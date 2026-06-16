اتفاق واشنطن وطهران يوقّع في جبل شديد التحصين بسويسرا

- تُقام مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بورغنشتوك بسويسرا، وهو موقع يصعب الوصول إليه، مما يسهل تأمينه، وقد اقترحه وسطاء باكستانيون وقطريون. - يُعتبر منتجع بورغنشتوك موقعًا تاريخيًا للمؤتمرات الدولية، ويضم أطول مصعد خارجي في أوروبا وقطارًا جبليًا مائلاً، مما يجعله وجهة مميزة للمناسبات الكبرى. - سيحضر نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس ورئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف مراسم التوقيع، مع بدء جولة جديدة من المفاوضات بعد التوقيع.

تُقام مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران الجمعة، في فندق فاخر على جبل بورغنشتوك المطل على بحيرة لوسيرن في وسط سويسرا، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية السويسرية وكالة فرانس برس الثلاثاء. وقالت الوزارة إن هذا المكان يصعب الوصول إليه وبالتالي يسهل تأمينه، و"قد اقترحه وسطاء باكستانيون وقطريون، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وإيران".

ويبلع ارتفاع جبل بورغنشتوك في سويسرا 1128 متراً فوق مستوى سطح البحر، ومنذ أواخر القرن التاسع عشر، أصبح موقعا لفندق كبير ومركز مؤتمرات، يُعرف اليوم باسم منتجع بورغنشتوك. ويمتد جبل بورغنشتوك على مسافة تزيد عن عشرة كيلومترات، وتحيط به بحيرة لوسيرن من الشمال والشرق والجنوب الشرقي. وتقع بلدية إينيتبورغن عند أسفل منحدره الجنوبي، بينما تقع بلدية ستانستاد عند أسفل طرفه الغربي. ويتبع الجبل في معظمه لبلدية إينيتبورغن في كانتون نيدوالدن، بينما يتبع الجزء الغربي منه لبلدية ستانستاد. ويُشكل جزء من المنحدر الشمالي الحاد المؤدي إلى البحيرة جيبا تابعا لمدينة لوسيرن، ويُعرف باسم بورغنبرغ.

وعلى مدى عقود، استضاف المنتجع مؤتمرات ولقاءات دولية مهمّة عديدة، بما في ذلك مؤتمر السلام الأوكراني في يونيو/ حزيران 2024. وهو يضم، إلى مجموعة من الفنادق، مصعد هاميتشواند الذي يُعد أطول مصعد خارجي في أوروبا، ويربط مسار المنحدرات بقمة هاميتشواند المطلة على المشاهد الطبيعية المحيطة، إضافة إلى قطار بورغنشتوك الجبلي المائل الذي ينقل الزوار منذ عام 1888 من رصيف القوارب البخارية على بحيرة لوسيرن إلى منطقة الفنادق.

وأمس الاثنين، صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن نائبه جي دي فانس سوف يتوجه إلى سويسرا لحضور التوقيع الرسمي على الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. ولم يحدّد ترامب ما إذا كان سوف يشارك بنفسه في أي دور خلال مراسم التوقيع. وقد تم التوقيع فعليا على الاتفاق بشكل رقمي الأحد. وفي طهران أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس الشورى وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف سيحضر مراسم توقيع مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة في سويسرا. ونقل التلفزيون الرسمي عن مجيد تخت روانجي قوله: "ستكون سويسرا مكان التوقيع، لكن لم يُحدَّد الموقع الدقيق بعد. وستبدأ الجولة التالية من المفاوضات فور التوقيع". وأضاف أن نائب الرئيس الأميركي سيمثل واشنطن، بينما "سيمثل إيران السيد قاليباف".