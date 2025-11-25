- تسببت الأمطار الغزيرة في انهيار جزء من جدار الفصل العنصري قرب الخليل، مما أدى إلى تعطّل طرق رئيسية في الضفة الغربية، وسط اتهامات متبادلة بين الجيش والشرطة الإسرائيلية حول الإهمال في صيانة نظام تصريف المياه. - وزارة الأمن الإسرائيلية أكدت أن الانهيار ناتج عن الأحوال الجوية الاستثنائية، بينما أشار مسؤولون إلى أن الجيش لم يقم بفتح نظام التصريف بشكل صحيح، مما أدى إلى تراكم المياه. - محكمة العدل الدولية أصدرت رأياً استشارياً في 2004، يؤكد عدم قانونية الجدار ويطالب بإزالته وتعويض المتضررين.

تسببت الأجواء العاصفة، التي شهدها عدد من المناطق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال الساعات الماضية، وما صاحبها من أمطار غزيرة، بانهيار جزء من جدار الفصل العنصري في منطقة الخليل، اليوم الثلاثاء. والحديث هنا عن جدار إسمنتي تزعم إسرائيل أن أهدافه أمنية لمنع تسلل الفلسطينيين إلى داخل الخط الأخضر، والحد من العمليات ضدها.

#متابعة_شهاب|📌 صورة توثق انهيار جزئي في جدار الفصل العنصري جنوبي مدينة الخليل، إضافة إلى انزلاقات أرضية وتعطّل طرق رئيسية في وسط الضفة، جراء الأمطار الغزيرة.



- قال شهود عيان: السيول الجارفة الناتجة عن المنخفض الجوي أدت إلى تدمير كامل لجزء من الجدار العازل الخرساني قرب الخليل.… pic.twitter.com/huxoWXtAi3 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 25, 2025

وجاء في بيان صادر عن وزارة الأمن الإسرائيلية، الثلاثاء، أنه "بسبب الأحوال الجوية الاستثنائية التي سادت في منطقة جنوب جبل الخليل، تضرر مقطع محدود على خط التماس. في هذه الساعة تعمل القوات في الموقع، وقد بلور الجيش الإسرائيلي رداً عملياتياً مؤقتًا في المنطقة". غير أن موقع واينت العبري نقل ادّعاء مسؤول في الشرطة الإسرائيلية، أن سبب الانهيار هو إهمال من جانب الجيش الإسرائيلي، الذي لم يفتح أو يصُن بشكل صحيح نظام تصريف المياه المار تحت الجدار، ما أدى إلى تراكم المياه.

وأضاف المسؤول بحسب واينت: "الجيش لم يقم بما هو مطلوب منه حول الجدار، وهذا أمر معروف. والآن على الشرطة أن تتعامل مع التداعيات مثل دخول فلسطينيين". بالمقابل، قال مسؤول في وزارة الأمن إن "فتح أو إغلاق ممرات المياه يتم وفقاً لعمليات تقييم للأوضاع، ويأخذ بعين الاعتبار عوامل عديدة، وفي مقدّمتها منع عبور عناصر إرهابية".

وكانت محكمة العدل الدولية أصدرت في 9 يوليو/ تموز 2004، رأياً استشارياً في موضوع التبعات القانونية لبناء الجدار الفاصل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكدت في الفتوى أن الجدار غير قانوني، وطالبت إسرائيل بإزالته من كل الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية وضواحيها، مع تعويض المتضررين من بناء الجدار، كما طالبت المحكمة دول العالم بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناجم عن بناء الجدار.