- أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، مع التركيز على التعاون في التجارة ومكافحة الإرهاب. - جاء الاتصال بعد استدعاء العراق للسفير التركي احتجاجاً على تصريحات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بشأن مدينة سنجار وحزب العمال الكردستاني، والتي اعتبرتها بغداد تدخلاً في شؤونها الداخلية. - شدد فيدان على ضرورة استخلاص بغداد الدروس من الأحداث في سوريا، مؤكداً أن حزب العمال الكردستاني يمثل قضية رئيسية في العراق.

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بحثا خلاله "سبل تعزيز العلاقات الثنائية إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية". وذكرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، في منشور على منصة "إكس"، أن الجانبين "تناولا مسار التعاون بين أنقرة وبغداد، فضلاً عن تطورات إقليمية وعالمية ذات اهتمام مشترك".

وأكد أردوغان، خلال الاتصال، أن تركيا والعراق "سيواصلان العمل على تطوير علاقاتهما في مجالات متعددة، وفي مقدمتها التجارة"، مشدداً على أن "تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب سيعود بالفائدة على البلدين"، حسب ما أفادت به الرئاسة التركية.

ويأتي هذا الاتصال عقب استدعاء وزارة الخارجية العراقية، الأربعاء الماضي، السفير التركي لدى بغداد احتجاجاً على تصريحات أدلى بها وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بشأن مدينة سنجار وأنشطة "حزب العمال الكردستاني"، اعتبرتها بغداد "مسيئة للعلاقات الثنائية وتدخلاً في الشأن الداخلي العراقي".

وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها استدعت السفير التركي أنيل بورا إينان إلى مقرها على خلفية التصريحات التي أدلى بها فيدان خلال مقابلة تلفزيونية على قناة "CNN" التركية الاثنين الماضي. ونقل البيان عن وكيل وزارة الخارجية العراقية السفير محمد حسين بحر العلوم تعبيره عن "استياء العراق من التصريحات المتداولة في وسائل الإعلام"، مؤكداً أنها "تمثل إساءة إلى العلاقات الودية بين العراق وتركيا، وتُعدُّ تدخلاً في الشأن الداخلي العراقي وتجاوزاً للأعراف الدبلوماسية". وأضاف أن "العراق دولة مؤسسات ذات نظام سياسي ديمقراطي دستوري، ولا تمكن مقارنته بدول أخرى لها أنظمة سياسية مختلفة".

وكان فيدان قد شدد، في مقابلته المتلفزة، على ضرورة أن تستخلص بغداد الدروس مما جرى أخيراً في الأراضي السورية مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، معتبراً أن حزب العمال الكردستاني "سيصبح قضية رئيسية في العراق". وأكد أنه لا توجد منطقة في تركيا يمكن لهذا التنظيم أن يسيطر عليها، في حين يسيطر على مساحات واسعة داخل الأراضي العراقية، متسائلاً: "كيف يمكن لدولة ذات سيادة أن تسمح بحدوث ذلك؟".