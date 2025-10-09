اتفاق غزة "يؤجّل" القمة الروسية العربية

- اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على تأجيل القمة الروسية العربية بسبب الظروف الحالية في غزة، حيث يصعب على القادة العرب الحضور إلى موسكو. - رحبت روسيا باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، معربة عن أملها في أن يؤدي إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، وأكدت دعمها للجهود الرامية لوقف سفك الدماء. - أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاتفاق، مشيراً إلى أنه خطوة نحو سلام دائم، وشكر الوسطاء من قطر ومصر وتركيا على دورهم في تحقيق هذا الإنجاز.

أعلن الكرملين اليوم الخميس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اتفقا، في اتصال هاتفي، على تأجيل القمة الروسية العربية. وقال الكرملين في بيان: "نظراً لانطلاق المرحلة النشطة من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة الأمور إلى طبيعتها في قطاع غزة، اتفق فلاديمير بوتين ومحمد السوداني على أنه سيكون من الصعب على العديد من قادة الدول العربية المدعوين الحضور شخصياً إلى موسكو في ظل هذه الظروف". وكان من المقرر عقد القمة في موسكو في 15 أكتوبر/ تشرين الأول.

ووافقت إسرائيل وحماس أمس الأربعاء على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي بشأن غزة، وهي اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين، مما قد يمهد الطريق نحو إنهاء الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ أكثر من عامين. ورحبت روسيا اليوم بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه، معربة عن أملها في أن يُستتبع الاتفاق بـ"أفعال" لوضع حد للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي دخلت قبل أيام عامها الثالث.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله: "نحن بالتأكيد ندعم هذه الجهود. الاتفاق على وقف إطلاق النار بالطبع يبعث على الارتياح العام. نرحب بكل هذه الجهود". وأضاف بيسكوف: "نأمل أن يتم التوقيع اليوم، ومن ثم ستتبع ذلك إجراءات لتنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها".

بدوره، قال الرئيس الروسي اليوم إن موسكو تأمل في أن يكلل تنفيذ خطة نظيره الأميركي لإنهاء حرب غزة بالنجاح، وإن روسيا "مستعدة لدعم الجهود الرامية إلى وقف سفك الدماء". وقال بوتين خلال قمة في طاجيكستان: "نأمل بشدة أن تتحقق هذه المبادرات التي أطلقها الرئيس الأميركي على أرض الواقع". وناقش بوتين الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك خطة ترامب في غزة، مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين في مكالمة هاتفية يوم الاثنين.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن خطة ترامب هي "أفضل حل لدينا على الطاولة" و"تعطي الأمل"، على الرغم من أنها ذكرت إقامة "دولة" بعبارات غامضة نوعاً ما، ومن دون ذكر وضع الضفة الغربية. وأضاف لافروف أن الغرب يتقاسم المسؤولية عن تعطيل قرارات الأمم المتحدة بشأن إقامة دولة فلسطينية التي قال إنها "ستأتي لاحقاً". وتابع "القضية الفلسطينية، التي لا تزال دون حل منذ ما يقرب من 80 عاماً حتى الآن، هي العامل الرئيسي الذي يغذي التطرف في الشرق الأوسط"، وفق تعبيره.

وقال ترامب على حسابه في منصة "تروث سوشال"، اليوم الخميس، إن "إسرائيل وحماس وقّعتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام"، مضيفاً أن الاتفاق "يعني إطلاق سراح جميع الرهائن قريباً جداً، وسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه في خطوات أولى نحو سلام قوي ودائم". وتابع: "ستُعامل جميع الأطراف بإنصاف. هذا يوم عظيم للعالمين العربي والإسلامي، ولإسرائيل، ولجميع الدول المحيطة، وللولايات المتحدة". وشكر ترامب الوسطاء من قطر ومصر وتركيا "الذين عملوا معنا لإتمام هذا الحدث التاريخي وغير المسبوق. هنيئاً لصانعي السلام".

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)