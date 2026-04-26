اتفاقية بين الأردن وليبيا لتعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات

وقّع رئيس هيئة الأركان الأردنية المشتركة يوسف الحنيطي، ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية (القيادة العامة لقوات الشرق الليبي) خالد خليفة حفتر، اليوم الأحد، في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، اتفاقية تعاون عسكري مشترك، تهدف إلى تعزيز التنسيق الثنائي وتوسيع مجالات العمل المشترك بين البلدين.

وجاء توقيع الاتفاقية، بحسب الموقع الرسمي للقوات المسلحة الأردنية، في إطار زيارة رسمية يجريها الوفد العسكري الليبي إلى الأردن، حيث ركزت على تطوير برامج التدريب العسكري، وتبادل الخبرات والمعرفة، ورفع كفاءة وجاهزية القوات المسلحة لدى الجانبين.

وتنص الاتفاقية على توسيع نطاق التعاون في مجالات التأهيل والتدريب، وتبادل الوفود والخبرات الفنية، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الأردنية في مجالات التحديث العسكري وبناء القدرات، بما ينسجم مع التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

وأكد الحنيطي، خلال مراسم التوقيع، أهمية المضي قدماً في تعزيز التعاون العسكري المشترك، بما يخدم المصالح الاستراتيجية ويسهم في دعم منظومة الأمن والاستقرار الإقليمي، مشيراً إلى حرص القوات المسلحة الأردنية على توسيع علاقات التعاون الدفاعي وتبادل الخبرات مع مختلف الدول.

من جانبه، أشاد حفتر بمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، معتبراً أن الاتفاقية تشكل خطوة عملية نحو تطوير العلاقات العسكرية، وفتح آفاق أوسع للتعاون في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات.

وفي السادس من يناير/ كانون الثاني 2026 أجرى صدام، نجل اللواء المتقاعد خليفة حفتر، زيارة رسمية إلى المملكة الأردنية "لبحث آفاق التعاون" في مجالات التدريب العسكري ورفع القدرات، وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي لقيادة حفتر.

وفيما أشار مكتب حفتر الإعلامي إلى أن الزيارة جاءت "بناء على دعوة رسمية" من الجانب الأردني، أوضح أن صدام نُظمت له "مراسم استقبال رسمية في مقر القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، وكان في مقدمة مستقبليه رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي".

وذكر المكتب الإعلامي أن الزيارة جاءت في إطار "التنسيق والتعاون القائم" بين قيادة حفتر "والقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية"، وأن الجانبين أجريا لقاءات "لبحث آفاق التعاون والتنسيق المشترك، وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والتطوير ورفع القدرات".

وفي الثلاثين من ديسمبر/كانون الأول المنصرم، ذكر مكتب حفتر الإعلامي أن الفريق خيري التميمي، الذي يحمل صفة الأمين العام لقيادة حفتر، وقع "اتفاقية للتعاون المشترك في المجال الطبي"، في العاصمة الأردنية، بين قيادة حفتر والقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، مشيراً إلى أن الاتفاقية "ستدخل حيز التنفيذ خلال عام 2026".