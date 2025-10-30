- توصلت أفغانستان وباكستان إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار خلال محادثات في إسطنبول، بمشاركة تركيا وقطر، مع إنشاء آلية للرصد والتحقق وفرض عقوبات على المخالفين، وتحديد اجتماع في 6 نوفمبر لمناقشة مبادئ إضافية. - رغم الاتفاق، شهدت العلاقات توترات، حيث حذر وزير الداخلية الأفغاني باكستان من المساس بسيادة بلاده، بينما أشار وزير الدفاع الباكستاني إلى أن عدم الاتفاق قد يؤدي إلى "حرب مفتوحة". - جاءت المحادثات بعد اشتباكات حدودية ووساطة قطرية، بهدف تعزيز وقف إطلاق النار وإرساء سلام دائم.

قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس، إن أفغانستان وباكستان اتفقتا على استمرار وقف إطلاق النار بينهما، وعلى آليات للرصد والتحقق وضمان السلام، في المحادثات التي جرت في إسطنبول. جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية التركية أوضحت فيه أنه عُقدت اجتماعات في إسطنبول في الفترة بين 25 و30 أكتوبر/ تشرين الأول، بمشاركة أربع دول هي أفغانستان وباكستان وتركيا وقطر، بهدف تعزيز وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه في الدوحة يومي 18 و19 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بوساطة أنقرة والدوحة.

وأضاف البيان أن الطرفين الأفغاني والباكستاني اتفقا على الحفاظ على وقف إطلاق النار، على أن يجري التشاور والاتفاق على مبادئ إضافية تتعلق بتنفيذه في اجتماع رفيع المستوى يُعقد في إسطنبول بتاريخ 6 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. وأشار البيان إلى أن الطرفين توصلا إلى اتفاق بشأن إنشاء آلية للرصد والتحقق لضمان السلام وفرض عقوبات على المخالفين للاتفاق. وختمت الوزارة بيانها بالقول إن تركيا وقطر، بصفتهما وسيطتين، "تقدّران المساهمات الفعالة لكلا الجانبين في هذه العملية، وتؤكدان استعدادهما لمواصلة دعم الجهود الرامية إلى إرساء سلام واستقرار دائمين في المنطقة".

وفي السياق، قالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، إن قطر وتركيا وأفغانستان وباكستان عقدت اجتماعات في إسطنبول بهدف ترسيخ وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه في الدوحة بوساطة البلدين. وأوضحت الخارجية القطرية أن الأطراف المشاركة اتفقت على "استمرار وقف إطلاق النار"، وعلى "مناقشة واعتماد آليات إضافية لتنفيذه في اجتماع على مستوى كبار المسؤولين في إسطنبول في السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل". وأضاف البيان أن الأطراف اتفقت كذلك على "إنشاء آلية للرصد والتحقق تضمن الحفاظ على السلام وفرض عقوبات على أي طرف مخالف".

بدوره، قال مصدر في وفد التفاوض الأفغاني لـ"العربي الجديد" إن التوافق الجديد بين الطرفين ينص على استمرار وقف إطلاق النار الموقّع في الدوحة، ومواصلة الحوار، على أن تُعقد الجولة المقبلة من المفاوضات بين البلدين في تركيا في السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. وأضاف المصدر أن هناك تفاصيل قيد النقاش تتعلق بآليات مراقبة وقف إطلاق النار بين الدولتين، مؤكداً أن أفغانستان "لن تسمح لأي جهة باستخدام أراضيها ضد أي دولة"، مشيراً إلى أن هذا الموقف "ثابت منذ القدم"، وأن باكستان، بموجب هذا التوافق، "لن تنتهك السيادة الأفغانية، وستركّز على حلّ مشاكلها الداخلية".

وكان وزير الداخلية الأفغاني، سراج الدين حقاني، قد حذّر باكستان، ظهر الخميس، من "محاولة المساس بسيادة أفغانستان"، مؤكداً أن "الأفغان لن يسمحوا لأي جهة بانتهاك سيادة بلادهم". وقال حقاني، في كلمة ألقاها أمام ضباط الشرطة الأفغانية في كابول، إن "باكستان إذا أقدمت، كما يهدد وزراؤها، على الهجوم على بلادنا، فإنني أؤكد لكم وبكل ثقة أن باكستان لن تبقى كما هي اليوم"، متهماً "جهات داخل باكستان بمحاولة إشعال فتيل الحرب".

وكان وزير الدفاع الباكستاني، خواجة محمد آصف قد قال، السبت الماضي، إنه يعتقد أنّ أفغانستان "تريد السلام"، لكن عدم التوصل إلى اتفاق خلال محادثات إسطنبول سيعني "حرباً مفتوحة". وكان من المفترض أن تخلص المحادثات إلى وضع آلية طويلة الأمد لتطبيق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه خلال محادثات في الدوحة. وأشار آصف إلى عدم وقوع أي حوادث خلال الأيام الأربعة أو الخمسة التي انقضت منذ الاتفاق، وأن كلا الجانبين ملتزم بالهدنة. وأضاف في تصريحات تلفزيونية من باكستان: "لدينا الخيار لخوض حرب مفتوحة معهم في حالة عدم التوصل إلى اتفاق... لكنني رأيت أنهم يرغبون في السلام".

وجاءت المحادثات بين البلدين الجارين بعد اشتباكات حدودية عنيفة اندلعت بعد تنفيذ الجيش الباكستاني ضربات جوية على الأراضي الأفغانية، في 10 أكتوبر الجاري، قال إنها استهدفت قيادات في حركة طالبان الباكستانية، حيث تتهم إسلام أباد الحكومة الأفغانية بدعم الحركة. وبعد أيام من الاشتباكات، تمكن الوسيط القطري من جمع الطرفين في الدوحة، ليعودا السبت الماضي لاستئناف محادثاتهما في إسطنبول.