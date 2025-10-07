اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحكومة السورية و"قسد" في أحياء حلب

- تصاعدت الاشتباكات في حلب بين قوى الأمن الداخلي السوري و"الأسايش" التابعة لـ"قسد"، مما أدى إلى مقتل عنصر وإصابة ثلاثة آخرين، مع استمرار التوترات وتعزيزات من الجيش السوري. - أذاعت المساجد نداءات تحث المدنيين على البقاء في منازلهم، مع وجود عائلات عالقة وإغلاق الطرق الرئيسية، مما يعكس خطورة الوضع الأمني في المنطقة. - وزارة الدفاع السورية أكدت أن تحركات الجيش تأتي ضمن خطة إعادة انتشار لحماية المدنيين، وسط اتهامات متبادلة مع "قسد" بشأن السيطرة على نقاط جديدة.

قالت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) توصّلتا بعد منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار على أطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية ذات الغالبية الكردية، ضمن مدينة حلب شمالي سورية.

وأكدت المصادر، التي فضّلت عدم ذكر اسمها، أن الاشتباكات توقفت بين الطرفين بعد منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء، عقب جلسة مفاوضات بين ممثلين عن "قسد" وآخرين عن الحكومة السورية على أطراف الحيين، جرى خلالها الاتفاق على وقف المواجهات التي اندلعت مساء الاثنين، وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى.

وبحسب المصادر، قُتل مدني وأصيب آخرون بعد منتصف ليل الإثنين، جراء قصف مدفعي من قبل قوات "قسد" استهدف حديقة عامة في حي سيف الدولة بمدينة حلب، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى نحو 26 شخصاً بينهم مدنيون، نتيجة استهداف "قسد" لأحياء سكنية عدة بقذائف الهاون والمدفعية، من بينها أحياء سيف الدولة والسريان.

وكان عنصر من قوى الأمن الداخلي السورية قد قُتل مساء الإثنين، وأصيب ثلاثة آخرون، إثر هجوم شنّته قوى الأمن الداخلي التابعة لـ"قسد" (الأسايش) على مجموعة من قوات الأمن السورية على أطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية، ما دفع الجيش السوري إلى إرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة وإغلاق الطرق المؤدية إليها.

وأعلنت محافظة حلب، بعد منتصف ليل الاثنين، عن تعطيل الدوام وتأجيل الامتحانات في المدارس والجامعات والدوائر الرسمية في المدينة اليوم الثلاثاء، تزامناً مع هدوء حذر ساد أطراف الحيين، عقب اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، وأسفرت عن تدمير رشاش متوسط تابع لقوات "قسد".

وفي سياق متصل، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، وفق ما نقلته قناة "الإخبارية السورية"، إن "الرئيس أحمد الشرع قدم فرصة تاريخية لقسد عبر اتفاق آذار"، مؤكداً أن "الحكومة السورية ملتزمة بالاتفاق وتسعى دائماً لحقن الدماء"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن "سيطرة التيار الانعزالي في قسد هو ما يمنع نجاح اتفاق آذار حتى الآن".

وأضاف البابا أن "قسد تسعى باستمرار لفتح ممرات لتهريب الأسلحة والممنوعات"، موضحاً أن "قوات الجيش ملتزمة بحماية المدنيين وردّت بحزم على مصادر نيران قسد في حلب"، متهماً "قسد بتحريض أهالي حيي الأشرفية والشيخ مقصود على قوات الجيش وقوى الأمن الداخلي".

ولفت المتحدث إلى أن "نحو 25 إصابة معظمهم من المدنيين وصلت إلى مشافي مدينة حلب نتيجة قصف قسد للأحياء السكنية"، مشدداً على أن "هناك فرصة لا تزال قائمة لتنفيذ اتفاق آذار بين قسد والحكومة السورية".