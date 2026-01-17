- تواجه يوليا تيموشينكو اتهامات بالفساد تتعلق بتقديم رشى لنواب البرلمان، مما يهدد مسيرتها السياسية، في ظل تغييرات سياسية واسعة في أوكرانيا. - نفت تيموشينكو الاتهامات ووصفتها بأنها سياسية ومفبركة، منتقدة الهيئات الجديدة لمكافحة الفساد واعتبرتها أدوات للضغط السياسي. - تعيد الاتهامات تسليط الضوء على مشكلة الفساد في أوكرانيا، التي تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وتحتاج إلى دعم دولي، مما يجعل مكافحة الفساد قضية مهمة.

للمرة الثالثة في حياتها السياسية، تتعرّض يوليا تيموشينكو؛ رئيسة وزراء أوكرانيا السابقة، الرئيسة الحالية لكتلة حزب "باتكيفشينا" (كلّ الأوكرانيين) في البرلمان، لملاحقات قانونية، قد تنهي مسيرة سياسية طويلة صاخبة شاركت فيها في معظم الأحداث التي حدّدت مسار أوكرانيا منذ بداية الألفية الحالية. وتنضم تيموشينكو إلى نحو 70 نائباً سبقوها في تلقي الاتهامات في دورة البرلمان الحالية منذ 2019، وسط حديث عن عملية تغيير سياسي شاملة في أوكرانيا تمهيداً لانتخابات برلمانية ورئاسية، ربما تتضمّن حملة تطهير ضد منافسي الرئيس فولوديمير زيلينسكي

السياسيين. في هذا الإطار، يمكن الإشارة إلى التغييرات في بعض الوزارات وأجهزة الاستخبارات، ولقاء زيلينسكي، أول من أمس الخميس، مع قائد الجيش السابق سفير أوكرانيا لدى بريطانيا فاليري زالوجني، الذي يعدّ من أهم المنافسين على كرسي الرئاسة بحسب استطلاعات الرأي.

وجاء توجيه التهمة لتيموشينكو، الأربعاء الماضي، بتقديم رشى لنواب في البرلمان بهدف التأثير على قراراتهم في التصويت على بعض القوانين والتعيينات و"كسر الأغلبية"، بحسب صوت في مقطع فيديو ظهرت فيه امرأة تشبهها بتسريحة شعرها المعروفة، وتقدم فيه مظاريف تضمّ رزم دولارات. وأكدت المتحدثة باسم النيابة المتخصصة لمكافحة الفساد أولغا بوستوليوك، الأربعاء الماضي، اتهام تيموشينكو. وكانت هيئات مكافحة الفساد الأوكرانية قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، أنها وجدت زعيمة إحدى كتل البرلمان متورطة في قضايا فساد. وبحسب المكتب الوطني لمكافحة الفساد والنيابة المتخصصة لمكافحة الفساد، فإن هذا السياسي عرض على نواب رشى مقابل التصويت "مع" أو "ضد" مشاريع قوانين معينة. ونفذت الأجهزة الأمنية عمليات تفتيش في مقر حزب "باتكيفشينا".

ولم تكن المسألة، بحسب المكتب الوطني لمكافحة الفساد، اتفاقات فردية معزولة، بل آلية تعاون منتظمة تنصّ على دفع الأموال مسبقاً ومصممة لفترة طويلة. وذكر المكتب أن النواب يتلقون مبالغ معينة مقابل التزامهم بتعليمات بشأن كيفية التصويت، وفي بعض الحالات بشأن الامتناع عن التصويت أو عدم المشاركة فيه. وذكرت بوستوليوك أن المكتب الوطني لمكافحة الفساد والنيابة المتخصصة لمكافحة الفساد يتحققان حالياً من تورط نحو 20 نائباً من كتل أخرى. كذلك نشر المكتب الوطني لمكافحة الفساد "تعليمات" أرسلتها تيموشينكو إلى أحد النواب. ووفقاً لهذه الوثيقة، طلبت تيموشينكو من النائب التصويت لمصلحة إقالة ثلاثة مسؤولين كبار هم: رئيس جهاز الأمن الأوكراني فاسيل ماليوك (أقيل من منصبه في الخامس من يناير/ كانون الثاني الحالي، وجرى تكليفه بقيادة العمليات الخاصة غير التقليدية في الجهاز)، ووزير الدفاع (نائب رئيس الحكومة ووزير الطاقة الحالي) دينيس شميهال، ووزير التحول الرقمي (وزير الدفاع الحالي) ميخايلو فيدوروف. كذلك طالبت النائب بالتصويت ضد تعيين فيدوروف وزيراً للدفاع، وشميهال وزيراً للطاقة، ودينيس ماسلوف وزيراً للعدل.

