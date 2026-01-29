اتصال مصري قطري على وقع التصعيد الأميركي ضدّ إيران

- بحث رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية المصري التطورات الإقليمية وسبل تهدئة التوترات، مؤكدين أهمية الحوار والوسائل السلمية لتعزيز الأمن الإقليمي. - شدد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لاستئناف الحوار بين الولايات المتحدة وإيران، بهدف التوصل إلى تسوية شاملة تدعم الاستقرار الإقليمي والدولي. - تأتي هذه التحركات في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، مع احتمالية توجيه الولايات المتحدة ضربات ضد إيران بعد فشل المحادثات الأولية بشأن البرنامج النووي والصواريخ الباليستية.

بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

، خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الخميس، آخر التطورات في المنطقة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان، بحسب بيان لوزارة الخارجية القطرية اليوم الخميس، أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد والتوتر في المنطقة عبر الحوار والوسائل السلمية لتوطيد الأمن الإقليمي.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد قالت في بيان، أمس الأربعاء، إن وزير الخارجية بدر عبد العاطي بحث مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا التقديرات بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل تهدئة التوترات القائمة، مؤكدين ضرورة مضاعفة الجهود لخفض التصعيد ومنع اتساع دائرة التوتر، بما يجنب الإقليم موجات جديدة من عدم الاستقرار، ويهيئ بيئة مؤاتية للحلول السياسية والدبلوماسية.

وشدد الجانبان، بحسب البيان، على أهمية التمسك بالمسار الدبلوماسي والعمل على توفير الظروف الداعمة استئنافَ الحوار بين الولايات المتحدة وإيران اتصالاً بالملف النووي الإيراني، بما يفضي إلى تسوية شاملة تراعي مصالح مختلف الأطراف وتدعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. يأتي ذلك في وقت تتكثف فيه الاتصالات والتحركات بهدف خفض التصعيد بين واشنطن وطهران، في ظل تحشيد أميركي وتصاعد احتمالية شن الولايات المتحدة الأميركية ضربات ضد إيران، إذ قالت شبكة "سي أن أن" الأميركية إن الرئيس دونالد ترامب يبحث توجيه ضربة جديدة كبرى لإيران بعد أن فشلت الاتصالات الأولية بين واشنطن وطهران حول الحد من البرنامج النووي وإنتاج الصواريخ الباليستية في إحراز تقدم.