اتفاق غزة | ترحيب عربي ودولي واسع ودعوات لتنفيذه بالكامل

التحديثات الحية
09 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 07:58 (توقيت القدس)
لقي إعلان الوسطاء عن التوصل لاتفاق بشأن إنهاء حرب غزة ترحيباً دولياً واسعاً، وسط دعوات إلى تثبيت التوافق على المرحلة الأولى وإلى وقف نهائي للإبادة التي يشهدها القطاع منذ أكثر من عامين.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب على حسابه في منصة "تروث سوشال"، اليوم الخميس، إن "إسرائيل وحماس وقّعتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام"، مضيفاً أن الاتفاق "يعني إطلاق سراح جميع الرهائن قريباً جداً، وسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه في خطوات أولى نحو سلام قوي ودائم". وتابع: "ستُعامل جميع الأطراف بإنصاف. هذا يوم عظيم للعالمين العربي والإسلامي، ولإسرائيل، ولجميع الدول المحيطة، وللولايات المتحدة". وشكر ترامب الوسطاء من قطر ومصر وتركيا، "الذين عملوا معنا لإتمام هذا الحدث التاريخي وغير المسبوق. طوبى لصانعي السلام".

من جانبه، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري عن التوصل لاتفاق على كل بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار "وبما يؤدي لوقف الحرب والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين ودخول المساعدات". بدورها، أكدت حركة حماس أن الاتفاق يقضي بإنهاء الحرب على غزّة، وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى.

الردود الدولية على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

06:19 am

كندا ترحب بالاتفاق

رحبت كندا باتفاق الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس على تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب لإنهاء حرب غزة.

06:12 am

لندن
أستراليا تحث الأطراف على احترام بنود الاتفاق

رحبت أستراليا، الخميس، بإعلان الرئيس الأيركي دونالد ترامب عن التوصل لاتفاق المرحلة الأولى من خطة السلام وإنهاء الحرب في قطاع غزة. وقال أنتوني ألبانيز رئيس الوزراء الأسترالي، ووزيرة خارجيته بيني وونغ، في بيان مشترك: "ترحب أستراليا بإعلان الرئيس ترامب، بعد أكثر من عامين من الصراع، واحتجاز الرهائن، وخسارة فادحة في أرواح المدنيين. تعد هذه خطوة ضرورية للغاية نحو السلام". وحث البيان جميع الأطراف على احترام بنود الاتفاق. وتابع: "نشكر الرئيس ترامب على جهوده الدبلوماسية، ونقر بالدور المهم لقطر ومصر وتركيا في التوصل إلى هذا الاتفاق"، مؤكدا أن أستراليا ستواصل مع الشركاء بذل ما في وسعها للمساهمة في حل عادل ودائم قائم على الدولتين.

05:15 am

غوتيريس يدعو كل الأطراف الى الالتزام باتفاق غزة "بالكامل"

رحّب الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريس الأربعاء بالاتّفاق بشأن غزة، داعيا جميع الأطراف المعنية إلى "احترام بنوده بالكامل". وقال غوتيريس في بيان "يجب إطلاق سراح جميع الرهائن بصورة كريمة. يجب التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار دائم. يجب أن يتوقف القتال نهائيا... يجب أن تنتهي المعاناة"، مؤكّدا أنّ الأمم المتّحدة مستعدّة لزيادة إمدادات المساعدات الإنسانية وللمشاركة في إعادة إعمار القطاع الفلسطيني المدمّر.

02:48 am

الدوحة
الأنصاري يعلن عن التوصل لاتفاق

أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري عن التوصل الاتفاق على كل بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار "وبما يؤدي لوقف الحرب والإفراج عن المحتجزين الاسرائيليين والأسرى الفلسطينيين ودخول المساعدات".

02:47 am

غزة
حماس: اتفاق شرم الشيخ يقضي بإنهاء الحرب وانسحاب الاحتلال

أعلنت حركة حماس فجر اليوم الخميس عن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب على غزة، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع، وذلك بعد يومين من المفاوضات في شرم الشيخ بوساطة من الولايات المتحدة وتركيا وقطر ومصر.

الدمار في غزة تحت الإبادة الجماعية / 7 أكتوبر 2025 (Getty)
حماس: اتفاق شرم الشيخ يقضي بإنهاء الحرب على غزة وانسحاب الاحتلال

02:45 am

القاهرة
4 دول تضمن عدم عودة الحرب.. وهذه أبرز بنود الاتفاق

أكد مصدر فلسطيني رفيع لـ"العربي الجديد"، أن مفاوضات شرم الشيخ التي جرت برعاية مصرية وقطرية وأميركية، شهدت تطوراً حاسماً تمثل في التوصل إلى اتفاق نهائي لجميع النقاط العالقة بين الوفود المشاركة، تمهيداً لإعلان وقف دائم للحرب في قطاع غزة خلال الساعات المقبلة.

وفد حماس خلال مفاوضات شرم الشيخ بشأن غزة 8 أكتوبر 2025 (تليغرام)
خاص | توقيع اتفاق غزة اليوم بحضور الوسطاء ودول تضمن عدم عودة الحرب

02:27 am

واشنطن
ترامب يعلن إنهاء حرب غزة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الخميس عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، وذلك بعد يومين من المفاوضات في مدينة شرم الشيخ برعاية مصرية وقطرية وأميركية وتركية. وكتب ترامب على حسابه في منصة "تروث سوشال": "يسعدني أن أعلن أن إسرائيل وحماس قد وقّعتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام"، مضيفاً أن الاتفاق "يعني إطلاق سراح جميع الرهائن قريباً جداً، وسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه كخطوات أولى نحو سلام قوي ودائم ودائم".

قنابل إنارة في مدينة غزة / 23 سبتمبر 2025 (Getty)
ترامب يعلن الاتفاق على المرحلة الأولى لإنهاء حرب غزة

