اتفاق غزة… نسخة إسرائيلية مفروضة لاستكمال أهداف الحرب

- تواجه المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ عراقيل بسبب المماطلة الإسرائيلية وعدم تنفيذ التعهدات، مع غياب المفاوضات لوضع آليات التنفيذ رغم دعم مجلس الأمن لخطة ترامب. - تعترض التنفيذ عقبات مثل تشكيل القوة الدولية وآليات نزع السلاح، واستغلال الاحتلال لملفات مثل جثث الجنود لتبرير المماطلة، بينما يسعى نتنياهو للحفاظ على حالة "اللاسلم واللاحرب" لتحقيق مكاسب سياسية. - فرص الانتقال إلى المرحلة الثانية ضعيفة بسبب تفضيل حكومة نتنياهو تمديد المرحلة الأولى، والانشغال الأميركي بملفات أخرى يقلل الضغط على إسرائيل، مما يتيح لها تثبيت وجودها في غزة.

يبدو مصير المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ المتعلق بتنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار في غزة ضبابياً، في ضوء المماطلة الإسرائيلية والعراقيل المتواصلة أمام تنفيذ بنود اتفاق غزة والانتقال بين المرحلتين الأولى شبه المنتهية والثانية التي ينتظرها الكثير من العراقيل والموانع والصعوبات.

ويترافق الحديث عن المرحلة الثانية من اتفاق غزة مع خروق إسرائيلية لا تتوقف، تقترب من 600 خرق وفقاً لإحصائيات الجهات الحكومية في القطاع، فضلاً عن عدم تنفيذ الاحتلال كامل تعهداته في الاتفاق. وبالتوازي مع ذلك، لم تنطلق مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة لوضع الخطوط العريضة لكيفية تنفيذ هذه المرحلة والآليات والمحددات، بالرغم من صدور قرار مجلس الأمن 2803، المؤيد لخطة الرئيس الأميركي.

وأول من أمس الأحد، زار رئيس جهاز "الشاباك" دافيد زيني القاهرة، في أوّل زيارة خارجية له، حيث بحث مع رئيس المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "الطرفين ناقشا المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة".

عقبات تعترض المرحلة الثانية

ويعتبر تعثر تشكيل القوة الدولية وآليات نزع السلاح الخاصة بحركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية من العقبات التي تعترض المرحلة الثانية من اتفاق غزة، علاوة على السلوك الأمني والميداني الإسرائيلي في القطاع وآليات انسحابه منه. ويقترب الاتفاق الموقع في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي من دخول شهره الثاني خلال أيام وسط قلق من السيناريوهات والخطط التي يسعى الاحتلال والجانب الأميركي لتنفيذها في غزة. وبات سيناريو غزة الحمراء والخضراء أحد السيناريوهات التي يدور الحديث عنها، من خلال تنفيذ عمليات إعادة إعمار في المناطق التي تتمركز فيها القوات الإسرائيلية التي تسيطر على مساحة تصل إلى 55% من إجمالي مساحة القطاع.



أحمد الطناني: نتنياهو يحتاج للحفاظ على حالة "اللاسلم واللاحرب" القائمة



وشهدت الآونة الأخيرة عمليات تقدم خارج الخط الأصفر نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الشرقية لمدينة غزة شرق حي الشجاعية والزيتون حي التفاح، بالإضافة إلى الاقتراب لمسافات قريبة من شارع صلاح الدين. ومن غير المعروف حتى اللحظة الموعد الرسمي للبدء في عملية تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب، إلى جانب انطلاق مفاوضات المرحلة الثانية، في الوقت الذي يتذرع فيه الاحتلال ببقاء جثتين، إحداهما لجندي إسرائيلي والأخرى لتايلاندي لم يتم تسليمهما. وإلى جانب ذلك، يشكل ملف المقاومين في كتائب القسام الموجودين في مدينة رفح، وتحديداً المنطقة الشرقية لها، أحد الملفات التي يسعى الاحتلال لاستغلالها لتبرير المماطلة والمراوغة قبل إطلاق مفاوضات المرحلة الثانية.

اللاسلم واللاحرب

ويرى مدير مركز عروبة للأبحاث والدراسات الاستراتيجية أحمد الطناني أن المماطلة الإسرائيلية في تنفيذ اتفاق غزة تنطلق أساساً من الحسابات السياسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يدخل عاماً انتخابياً يحتاج فيه إلى الحفاظ على حالة "اللاسلم واللاحرب" القائمة، بما يتيح له، كما جرت العادة، توظيف الدم الفلسطيني في الدعاية الانتخابية وحشد الأصوات. ويقول الطناني، لـ"العربي الجديد"، إن السلوك الإسرائيلي يشير بوضوح لسعي الحكومة لفرض نسختها الخاصة من اتفاق وقف إطلاق النار، عبر تحويله من اتفاق لإنهاء الحرب إلى صيغة تُستخدم لفرض الاستسلام على المقاومة، وتحقيق أهداف الحرب بوسائل دبلوماسية ممزوجة بالأدوات العسكرية، دون تقديم أي تنازلات جدية أو السماح حتى بإعادة ترميم الحياة في قطاع غزة.

