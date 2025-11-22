- قدمت النيابة العامة الإسرائيلية لوائح اتهام ضد أربعة دروز فلسطينيين وثلاثة سوريين بتهم تتعلق باستيراد الأسلحة والاتجار بها، مستغلين الوضع في سوريا لتهريب الأسلحة إلى إسرائيل. - تضمنت التهم استيراد وحيازة ونقل الأسلحة، حيث تم تهريب مسدسات وبنادق كلاشينكوف وذخيرة إلى إسرائيل، بمشاركة جنود في الجيش الإسرائيلي. - تم الكشف عن مؤامرات لاستيراد أسلحة ثقيلة، مثل قاذفات RPG وبنادق M16، لكن المخططات أُحبطت بعد اعتقال المتهمين.

قدّمت النيابة العامة الإسرائيلية إلى المحكمة المركزية في الناصرة، أوّل أمس الخميس، لوائح اتهام ضد أربعة دروز فلسطينيين من الجليل هم رامي أبو شاح من مدينة شفاعمرو؛ وأمير سلمان وعنان مُلّا ومنير أبو ظاهر من قرية يركا وهم جنود في جيش الاحتلال؛ إضافة إلى لوائح اتهام ضد ثلاثة سوريين من بلدة حضر الواقعة في المنطقة التي احتلتها إسرائيل منذ سقوط نظام بشار الأسد.

أمّا التهم التي قدّمت ضد المعتقلين فتتعلق بـ"استيراد أسلحة، حيازتها والاتجار بها"، بالإضافة إلى ما وصفته اللائحة بـ"التآمر، واستغلال ظروف القتال في سورية لتهريب أسلحة إلى إسرائيل". ونسبت النيابة العامة إلى كل من المتهمين "جريمة استيراد الأسلحة، حيازتها، حملها ونقلها، محاولة استيرادها، إتمام صفقات سلاح والتآمر لارتكاب جناية".

وطبقاً لما ورد في اللوائح فإنه "على خلفية التصعيد جنوب سورية في عام 2025، تمكّن المتهمون من دخول الأراضي السورية، والاتصال بجهات في بلدة حضر، مستغلين الوضع لتنفيذ صفقات سلاح غير قانونية". وزعمت لائحة الاتهام أن "أبو شاح اتصل بأحد السوريين المتهمين من بلدة حضر، وخلال زيارة (إلى حضر) اتفق الطرفان على أن يشتري المتهم السوري مسدساً حتّى يهربه أبو شاح إلى داخل إسرائيل. وبالفعل حوّل أبو شاح آلاف الدولارات ومعدات إضافية للمتهم السوري، وفي الزيارة نفسها اشترى بندقية كلاشينكوف هربها بنفسه إلى إسرائيل، فيما كان قد حازها خلافاً للقانون". ولاحقاً، "جنّد أبو شاح جندياً في الجيش الإسرائيلي يخدم في المنطقة، فهرّب هذا الجندي مسدساً آخر و200 طلقة ذخيرة".

وتابعت اللائحة أنه "في واقعة أخرى تآمر أبو شاح مع أحد المتهمين السوريين لاستيراد أسلحة عسكرية ثقيلة إلى إسرائيل. وقد حوّل آلاف الدولارات لشراء الأسلحة، وفي المقابل قام المتهم السوري بشراء وتخزين قاذفات وقذائف RPG ، وبندقية M16 وبندقية كلاشينكوف وصندوقي ذخيرة، جميعها كانت معدّة لتهريبها إلى إسرائيل. كما حاول المتهمون إيجاد شخص يمكنه تنفيذ عملية النقل فعلياً، إلى حين قُطع مخططهم بعد اعتقالهم".

إلى ذلك، ذكرت اللائحة أنه "في بداية تشرين الأول/ أكتوبر 2025، تآمر المتهم سلمان مع المتهمين السوريين من بلدة حضر لاستيراد ست بنادق M16 إلى إسرائيل. ولتنفيذ المخطط، جُنّد الجندي أمَل سليم، الذي دخل الأراضي السورية ضمن خدمته العسكرية. وقد سلّم المتهمون السوريون الأسلحة، ومن ضمنها مسدسان وبندقية كلاشينكوف، في نقطة لقاء قريبة من موقع عسكري في سورية، حيث تسلمها الجندي يزن صالح، بواسطة شاحنة عسكرية، ونُقلت إلى إسرائيل. ولاحقاً في ذلك اليوم التقى الجنديان، وسُلّمت الشحنة إلى المتهمين من سكان يركا قرب قاعدة في الجولان. وغادر المتهمون المكان ومعهم الأسلحة والذخيرة والمعدات التي تسلّموها".

يُذكر أنّه في يوم الأربعاء الماضي، أعلنت أجهزة الأمن الإسرائيلية في بيان اعتقال الشرطة و"الشاباك" والجيش "عدداً من سكان شمال البلاد" في إشارة إلى الدروز الفلسطينيين من الجليل الأعلى، ولفتت إلى أن بين هؤلاء جنوداً نظاميين وفي قوات الاحتياط، يشتبه بضلوعهم في شبكة تهريب أسلحة من أنواع مختلفة من سورية إلى أطراف جنائية في إسرائيل، في إشارة إلى المنظمات الإجرامية التي تنشط بين فلسطينيي الداخل.