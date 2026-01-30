- اتفاق شامل بين الحكومة السورية و"قسد": توصل الطرفان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ودمج القوات العسكرية والإدارية، بهدف توحيد الأراضي السورية وتعزيز التعاون لإعادة بناء البلاد. - إجراءات لتعزيز الاستقرار: يشمل الاتفاق انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس، ودخول قوات الأمن إلى الحسكة والقامشلي، وتشكيل فرقة عسكرية جديدة، ودمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة. - تسوية الحقوق وضمان العودة: يتضمن الاتفاق تسوية الحقوق المدنية والتربوية للمجتمع الكردي وضمان عودة النازحين، مع تأكيد سيطرة الدولة على جميع المؤسسات والمعابر.

توصلت الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، صباح اليوم الجمعة، إلى اتفاق جديد وصفه الطرفان بـ"الشامل"، يتضمن بالأساس وقف إطلاق النار وعملية الدمج عسكرياً وإدارياً.

وكان لافتاً نشر وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى والمركز الإعلامي لـ"قسد"، بشكل متزامن، بيانين شبه متطابقين بشأن الاتفاق. فقد أكد البيانان "الاتفاق على إيقاف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) بموجب اتفاق شامل، مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين"، مشددين على أن الاتفاق يهدف إلى "توحيد الأراضي السورية وإنفاذ القانون وتحقيق عملية الدمج الكامل في المنطقة عبر تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية وتوحيد الجهود لإعادة بناء البلاد".

كما "يشمل الاتفاق انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس، ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي لتعزيز الاستقرار وبدء عملية دمج القوات الأمنية في المنطقة، وتشكيل فرقة عسكرية تضم ثلاثة ألوية من قوات قسد، إضافة إلى تشكيل لواء لقوات كوباني (عين العرب) ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب"، بحسب البيانين. ويتضمن الاتفاق أيضاً "دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية مع تثبيت الموظفين المدنيين"، إضافة إلى "تسوية الحقوق المدنية والتربوية للمجتمع الكردي، وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم".

من جهته، قال مصدر حكومي لقناة الإخبارية السورية إن الدمج العسكري والأمني سيكون فردياً ضمن الألوية بحيث تتسلم الدولة جميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ، ولا يكون أي جزء من البلاد خارج سيطرتها.

وكانت مصادر كردية قد قالت لـ"العربي الجديد"، مساء أمس الخميس، إن القائد العام لـ"قسد" مظلوم عبدي موجود حالياً في العاصمة السورية دمشق لبحث اتفاق محتمل مع الحكومة السورية، يهدف إلى التوصل لوقف إطلاق نار شامل وكامل للعمليات القتالية في البلاد. وبالتزامن، أخلت قوى الأمن الداخلي (الأسايش)، الذراع الأمنية لقوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية في شمال شرقي سورية، صباح اليوم، مبنى مديرية المنطقة الواقع ضمن المربع الأمني في مدينة القامشلي، والذي كانت قد سيطرت عليه سابقاً.