دولارات في مقاطع فيديو

ونشر المكتب الوطني لمكافحة الفساد مقاطع فيديو لمحادثات ذكر أن تيموشينكو تشارك فيها. وتُظهر اللقطات اتفاقها مع نائب مجهول على أن يصوّت هو ونائبان آخران وفق المخطط نفسه الذي تتبعه كتلة "باتكيفشينا"، ويظهر المقطع إخراج أربع رزم من الدولارات من مظروف ووضعها على الطاولة، أثناء حديث تيموشينكو مع النائب. وتخضع تيموشينكو للتحقيق بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 369 من القانون الجنائي الأوكراني، والتي تنصّ على عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات لكل من يعرض منفعة غير مشروعة على المسؤولين. ونظرت محكمة في كييف، أمس الجمعة، في طلب الادعاء العام اتخاذ اجراءت احترازية بحق تيموشينكو، التي اعتبرت أن التهم سياسية ومفبركة بحقها.



انتقدت تيموشينكو وفريقها مراراً عمل الهيئات الجديدة لمكافحة الفساد

وكانت تيموشينكو أكدت، صباح الأربعاء، أن "إجراءات تحقيق عاجلة" جرت في مقر حزبها واستمرت طوال ليل الثلاثاء ـ الأربعاء. كذلك صرّحت بأنها تنفي جميع الاتهامات الموجهة إليها، ووصفت عملية التفتيش بأنها "خطوة دعائية ضخمة". وفي منشور على "فيسبوك"، قالت تيموشينكو: "استولى أكثر من 30 رجلاً مدججين بالسلاح، من دون تقديم أي وثائق، على مقر الحزب واحتجزوا الموظفين كرهائن". وأعادت السياسية المخضرمة التذكير بأن قوات الرئيس الأسبق فيكتور يانوكوفيتش اقتحمت مقر الحزب أثناء ثورة الميدان 2013- 2014 "لكنهم آنذاك على الأقل غطّوا اقتحامهم بورقة ما من محكمة بيتشيرسك (في كييف). أما الآن، فلم يكن معهم حتى هذا"، أي إذن المحكمة. وأكدت أن عناصر الأمن لم يعثروا على أي شيء أثناء التفتيش، لذلك "اكتفوا بمصادرة" هواتف عملها، ووثائق برلمانية، ومدخراتها الشخصية التي أفصحت عنها بالكامل في بيانها الرسمي. وأشارت تيموشينكو إلى أن التفتيش "خطوة دعائية ضخمة"، وأنها ترفض "بشكل قاطع كل هذه الاتهامات العبثية". وخلصت في منشورها إلى أن "الانتخابات أقرب بكثير مما كان يُعتقد. وهناك من قرر البدء بتصفية المنافسين". وفي وقت لاحق من يوم الأربعاء، قالت تيموشينكو في مداخلة أمام البرلمان إن التسجيلات الموجودة على "الأشرطة"، التي يُحتمل أن يكون صوتها مسموعاً فيها، لم تكن سوى "انفعالات". ووصفت المكتب الوطني لمكافحة الفساد بأنه أداة للضغط السياسي، وربطت توجيه الشبهة إليها بموقفها العلني من المكتب الوطني لمكافحة الفساد والنيابة المتخصصة لمكافحة الفساد.

