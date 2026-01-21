اتفاق دمشق و"قسد": اتهامات متبادلة بخروق لوقف إطلاق النار

- تصاعد التوتر بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" بعد تبادل الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، مما أدى إلى مقتل 7 جنود سوريين وإصابة 20 آخرين، مهدداً استقرار الاتفاق. - رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بوقف إطلاق النار، مشدداً على أهمية الاعتراف بحقوق الأكراد لتحقيق الاستقرار، وأكد على ضرورة الالتزام بالاتفاق ونبذ العنف، وأجرى اتصالاً مع الرئيس الأميركي لمناقشة التطورات. - يعتبر الاتفاق فرصة أخيرة للحل السلمي، لكن التحديات تشمل فقدان الثقة وتأثير القوى الخارجية، ويعتمد نجاحه على إرادة الطرفين في التوافق ووقف الحرب، مع ضرورة الحوار الوطني الشامل.

تبادلت الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) الاتهامات اليوم الأربعاء بخرق الاتفاق الجديد الذي تم التوصل إليه مساء الثلاثاء لوقف إطلاق النار بين الطرفين، وسط تحذيرات من مخاطر فشل الاتفاق وتبعاته، خصوصاً بعد المعارك العنيفة التي شهدها شمال سورية وشرقها في الأسبوع الأخير، بعد فشل الاجتماع الأخير بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي يوم الاثنين الماضي، بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 18 يناير/كانون الثاني الحالي، قبل التدخّل الأميركي الذي دفع إلى التفاهم الجديد مساء الثلاثاء على وقف النار في محافظة الحسكة، ومنطقة عين العرب (كوباني) ومنح "قسد" مهلة أربعة أيام للتشاور من أجل وضع خطة تفصيلية لآلية الاندماج عمليا بالدولة السورية.

خروق لاتفاق دمشق و"قسد"

وفي أبرز الخروق التي سُجلت أمس للتفاهم الذي جرى مساء الثلاثاء، تسجيل مقتل 7 جنود سوريين وإصابة 20 آخرين في ريف الحسكة. وأعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السوري، عثور قوات الجيش على معمل لصناعة العبوات الناسفة وذخائر الطائرات المسيّرة قرب معبر اليعربية بريف الحسكة، مضيفة أنه أثناء عملية التمشيط قامت "قسد" باستهداف المعمل بطائرة مسيّرة انتحارية، ما أدى لانفجاره ومقتل 7 من جنود الجيش وإصابة 20 آخرين كانوا بمحيطه. لكن "قسد" نفت في بيان مسؤوليتها عن الانفجار، قائلة "إن الانفجار الذي وقع نجم عن حادث أثناء قيام فصائل دمشق بنقل الذخيرة، ولا علاقة لقواتنا به من قريب أو من بعيد". كما قال وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا" أمس، إنه "بعد أقل من يوم على مهلة وقف إطلاق النار، بدأت قسد بعمليات اعتقال تعسفية في محافظة الحسكة"، مضيفاً أن هذه العمليات "تهدد وقف إطلاق النار بشكل كامل"، مطالباً "قسد" بوقف الاعتقالات التعسفية في الحسكة فوراً، وإطلاق سراح جميع الأهالي الذين قامت باعتقالهم. كما دعت هيئة العمليات في الجيش السوري المدنيين في محافظات الرقة ودير الزور وحلب إلى عدم دخول المواقع التي كانت تتمركز فيها "قسد" أو الأنفاق التي جهزتها خلال السنوات الماضية. وقالت الهيئة في بيان إن "تنظيم قسد وإرهابيي العمال الكردستاني قاموا بتفخيخ الأبواب والممرات والأنفاق ووضع عبوات بأشكال صخور وطوب بناء".

من جهتها، قالت "قسد" في بيان إنه "على الرغم من دخول اتفاقية وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، إلا أنّ فصائل دمشق واصلت هجماتها على مناطق الجزيرة وكوباني (عين العرب)، متحدثة عن خروق أمس منها "مهاجمة فصائل دمشق قواتنا في محيط مدينة صرين، وقواتنا في قرية باسل على طريق أبيض جنوبي الحسكة، كما قصفت فصائل دمشق بالأسلحة الثقيلة قرية حمدون جنوبي كوباني". وأكدت "قسد" حرصها "على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وتجنب التصعيد"، داعية "الجهات الضامنة والمجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياتها ومتابعة هذه الخروق بما يضمن حماية المدنيين والحفاظ على الاستقرار في المنطقة".

رغم هذه الخروق، أكدت مصادر ميدانية من الحسكة لـ"العربي الجديد" توقف العمليات العسكرية الموسعة منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار، لافتة إلى أن ليلة الثلاثاء ـ الأربعاء شهدت خروقاً محدودة لوقف إطلاق النار، تزامناً مع استمرار وصول تعزيزات عسكرية وأمنية للجيش السوري إلى محافظة الحسكة. في المقابل، أفادت مصادر أمنية من وزارة الداخلية السورية "العربي الجديد" بأن قوى الأمن الداخلي بالتنسيق مع الجيش السوري دخلت مخيم الهول بعد تطويقه واستقدام تعزيزات عسكرية وأمنية ضخمة، ورفعت مستوى الجاهزية في محيط المخيم منعاً لأي محاولة فرار للمحتجزين من عوائل "داعش" داخل المخيم، بعد انسحاب "قسد" منه. وأعلنت وزارة الداخلية السورية، في تعميم أمس، مخيم الهول بريف محافظة الحسكة وجميع السجون الأمنية في شمال شرقي البلاد "مناطق أمنية محظورة".

في موازاة ذلك، رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بوقف إطلاق النار في سورية، كاشفا أنه أجرى اتصالاً مثمراً مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول سورية مساء الثلاثاء. وفي كلمة له أمس الأربعاء خلال اجتماع لكتلة حزب العدالة والتنمية النيابية في البرلمان، لفت أردوغان إلى أن "الحكومة الجديدة تعترف بحقوق إخواننا الأكراد في سورية، ومع الاندماج الكامل سيبدأ عهد جديد أيضاً، وسيجلب استقرار سورية وسلامها راحة كبيرة للأكراد السوريين". وأثنى على الرئيس السوري أحمد الشرع بإقراره مرسوما يعترف بحقوق الأكراد في سورية. واستدرك أنه "رغم كل هذه الخطوات والتوجهات الإيجابية، اختارت قسد إراقة الدماء والصراع والموت والقتل بدلاً من رفاهية الأكراد وسلامهم، واختارت طريقا يحمي مصالحها الخاصة على حساب دماء الأطفال الأكراد الأبرياء". وأكد أن السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق هو "الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بالأمس (الثلاثاء)، وإلقاء السلاح، وحلّ القضية سلمياً". وأضاف: "لا أطماع لنا في أرض أي دولة ولا نتدخل بالشؤون الداخلية لأي بلد لكننا لا نسمح بالمساس بمصالحنا". وشدد على أن اللجوء إلى الاستفزازات في سورية خلال المرحلة الحالية سيكون بمثابة انتحار. وتابع: "أكدنا مراراً وتكراراً أننا لن نقبل بإنشاء كيان انفصالي يهدد أمننا عند حدودنا الجنوبية".

وكان أردوغان قد بحث التطورات في سورية خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي دونالد ترامب مساء الثلاثاء. وجاء في بيان صادر عن الرئاسة التركية ‌أن "الرئيس أردوغان قال خلال الاتصال إن وحدة سورية وانسجامها وسلامة أراضيها مسائل مهمة بالنسبة لتركيا". فيما قال ‍ترامب في وقت سابق إنه أجرى "اتصالا جيدا للغاية" مع أردوغان. وكان ترامب قد قال مساء الثلاثاء في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض إن الرئيس السوري "يعمل بجد كبير. إنه رجل قوي، قاس وله سجلّ قاس نوعا ما. لكن لا يمكنك أن تضع منشد جوقة كنسية هناك لإنجاز المهمة".

ووفق آخر خرائط السيطرة، استحوذت قوات الحكومة أو قوات العشائر العربية التي تساندها، بما فيها تلك التي كانت منضوية ضمن تشكيلات "قسد" وانقلبت عليها، على أكثر من 60% من محافظة الحسكة، وباتت على بعد كيلومترات قليلة من مركز مدينة الحسكة. وسيطرت هذه القوات على مجمل بلدات وقرى الريفين الجنوبي والشرقي على الحدود العراقية، بما في ذلك أكثر من 90% من الحدود مع العراق، بينما تواصل "قسد" السيطرة على معبر سيمالكا الحدود مع إقليم كردستان العراق.

فرصة أخيرة للحل السلمي؟

ويرى العديد من المتابعين أن هذا الاتفاق بصيغته التي جرى التوقيع عليها في دمشق يوم 18 الحالي بحضور المبعوث الأميركي إلى سورية توم براك، يعد الفرصة الأخيرة للحل السلمي بين الجانبين. وقال المنسق العام للحركة الكردستانية المستقلة في سورية (مستقل) زيد سفوك لـ"العربي الجديد"، إن الاتفاق الأخير بين الحكومة السورية و"قسد" هو آخر ورقة بوساطة دولية يتم استخدامها بين الطرفين لمنع التصادم، وهي نهاية المطاف للمرحلة الماضية وبداية مرحلة جديدة معقدة أكثر من ذي قبل. ورأى سفوك أن الاتفاق يسير وفق ما تم عليه حيث بدأت المناطق ذات الغالبية العربية تتسلم من "الإدارة الذاتية" الحواجز والمقرات لمصلحة الحكومة السورية خصوصاً معبر اليعربية، معرباً عن قلقه مما قد يحدث في الأيام المقبلة حيث أسهمت الصدامات بين الطرفين في الفترة الأخيرة في فقدان عامل الثقة، ما يشير إلى صعوبة مواصلة التعاون بينهما من ناحية الاندماج والعمل المشترك. كما لفت سفوك إلى "نقطة أخرى مهمة بالنسبة للمناطق الكردية تتمثل في غضب الشارع الكردي في الداخل والخارج مما آلت إليه الأمور"، معربا عن اعتقاده بأن خطة الحكومة في السيطرة على كامل الجغرافية السورية لن تنجح من دون انطلاق حوار وطني جامع لإنهاء جميع الخلافات.

من جهته، تحدث محمد موسى، سكرتير حزب اليسار الكردي في سورية، وهو من أحزاب "الإدارة الذاتية"، عن دور سلبي لقوى خارجية في عدم حصول تقدم على طريق تنفيذ الاتفاقات السابقة، معرباً عن خشيته من تكرار الأمر في الاتفاق الجديد. وقال موسى لـ"العربي الجديد" إن فرص النجاح متوفرة إذا توفرت الإرادة للاتفاق من الطرفين بما "يخدم سورية موحدة ويخدم الشعب الكردي وإرادته في الحصول على حقوق معينة". ورأى أن "الاتفاقات التاريخية التي تمت، اتفاق 10 مارس/آذار 2025 وما تلاه من اتفاق 18 يناير الحالي، بحاجة إلى وقفة ودراسة معمقة لتسوية الأمور بين الطرفين بشكل يخدم الجميع ولا يكون لمصلحة طرف دون الطرف الآخر". وقال إن الهدنة التي حددت بأربعة أيام تشكل "فرصة لتسوية الأمر لأن الحرب والاقتتال لا يخدمان الجانبين، لذلك يجب أن تتوفر إرادة التوافق ووقف الحرب والسير باتجاه بناء وطن يكون للجميع وليس لطرف واحد". واعتبر أن فرص النجاح متوفرة، ولكن هناك "عوامل خارجية تؤثر سلباً في الشأن السوري".

ورأى المحلل السياسي الكردي عمران منصور، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن نجاح الاتفاق بين الحكومة و"قسد" سوف يعتمد على عملية تفاوضية شاقة لدمج "قسد" والتي تحتاج هي من طرفها إلى إعادة فتح ممرات سياسية مع الحركة السياسية الكردية في سورية بعيداً عن لغة التعالي وتغليب مصلحة الشعب الكردي على المصالح الحزبية. وتوقع أن تواجه "قسد" خيارات صعبة، لافتاً إلى أن القرار فيها غير واضح، خصوصا مع غياب القيادات السياسية والعسكرية عامة عن الساحة وترك مظلوم عبدي وحيداً، مما يشير إلى وجود خلافات لم تظهر إلى السطح حتى الآن.

من جهته، رأى الصحافي أحمد المسالمة، في حديث مع "العربي الجديد"، أن ما جرى ويجري في الجزيرة السورية "ليس تفاهمات عابرة ولا هدنة مؤقتة، بل انهيار فعلي لمشروع قسد بكل عناوينه العسكرية والسياسية". واعتبر أن مهلة الأيام الأربعة هدفها فتح باب العودة إلى الدولة، معتبراً أن التزام "قسد" بالتهدئة لم يأتِ عن قناعة، بل بعد "انسداد الخيارات وسقوط الرهانات". ورأى أن ما يجري هو "تصحيح لمسار خاطئ، ورسالة واضحة لكل من راهن على التقسيم أو الاستثمار في الفوضى".