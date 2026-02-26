اتصال بين ترامب وزيلينسكي عشية محادثات أميركية - أوكرانية في جنيف

أُجري الأربعاء اتصال بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

، عشية جولة جديدة من المحادثات مقررة الخميس وترمي إلى إنهاء الحرب الأوكرانية، وفق ما أفاد مسؤول في البيت الأبيض وكالة فرانس برس. ويأتي هذا الاتصال عشية اجتماع المبعوثين الأوكرانيين والأميركيين، وقبيل محادثات ثلاثية جديدة مع روسيا مقرّرة في أوائل مارس/آذار.

وأعلن زيلينسكي، في منشور على منصة إكس، أنه تحدث مع ترامب، وأن مبعوثَي الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر شاركا في الاتصال، وأضاف: "فرقنا تعمل بشكل مكثّف، وقد شكرتهم على كل عملهم وعلى مشاركتهم الفاعلة في المفاوضات والجهود الرامية إلى إنهاء الحرب". وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية دميترو ليتفين إن المحادثة استمرت "نحو 30 دقيقة". وأعلنت كييف أن كبير المفاوضين الأوكرانيين رستم عمروف سيلتقي ويتكوف وكوشنر في جنيف الخميس.

من جهتها، أعلنت روسيا أن مبعوث الكرملين للشؤون الاقتصادية كيريل ديميترييف سيتوجّه إلى جنيف الخميس للقاء المفاوضين الأميركيين، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس". ونقلت الوكالة الروسية عن مصدر لم تسمّه قوله إن ديميترييف سيصل الخميس إلى جنيف "لمواصلة المفاوضات مع الأميركيين بشأن القضايا الاقتصادية".

وقال زيلينسكي إن مكالمته مع ترامب "تناولت القضايا التي سيناقشها ممثلونا غدا في جنيف خلال الاجتماع الثنائي، وكذلك التحضيرات للاجتماع المقبل لفرق التفاوض الكاملة بصيغة ثلاثية في بداية مارس/آذار". وتوقّع زيلينسكي أن يشكل هذا الاجتماع "فرصة لنقل المحادثات إلى مستوى القادة"، وقال إن ترامب "يؤيد هذا التسلسل للخطوات. إنها الطريقة الوحيدة لحل كل القضايا المعقدة والحساسة وإنهاء الحرب".

(فرانس برس)