ويضيف الطناني أن نتنياهو وائتلافه الحاكم ينظرون إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة باعتبارها فرصة لتحقيق ما فشل فيه العدوان العسكري، وعلى رأسه تفكيك البنية الوطنية في القطاع، واستخدام شعار "نزع السلاح" الفضفاض أداةً للتدخل العدواني في كل مفاصل الحياة في غزة، وإضعاف المقاومة أو تفكيكها بالكامل، سواء بأدوات دولية أو بعمل إسرائيلي مباشر، وبلا أي ثمن يُدفع من جانب الاحتلال، لا ميدانياً ولا سياسياً. وبهذا تصبح المرحلة الثانية مجرد فصل جديد من فصول الحرب، لا خطوة نحو إنهائها.

وحول الخطط الإسرائيلية القاضية بتقسيم القطاع، يعتبر الطناني أنها خطط قديمة - جديدة لكنها غير قابلة للتطبيق، لافتاً إلى أن الفصل بين السكان تحت تصنيفات من قبيل "فلسطيني مقبول" و"فلسطيني غير مقبول" أمر مستحيل واقعياً في مجتمع غزة بتكوينه وتركيبته، كما أن هذه الخطط ليست سوى إعادة تدوير لمحاولات سابقة مثل "الفقاعات الإنسانية" و"الجزر الإنسانية"، وهي مشاريع فشلت منذ بداية الحرب ولم تجد طريقاً للتنفيذ. ويشير إلى أن واشنطن نفسها غير جاهزة لطرح مقترحات واقعية قابلة للتطبيق في غزة، بينما يستغل الاحتلال الإسرائيلي هذا الوضع لطرح أفكار غير عملية، معوّلاً على أن مرور الوقت سيخلق انشغالات أميركية جديدة تقلّل من مستوى المتابعة والتفصيل في ملف غزة، ما يمنح إسرائيل مساحة أوسع لإعادة إنتاج العدوان بصيغ جديدة تضمن استدامة واقع الإبادة لسنوات.

فرص ضعيفة للمرحلة الثانية من اتفاق غزة

إلى ذلك، يقول الكاتب والباحث في الشأن الإسرائيلي سليمان بشارات إن فرص الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة تبدو "ضعيفة للغاية"، مرجعاً ذلك إلى أن حكومة نتنياهو تفضّل تمديد المرحلة الأولى وتوسيع مفاعيلها، على نحو يُبقيها بعيدة عن أي التزام سياسي أو انسحابات إضافية يفرضها الانتقال للمرحلة التالية. ويوضح بشارات، لـ"العربي الجديد"، أن نتنياهو، المثقل باتهامات داخلية بأنه خضع للاتفاق، سيحاول تقديم خطاب وسلوك مغاير ميدانياً، عبر المماطلة والالتفاف على بنود المرحلة الأولى بحيث تصبح غير قابلة للتطور إلى مرحلة ثانية واضحة.



سليمان بشارات: فرص الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة تبدو ضعيفة للغاية



ويبين أن إسرائيل تعمل على "دمج جزئي" لبعض عناصر المرحلة الثانية دون تقديم استحقاقات ملموسة، سواء فيما يتعلق بالانسحابات أو الملفات الإنسانية أو السياسية، مرجحاً استمرار هذا النهج في ضوء حالة الاستقطاب الحاد داخل إسرائيل خلال الأشهر المقبلة. ويعتبر أن الانشغال الأميركي بملفات أخرى، من الحرب الروسية الأوكرانية إلى الأزمة الفنزويلية، يقلّل من قدرة أميركا على فرض ضغط فوري على إسرائيل، رغم كونها الطرف الضامن والمحرك الأساسي للاتفاق.

وينبه بشارات إلى أن الولايات المتحدة منحت إسرائيل، منذ بداية مسار وقف النار، مساحة واسعة لإبقاء "فائض القوة" فاعلاً داخل قطاع غزة، بهدف استنزاف قدرات المقاومة ومنعها من إعادة بناء بنيتها العسكرية والتنظيمية، وهو ما يتوافق مع الرؤية الأميركية - الإسرائيلية لتهيئة مسار تفاوضي تُحضَر إليه المقاومة من موقع أضعف. ويبين أن إسرائيل تحاول ربط المرحلة الثانية بعدة عقد متغيرة: تارة بملف المقاتلين في رفح، وتارة بالجثامين، ثم بنزع السلاح أو إدخال قوات دولية، وذلك بهدف كسب الوقت وتثبيت وجودها لأطول فترة ممكنة في أكبر مساحة جغرافية داخل قطاع غزة. ويؤكد أن الرهان الحقيقي بات على قدرة الأطراف الإقليمية ــ مصر وقطر وتركيا ــ على ممارسة ضغط فعلي على إدارة ترامب، معتبراً أن غياب هذا الضغط سيجعل الانتقال إلى المرحلة الثانية بطيئاً، عسيراً، وربما شكلياً.