في السنوات الأخيرة، انتقدت تيموشينكو وفريقها مراراً عمل الهيئات الجديدة لمكافحة الفساد، وفي يوليو/ تموز 2025 دعمت مشروع قانون مثيراً للجدل يهدف إلى تقييد صلاحيات هذه الهيئات، واتهمت هيئات مكافحة الفساد بأنها أداة خارجية للتدخل في شؤون أوكرانيا. وفي 27 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن المكتب الوطني لمكافحة الفساد والنيابة المتخصصة لمكافحة الفساد عن عملية سرية وكشف مجموعة إجرامية منظمة ضمت نواباً عاملين في البرلمان الأوكراني. وبحسب التحقيقات، فإن النواب "حققوا منافع غير مشروعة" مستغلين صلاحياتهم في التصويت داخل البرلمان. وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن الأمر قد يكون متعلقاً بعدد من النواب المنتمين إلى كتلة حزب "خادم الشعب" الموالي للرئيس فولوديمير زيلينسكي.

ولا يعد تسليم النواب مبالغ شهرية ظاهرة نادرة في أوكرانيا، وربما يرقى إلى ثقافة سياسية سائدة. وأشار تقرير لمحطة "بي بي سي" باللغة الروسية، الأربعاء الماضي، إلى أن هذه الظاهرة شائعة منذ مطلع الألفية، وأنه "بحلول منتصف العقد الأول من الألفية، كانت عبارة يعيش على راتب واحد عند الحديث عن نائب في الرادا (البرلمان الأوكراني) تُثير في الغالب مشاعر الشفقة. وكان موضوع المظاريف، أو في الحالات الخاصة جداً الحقائب، حاضراً باستمرار في الأحاديث السياسية الجانبية، لكنه في الوقت نفسه ظل من المحرمات التي لا يُستحسن التحدث عنها في الأوساط الاجتماعية الراقية". وتكتسب قضية محاربة الفساد في أوكرانيا أهمية كبيرة خاصة في ظل اعتمادها في شكل كبير على المساعدات العسكرية والمالية منذ بداية الحرب الروسية عليها في 2022، وحدوث خلل كبير في دورة الاقتصاد الأوكراني، وتراجع موارده.

وتعيد الاتهامات والتحقيقات الجديدة إلى الواجهة مشكلة الفساد الهيكلية، التي تعاني منها أوكرانيا الراغبة بتعجيل انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي. والأرجح أن نتائج التحقيقات الحالية ستعيد رسم المشهد السياسي في بلد يواجه ضغوطاً كبيرة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فإضافة إلى وقف الدعم العسكري والاقتصادي، يكرر ترامب اتهام زيلينسكي بتعطيل التوصل إلى تسوية سياسية. ومن الواضح أن أوكرانيا التي تتعرض لهجوم روسي واسع على البنى التحتية للطاقة والتي خرج معظمها عن الخدمة، ستعيش أشهراً على صفيح ساخن بانتظار انتخابات مقبلة، تسعى بعض القوى السياسية في أوكرانيا إلى تأجيلها لفترة من أجل ترتيب الأوضاع وهندسة النتائج، وهو ما بدا واضحاً في قرار البرلمان منذ أيام تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة لمدة 90 يوماً إلى الرابع من مايو/ أيار المقبل.

"أميرة الغاز" في أوكرانيا

شغلت يوليا تيموشينكو منصب رئيسة وزراء أوكرانيا بعد "الثورة البرتقالية" في عامي 2004 ـ 2005، ومرة أخرى بين عامي 2007 و2010. وولدت تيموشينكو "نصف الأرمينية ونصف اليهودية" بحسب تحديدها لقوميتها في عام 2005، في مدينة دنيبروبتروفسك شرقي أوكرانيا، ولم تتحدث الأوكرانية إلا بعد بلوغها 36 عاماً، رغم أن مقرر المدارس السوفييتية في أوكرانيا تضمن مقررات في الأدب الأوكراني وقواعد اللغة الأوكرانية. ودخلت السياسة للمرة الأولى كعضو في البرلمان في عام 1996، من عالم الأعمال، وأطلق عليها لقب "أميرة الغاز" في عام 1995، نظراً لأنها أنشأت مع زوجها شركة طاقة عملت على توزيع الغاز الروسي في أوكرانيا وبيعه. ومنذ خريف 1999 إلى يناير 2001 شغلت منصب نائبة رئيس الحكومة لشؤون الطاقة، وأطلقت إصلاحات قطاع الكهرباء والغاز، واضطرت للاستقالة بعد اعتقال زوجها (أولكسندر تيموشينكو) بقضايا فساد لشركته العاملة في مجال الطاقة. وبعدها شكلت حزباً معارضاً جديداً، وباتت معروفة بفضل تسريحة شعرها المميزة على شكل ضفيرة فوق جبهتها، منذ بروزها في احتجاجات "الثورة البرتقالية" في عام 2004.

