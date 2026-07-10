اتهام 8 أشخاص بالتخطيط لاغتيال ترامب خلال فعالية في البيت الأبيض

- وجهت هيئة محلفين فيدرالية كبرى في أوهايو اتهامات لثمانية رجال بالتآمر لشن هجوم على فعالية للفنون القتالية المختلطة في البيت الأبيض، بهدف اغتيال الرئيس دونالد ترامب ونائبه ومسؤولين آخرين. - تضمنت المؤامرة استخدام طائرات مسيّرة محملة بالمتفجرات وقناصة لاستهداف الشخصيات المستهدفة، وقد أحبط مكتب التحقيقات الفيدرالي الهجوم واعتقل المتهمين. - استخدم المتهمون تطبيقات مثل "سيغنال" و"ديسكورد" للتخطيط، وأقيمت الفعالية ضمن احتفالات الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، بحضور ترامب وعدد من المسؤولين.

وجهت هيئة محلفين فيدرالية كبرى في ولاية أوهايو الأميركية لائحة اتهام إلى ثمانية رجال بتهمة التخطيط لشنّ هجوم على فعالية للفنون القتالية المختلطة أقيمت في البيت الأبيض خلال يونيو/ حزيران الماضي، في مؤامرة قالت وزارة العدل الأميركية إنها استهدفت اغتيال الرئيس دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس ومسؤولين أميركيين آخرين.

وقالت وزارة العدل، في بيان، أمس الخميس، إنّ المتهمين، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و32 عاماً، يواجهون تهماً بالتآمر لتقديم دعم مادي لإرهابيين، والتآمر لارتكاب جريمة قتل على أراضٍ تابعة للحكومة الفيدرالية، وقتل مسؤول في الحكومة الفيدرالية، وهي اتهامات قد تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة في حال إدانتهم.

وبحسب الوزارة، خطط المتهمون لاستهداف ترامب ونائبه، إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والملياردير إيلون ماسك، و"أهداف أخرى ذات أهمية كبيرة" خلال الفعالية. وأضافت أنّ المخطط تضمن استخدام طائرات مسيّرة محملة بالمتفجرات لقصف الجانب الشمالي من البيت الأبيض لإثارة عملية إخلاء، قبل نشر قناصة لاستهداف الشخصيات المستهدفة أثناء خروجها من الموقع.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" قد أعلن، الشهر الماضي، إحباط الهجوم المخطط له، فيما أوضحت وزارة العدل أن أولى عمليات الاعتقال جرت في مدينة كولومبوس بولاية أوهايو، قبل توقيف بقية المتهمين، بمن فيهم مشتبه به يبلغ من العمر 21 عاماً قالت السلطات إنه كان مكلّفاً بدور القناص، وأُلقي القبض عليه هذا الأسبوع في ولاية ويست فيرجينيا.

وذكرت وزارة العدل أن المتهمين يُعتقد أنهم استخدموا مجموعات دردشة ومنتديات عبر تطبيقات "سيغنال" و"ديسكورد" و"تيك توك" و"إنستغرام" للتخطيط للهجوم. وأقيمت فعالية الفنون القتالية المختلطة، التي استضافتها "بطولة القتال النهائي" (يو إف سي)، في 14 يونيو/ حزيران في حلبة أُنشئت خارج البيت الأبيض، بحضور ترامب وعدد من أفراد عائلته ومسؤولين في الإدارة الأميركية. وأوضحت السلطات أنّ الفعالية جاءت ضمن احتفالات الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، وتزامنت مع عيد ميلاد ترامب الثمانين، فيما لم يحضرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

(رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)