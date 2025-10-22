اتصال هاتفي بين عطّاف ولافروف بشأن جلسة مجلس الأمن حول الصحراء

- أجرى وزيرا الخارجية الجزائري والروسي مباحثات هاتفية حول جلسة مجلس الأمن المرتقبة بشأن قضية الصحراء الغربية، مؤكدين على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في المحافل الدولية. - تركزت المحادثات على برنامج عمل مجلس الأمن تحت الرئاسة الروسية، مع التركيز على عملية السلام في الصحراء الغربية، حيث يُنتظر صدور قرار قبل نهاية أكتوبر. - من المقرر أن يناقش مجلس الأمن تقرير المبعوث الأممي دي ميستورا وتطورات المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو حول الحكم الذاتي في الصحراء الغربية.

أجرى وزيرا الخارجية الجزائري أحمد عطّاف، والروسي سيرغي لافروف، مباحثات سياسية خلال اتصال هاتفي حول الجلسة المرتقبة لمجلس الأمن بشأن قضية الصحراء الغربية، قبل نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية الجزائرية بأن الوزيرين "تبادلا الرؤى بشأن أبرز المسائل المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن خلال رئاسة روسيا لهذه الهيئة الأممية المركزية، وفي مقدمتها قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية التي يُنتظر أن يصدر قرار بشأنها قبل نهاية الشهر"، بحسب ما جاء في البيان.

وذكر بيان مماثل لوزارة الخارجية الروسية أن هذا الاتصال الهاتفي جاء في إطار "تأكيد عمق الشراكة الاستراتيجية والتنسيق بين روسيا والجزائر في المحافل الدولية، وخاصة في الأمم المتحدة"، مشيراً إلى أن الوزيرين أوليا "اهتماماً خاصاً لبرنامج عمل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في ظل الرئاسة الروسية الحالية، مع التركيز على عملية السلام في الصحراء الغربية".

ومن المقرّر أن يعقد مجلس الأمن، قبل نهاية الشهر الجاري، اجتماعاً يخصَّص لمناقشة قضية الصحراء الغربية، على ضوء تقرير المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، والتطورات السياسية المتعلقة بتمسّك المغرب بطرحه المتعلق بالحكم الذاتي في الصحراء الغربية، وإعلان جبهة البوليساريو اليوم تقديمها مقترحاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة لبدء مفاوضات مباشرة مع المغرب حول تسوية النزاع.

ولم يُشر بيانَا الخارجية الجزائرية والروسية إلى ما إذا كان الوزيران عطّاف ولافروف قد ناقشا الوضع في منطقة الساحل، ولا سيما في مالي، خصوصاً بعد الجدل السياسي والإعلامي الذي أثارته تصريحات لافروف الأخيرة في موسكو حول الحدود وممارسات قوات "الفيلق الإفريقي" في شمال مالي.