحدة والدنمارك، فإننا نختار الدنمارك". وأكد أن "غرينلاند لن تنتمي إلى الولايات المتحدة"، مشدداً على أن "الولايات المتحدة لن تحكمها، ولن تكون جزءاً من الولايات المتحدة".

وإلى جانبه، أشارت ميتي فريدريكسن إلى أنه لم يكن من السهل مقاومة ما وصفته بـ"الضغط غير المقبول بتاتاً من جانب أقرب حلفائنا". وأضافت أن "الكثير من الأشياء تشير إلى أن الجزء الأصعب لم يأت بعد". وبناءً على طلب وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت، يعقد اجتماع، الأربعاء، في البيت الأبيض، بحضور نائب الرئيس الأميركي، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ونظيره الدنماركي لارس لوكه راسموسن. وكان جاي دي فانس قد أعلن في الربيع، بعد إعراب ترامب عن رغبته في السيطرة على الجزيرة، عن زيارة غير مرغوب فيها إلى غرينلاند.

ونظراً إلى الرفض الذي أثاره هذا الإعلان، اكتفى بزيارة القاعدة الجوية الأميركية في بيتوفيك شمال غربي الجزيرة. وهناك، انتقد ضعف التزام الدنمارك بأمن الجزيرة، ووصف كوبنهاغن بـ"الحليف السيئ"، الأمر الذي أثار غضب الأخيرة. وباعتبارها من أشد المؤيدين لحلف شمال الأطلسي، كانت هذه المملكة الاسكندنافية قد أرسلت قوات لدعم الأميركيين في العراق وأفغانستان.

تبديد "سوء الفهم"

بالنسبة إلى نووك وكوبنهاغن، فإن اللقاء الذي سيُعقد في البيت الأبيض سيسمح بتبديد "سوء الفهم"، سواء كان ذلك بشأن الدفاع أو الوجود الصيني أو العلاقات الثنائية. وقالت ميكايلا إنجيل، المتخصصة بشؤون هذه المنطقة القطبية والممثلة الدنماركية السابقة فيها، لوكالة فرانس برس: "بالنسبة إلى المستمع الأميركي غير المطّلع، ربما أعطت المحادثات بين غرينلاند والدنمارك انطباعاً بأن انفصال غرينلاند عن الدنمارك بات وشيكاً، وأتفهّم أنه في مثل هذه الحالة، بدا من الأفضل بالنسبة إلى الأميركيين الاستيلاء على هذا الموقع الاستراتيجي".

وأضافت أن "هذه المحادثات جارية منذ سنوات وسنوات، ولم يعن ذلك قط أن غرينلاند كانت على وشك الانفصال". وبالنسبة إلى ينس فريدريك نيلسن، فقد "حان الوقت لتشكيل جبهة مشتركة". وفي مواجهة الانتقادات الأميركية بشأن التزامها العسكري غير الكافي في مواجهة روسيا والصين، أشارت الحكومة الدنماركية مؤخراً إلى أنها استثمرت حوالى 90 مليار كرونة (12 مليار يورو) لتعزيز وجودها العسكري في القطب الشمالي.

وأكدت فريدريكسن مجدداً "الالتزام المطلق والثابت لمملكة الدنمارك في بذل ما في وسعنا لضمان البعد الأمني السياسي" في هذا الجزء من العالم. وأوضحت أن وجود حلف شمال الأطلسي (ناتو) في غرينلاند يشكّل خط الدفاع الأفضل في مواجهة الصين وروسيا في هذه المنطقة.

اجتماع مع الناتو

كذلك، تشارك وزيرة خارجية غرينلاند، الاثنين، في اجتماع مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، أعلن عنه وزير الدفاع الدنماركي ترويلس لاند بولسن، لمناقشة الأمن في القطب الشمالي. وتعتمد الدنمارك وغرينلاند على الناتو لضمان الدفاع عن هذه الجزيرة. وكانت فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وبولندا وإسبانيا قد أعلنت دعمها لنووك وكوبنهاغن.

وبعد لقاء مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الاثنين، قلّل وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول من خطر شن الولايات المتحدة هجوماً على غرينلاند، وقال: "ليس لديّ أي مؤشر إلى أن هذا الأمر سيتم أخذه في الاعتبار بجدية". وردّاً على سؤال بشأن احتمال عمل عسكري أحادي الجانب من الولايات المتحدة، بعد لقاء مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، قال فاديفول: "ليس لدي أي مؤشر على أن هذا الأمر سيتم أخذه في الاعتبار بجدية".

