اتفاق غزة | ترحيب عربي ودولي واسع ودعوات لتنفيذه بالكامل

رحبت كندا باتفاق الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس على تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب لإنهاء حرب غزة.
لقي إعلان الوسطاء عن التوصل لاتفاق بشأن إنهاء حرب غزة ترحيباً دولياً واسعاً، وسط دعوات إلى تثبيت التوافق على المرحلة الأولى وإلى وقف نهائي للإبادة التي يشهدها القطاع منذ أكثر من عامين.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب على حسابه في منصة "تروث سوشال"، اليوم الخميس، إن "إسرائيل وحماس وقّعتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام"، مضيفاً أن الاتفاق "يعني إطلاق سراح جميع الرهائن قريباً جداً، وسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه في خطوات أولى نحو سلام قوي ودائم". وتابع: "ستُعامل جميع الأطراف بإنصاف. هذا يوم عظيم للعالمين العربي والإسلامي، ولإسرائيل، ولجميع الدول المحيطة، وللولايات المتحدة". وشكر ترامب الوسطاء من قطر ومصر وتركيا، "الذين عملوا معنا لإتمام هذا الحدث التاريخي وغير المسبوق. طوبى لصانعي السلام".
من جانبه، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري عن التوصل لاتفاق على كل بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار "وبما يؤدي لوقف الحرب والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين ودخول المساعدات". بدورها، أكدت حركة حماس أن الاتفاق يقضي بإنهاء الحرب على غزّة، وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى.