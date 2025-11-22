اتفاق تهدئة بين دمشق و"قسد" شرقي الرقة

- اتفاق وقف إطلاق النار في الرقة: توصلت وزارة الدفاع السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في منطقة الغانم العلي بريف الرقة الشرقي، بعد مواجهات استمرت خمسة أيام، أسفرت عن قتلى من الجانبين وسيطرة القوات الحكومية على نقاط استراتيجية. - هجمات متزامنة على "الأسايش": تعرضت قوات "الأسايش" التابعة لـ"قسد" لهجومين متزامنين في ريف دير الزور الشرقي، استهدفا نقاطاً في بلدتي أبريها وذيبان، دون تسجيل إصابات، مما دفع لتعزيز الإجراءات الأمنية. - تصاعد التوتر في دير الزور: شهدت المنطقة هجمات إضافية على قوات "قسد" في قرية العرقوب، مما يعكس تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.

أفادت مصادر عسكرية سورية في تصريحات لـ"العربي الجديد" بأن وزارة الدفاع في الحكومة السورية توصلت إلى اتفاق مع "قوات سوريا الديمقراطية (قسد)"، أمس الجمعة، يفضي إلى وقف إطلاق النار على محاور القتال الدائرة في منطقة الغانم العلي بريف محافظة الرقة الشرقي، شمال شرق سورية. ويشمل الاتفاق تثبيت قوات الجيش السوري في المواقع التي سيطرت عليها خلال الساعات الممتدة بين ليل الخميس والجمعة في تلال الغانم العلي المحاذية لطريق شاليش.

وتأتي هذه التفاهمات بعد خمسة أيام من مواجهات متقطعة بين الجانبَين، شهدت خلالها المنطقة عمليات تسلل متبادلة، وقصفاً واشتباكات استخدم فيها الطرفان الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ما أدى إلى مقتل عنصرين من قوات وزارة الدفاع السورية، إضافة إلى سقوط نحو خمسة مقاتلين من "قسد"، كما تمكنت القوات الحكومية من السيطرة على نقاط كانت تستخدمها "قسد" للنفاذ باتجاه خطوط تمركزها في المنطقة.

هجمات متزامنة على مواقع "الأسايش" شرق دير الزور

في سياق موازٍ، أعلنت القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي (الأسايش)، التابعة لـ"قسد"، أن قواتها تعرضت، مساء الجمعة، لهجومَين متزامنَين في ريف دير الزور الشرقي. وقالت في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إن "خلايا إرهابية" نفذت هجومين استهدفا نقاطاً تابعة للأسايش و"قسد" في بلدتي أبريها وذيبان، في محاولة لخلق حالة من الفوضى وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

ووفق البيان، فقد استهدف شخصان يستقلان دراجة نارية حاجزاً مشتركاً للأسايش و"قسد" في بلدة أبريها عند الساعة السابعة مساءً، مطلقَين رشقات نارية قبل أن يلوذا بالفرار. وفي التوقيت نفسه تقريباً، ألقى مجهولون قنبلة يدوية على مركزٍ للأسايش في بلدة ذيبان، دون تسجيل إصابات في صفوف عناصرها.

وأوضحت الأسايش أنها تعاملت مع مصادر النيران في كلا الموقعين، مشيرةً إلى أن المهاجمين انسحبوا قبل تمكّن القوات من إلقاء القبض عليهم. ولفتت إلى أن وحداتها سيّرت دوريات إضافية عقب الهجومين، وعززت وجودها الأمني، وبدأت إجراءات تحقيق ومتابعة لتعقب الفاعلين والجهات التي تقف خلفهما.

وفي سياق الهجمات التي تشهدها المنطقة، ذكرت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" أنّ مجهولين أطلقوا النار بالأسلحة الرشاشة على نقطة تابعة لقوات "قسد" في قرية العرقوب الخاضعة لبلدة السوسة شرق دير الزور، من دون ورود معلومات عن وقوع إصابات.