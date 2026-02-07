- وجهت هيئة محلفين فيدرالية كبرى تهمة التهديد بالقتل لشانون ماثر، البالغ من العمر 33 عاماً، ضد نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس أثناء زيارته لأوهايو، حيث زُعم أنه خطط لاستخدام بندقية إم14 لتنفيذ التهديد. - ألقت السلطات القبض على ماثر، ووجدت بحوزته ملفات رقمية تتعلق بانتهاكات جنسية بحق أطفال، وهو الآن موقوف بانتظار جلسة استماع في 11 فبراير. - جي دي فانس، الذي خدم في البحرية الأميركية وفاز بعضوية مجلس الشيوخ عن أوهايو، اختير نائباً للرئيس ترامب في انتخابات 2024.

أعلنت وزارة العدل الأميركية، أمس الجمعة، أنّ هيئة محلفين فيدرالية كبرى وجّهت لرجل يبلغ من العمر 33 عاماً تهمة التهديد بقتل نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس أثناء زيارته لولاية أوهايو في يناير/كانون الثاني. وأفادت الوزارة، في بيان، بأنّ شانون ماثر متّهم "بالتهديد بقتل وإلحاق الأذى الجسدي" بنائب الرئيس.

وذكر البيان نقلاً عن تقارير بأن ماثر قال إنه سيبحث عن الأماكن التي كان سيتوجه إليها فانس وسيستخدم "بندقيته الآلية من طراز إم14 ويقتله"، من دون أن يوضح مكان إدلائه بهذا التعليق. وألقى عناصر الجهاز السرّي الأميركي القبض على ماثر الجمعة. وسبق أن وقعت حوادث أخرى تستهدف فانس.

وقال نائب الرئيس الأميركي مطلع يناير إنّ "شخصاً مجنوناً" حاول اقتحام منزله في أوهايو عبر الطرق على النوافذ. ولم يكن فانس وعائلته في المنزل يومها فيما أُلقي القبض على رجل يبلغ 26 عاماً على خلفية الحادثة، بحسب تقارير وسائل إعلام أميركية.

وكشفت وزارة العدل الجمعة بأنها عثرت على "عدة ملفات رقمية تتضمن مواد متعلقة بانتهاكات جنسية بحق أطفال" بحوزة ماثر أثناء التحقيقات المرتبطة بتهديده المفترض لفانس. ومثل ماثر أول مرة أمام محكمة في أوهايو الجمعة. وهو موقوف بانتظار جلسة استماع بشأن اعتقاله مقررة في 11 فبراير/شباط الحالي، بحسب الوزارة.

وجي دي فانس، سياسي أميركي، خدم في سلاح البحرية الأميركية أربع سنوات، وفاز بعضوية مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية أوهايو 2022. اختاره الرئيس دونالد ترامب

نائباً له في انتخابات الرئاسة التي أجريت في نوفمبر/تشرين الثاني 2024. شغل فانس منصب عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو حتى استقالته في يناير/كانون الثاني 2025 ليتولى مهام منصبه نائباً للرئيس ترامب ورئيساً لمجلس الشيوخ، وأصبح ثالث أصغر نائب رئيس في تاريخ الولايات المتحدة.

(فرانس برس، العربي الجديد)