وأضاف: "بل أعتقد أن هناك مصلحة مشتركة في معالجة المسائل الأمنية التي تنشأ في منطقة القطب الشمالي، وأنه ينبغي علينا القيام بذلك، وسنفعل". وتابع: "يطوّر الناتو حالياً خططاً أكثر واقعية بشأن هذا الأمر، وستتم مناقشتها في وقت لاحق مع شركائنا الأميركيين". وتأتي زيارة فاديفول قبل محادثات مرتقبة هذا الأسبوع في واشنطن بين روبيو وكبار الدبلوماسيين في الدنمارك وغرينلاند، التي تتمتع بحكم ذاتي.

ويصرّ ترامب على وضع غرينلاند تحت سيطرة الولايات المتحدة، مشدداً على أهمية الإقليم الدنماركي بالنسبة إلى الأمن القومي الأميركي. وإقليم غرينلاند، البالغ عدد سكانه حوالى 57 ألف نسمة، مترامي الأطراف وغني بالموارد المعدنية، ولموقعه أهمية استراتيجية. وأعلنت حكومة غرينلاند، الاثنين، أن الجزيرة لا تقبل "بأي شكل" السعي الأميركي "للاستيلاء" على أراضيها، و"ستكثّف جهودها" لضمان الدفاع عن هذه الأراضي في إطار حلف شمال الأطلسي.

وفي وقت لاحق، الاثنين، أشار أعضاء في الكونغرس الأميركي إلى أن وفداً سيتوجه إلى كوبنهاغن يومي الجمعة والسبت، في طريقه إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية. وقال السيناتور الديموقراطي كريس كونز، في بيان، إن الوفد سيلتقي برؤساء شركات وشخصيات سياسية لمناقشة "تعزيز الأمن في القطب الشمالي وتوطيد العلاقات التجارية".

غرينلاند قد تقرّر الانضمام إلى روسيا

من جهته، قال ديمتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إن غرينلاند قد تُقرّر الانضمام إلى روسيا عبر استفتاء شعبي إذا لم يُسرع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى ضمّها. جاء ذلك في تدوينة نشرها، الثلاثاء، عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، علّق فيها على مبادرات الولايات المتحدة بشأن غرينلاند. وأشار ميدفيديف إلى أن الخطوات الأميركية بشأن غرينلاند قد تكون مفيدة لتغيير "المناخ العالمي".

واستدرك: "لكن على ترامب الإسراع. فبحسب معلومات غير مؤكدة، قد يُجرى استفتاء مفاجئ خلال أيام، ويمكن لجميع سكان غرينلاند، البالغ عددهم 55 ألف نسمة، التصويت للانضمام إلى روسيا. وحينها سينتهي كل شيء". وسبق لترامب القول: "إذا لم نستولِ على غرينلاند، فستستولي عليها روسيا أو الصين. ولن يحدث ذلك ما دمتُ رئيساً. والوجود العسكري وحده لا يكفي، بل يجب السيطرة عليها".

ولفت ترامب إلى وجود غواصات صينية وروسية وسفن حربية أخرى حول غرينلاند، وأن واشنطن "ستستعيد غرينلاند بأي طريقة كانت". وعندما سُئل عما إذا كانت رغبتهم في ضمّ غرينلاند ستؤثر سلباً على وحدة حلف الناتو، أجاب ترامب: "إنهم بحاجة إلينا أكثر مما نحن بحاجة إليهم".

وتتبع غرينلاند للدنمارك وتتمتع بحكم ذاتي، وتُعد أكبر جزيرة في العالم، ولها موقع مركزي في منطقة القطب المتجمد الشمالي، التي تكتسب أهمية متزايدة نظراً لذوبان الجليد بسبب أزمة المناخ وفتح طرق تجارية جديدة. وتقع غرينلاند، إحدى المنطقتين المتمتعتين بالحكم الذاتي في مملكة الدنمارك، إضافة إلى جزر فارو، على بعد أكثر من 2900 كيلومتر عن الدنمارك.

(فرانس برس، الأناضول)