في عام 2010، ترشحت تيموشينكو للرئاسة ضد فيكتور يانوكوفيتش الذي فرّ إلى روسيا بعد ثورة الميدان في عام 2014. وخسرت تيموشينكو الانتخابات أمام يانوكوفيتش، ووجهت إليها عدة قضايا جنائية. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2011، أدينت بتهمة الاختلاس وإساءة استعمال السلطة، خصوصاً قضية عقود أسعار الغاز مع روسيا في عام 2009 والتي جرى التوصل إليها بعد جولة من جولات "حروب الغاز" بين البلدين. وحكم على تيموشينكو بالسجن لمدة سبع سنوات، واعتبرت بعض المنظمات الدولية أن التهم كانت سياسية. وأُفرج عنها من السجن في فبراير/شباط 2014 قرب نهاية ثورة الميدان الأوروبي، وحضرت على كرسي لنقل المرضى لكن الأنظار اتجهت إلى أن السياسية التي لطالما طالبت بالإفراج عنها لآلام وأمراض في الظهر، ظهرت جالسة على الكرسي وهي ترتدي حذاء بكعب عالٍ.



اعتبرت تيموشينكو أن التهم سياسية ومفبركة بحقها

تدهور شعبية تيموشينكو

ترشحت تيموشينكو للرئاسة مجدداً عام 2014، لكنها خسرت أمام بيترو بوروشينكو. ثم فشلت في التأهل للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في عام 2019، التي أوصلت زيلينسكي إلى السلطة. ويحتل حزب "باتكيفشينا" الذي ترأسه تيموشينكو حالياً 25 مقعداً في البرلمان الأوكراني. ويتألف البرلمان الأوكراني من 450 مقعداً، 26 منها شاغرة وتعود للمناطق الأوكرانية المحتلة في دونيتسك ولوغانسك وشبه جزيرة القرم. وتمّ إجراء الانتخابات الأخيرة في عام 2019 لانتخاب 424 نائباً. ومع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير 2022، بوشر العمل بالأحكام العرفية، التي لا يُمكن إجراء الانتخابات خلالها، والتي كانت مقررة في عام 2024. لكن ذلك ادى إلى تناقص أعداد أعضاء البرلمان، ليصبح 401 نائب، إذ جرى فصل بعضهم، فيما تبوأ غيرهم مناصب حكومية، ولم تجرَ انتخابات لملء الشواغر.

وبدا أن تيموشينكو انتهزت فرصة فقدان الحزب الحاكم "خادم الشعب" الأغلبية نتيجة استقالة عدد متزايد من النواب أو مغادرة الكتلة البرلمانية الداعمة لزيلينسكي، للتأثير في السياسة وبعث رسائل محددة. ورغم احتفاظ حزب "خادم الشعب" بـ229 مقعداً من أصل 254 فاز بها في عام 2019، إلا أنه غالباً ما يفتقر إلى الأصوات اللازمة لتمرير القوانين بسبب عدم انتظام الحضور. ومنذ بداية الحرب في 2022، اعتمد حزب الرئيس على مجموعات برلمانية تربطها مصالح تجارية بدلاً من السياسة، وبقايا حزب "المنصة المعارضة" الموالي لروسيا الذي حُلّ، وأحياناً على حزب تيموشينكو لتمرير القرارات اللازمة.