اتصال هاتفي بين الرئيس السوري وولي العهد السعودي

- بحث الرئيس السوري أحمد الشرع وولي العهد السعودي محمد بن سلمان تعزيز التعاون الثنائي، خاصة في التنمية الاقتصادية والاستثمار، وتبادل الآراء حول القضايا الإقليمية المشتركة لتعزيز الشراكة واستقرار المنطقة. - تناول الاتصال فرص تطوير التعاون في مختلف المجالات، واستعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث أكد الشرع في مؤتمر بالرياض أن "السعودية تمثل مفتاح سورية نحو العالم". - في لقاء عُقد بدمشق، بحث رئيس هيئة الأركان السوري مع الملحق العسكري السعودي تعزيز التعاون العسكري وتطوير التنسيق المشترك، ضمن جهود توسيع العلاقات العسكرية عربياً وإقليمياً.

بحث الرئيس السوري، أحمد الشرع، في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، خصوصاً في مجالات التنمية الاقتصادية والاستثمار. وتناول الاتصال بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" عدداً من الموضوعات المتعلقة بالواقع الإقليمي، إضافة إلى تبادل الآراء بشأن قضايا ذات اهتمام مشترك، بما يخدم استقرار المنطقة ويسهم في تعزيز الشراكة بين سورية والمملكة العربية السعودية.

بدورها، ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه بُحثَت خلال الاتصال فرص تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة، وعددٍ من المسائل ذات الاهتمام المشترك. وكان الرئيس السوري قد التقى ولي العهد السعودي في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على هامش مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض، حيث بُحث تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وتبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. وفي حديثه خلال المؤتمر، أكد الرئيس السوري أن "السعودية تمثل مفتاح سورية نحو العالم".

وفي مايو/ أيار الماضي، استضافت الرياض اجتماعاً بين محمد بن سلمان والشرع والرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث أشاد الأخير بالشرع، ووعد برفع جميع العقوبات المفروضة على سورية للمساعدة في منح البلاد فرصة لإعادة الإعمار. وأعلن الشرع في ديسمبر/ كانون الأول الماضي رفع العقوبات المفروضة على سورية بشكل كامل، واصفاً ذلك بـ"اليوم التاريخي" الذي يدخل فيه السوريون مرحلة جديدة بعد أربعة عشر عاماً "من الصبر والمعاناة".

وعلى صعيد متصل بحث رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش السوري اللواء علي النعسان مع الملحق العسكري للمملكة العربية السعودية العقيد فهد الصعاق، سبل تعزيز التعاون العسكري وتطوير آفاق التنسيق المشترك بين البلدين، وذلك خلال لقاء عُقد في مقر السفارة السعودية بدمشق اليوم الثلاثاء. وقالت وزارة الدفاع، عبر معرفاتها الرسمية إن اللقاء يأتي في إطار مساعي الوزارة لتوسيع شبكة علاقاتها العسكرية عربياً وإقليمياً، بما يتيح تبادل الخبرات الفنية والعسكرية، ويسهم في تطوير الكوادر ورفع مستوى الجاهزية المؤسسية.