- رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يتواصل مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان حول الصراع في الشرق الأوسط، ويشيد بدور إيران في إرسال وفد رفيع المستوى لإجراء محادثات تاريخية في إسلام أباد. - باكستان تسعى لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، حيث زار شريف تركيا وغادر قائد الجيش عاصم منير طهران، بينما وصلت طائرات أميركية إلى إسلام أباد لحماية الوفد الأميركي المفاوض. - إيران تنفي صحة الأنباء حول جولة جديدة من المفاوضات مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن المطالب الأميركية غير واقعية واستمرار الحصار البحري يعيق التقدم.

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الأحد، أنه تحدث إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان حول الصراع في الشرق الأوسط. وأضاف شريف، في منشور على منصة إكس، أنه أطلع بزشكيان خلال الاتصال على فحوى محادثاته التي أجراها في الآونة الأخيرة مع قادة السعودية وقطر وتركيا. وقال: "عبّرت عن تقديري لانخراط إيران، بما في ذلك إرسالها وفداً رفيع المستوى إلى إسلام أباد لإجراء محادثات تاريخية، وكذلك المناقشات التي جرت مع قائد الجيش عاصم منير في طهران". وأبلغ شريف بزشكيان بأنّ باكستان ما زالت متمسكة بدورها في دعم السلام وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

واختتم رئيس الوزراء الباكستاني، السبت، زيارةً إلى تركيا، فيما غادر قائد الجيش عاصم منير طهران، وفق ما أعلن الجيش الباكستاني، في تحرك يعكس مساعي إسلام أباد للدفع نحو تسوية تفاوضية للحرب في إيران. في غضون ذلك، قالت مصادر باكستانية لـ"العربي الجديد" إن طائرات أميركية وصلت إلى قاعدة نور خان الجوية في إسلام أباد، مشيرة إلى أن الطائرات تحمل فرقاً أمنية مسؤولة عن توفير الحماية للوفد الأميركي المفاوض.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم الأحد، إرسال مفاوضين أميركيين إلى إسلام أباد "مساء الغد" لإجراء مفاوضات تتعلق بإيران، فيما أكدت طهران أن الأنباء التي تتحدث عن جولة جديدة من المفاوضات "غير صحيحة"، مشيرة إلى أنها لا تعتزم "في الوقت الراهن" إرسال وفدٍ تفاوضي "طالما استمر الحصار البحري".

وفي السياق، نقلت شبكة "إم إس ناو" عن ترامب تأكيده أن الوفد الأميركي إلى المحادثات مع إيران سيضم مستشاريه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وأن نائب الرئيس جي دي فانس "لن يشارك لأسباب أمنية".

في المقابل، أفادت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الرسمية بأنه لا صحة للأنباء التي تحدثت عنها الولايات المتحدة بشأن الجولة الثانية من المفاوضات في إسلام أباد، مؤكدة أن الأخبار المتداولة حول عقد جولة ثانية من المفاوضات في إسلام أباد "غير صحيحة". وأضافت أن "طرح أميركا مطالب مفرطة وغير معقولة وغير واقعية، إلى جانب التغيير المتكرر في المواقف والتصريحات المتناقضة المستمرة، فضلاً عن استمرار الحصار البحري الذي يُعدّ انتهاكاً لتفاهم وقف إطلاق النار، إضافة إلى الخطاب التهديدي، كلها عوامل حالت حتى الآن دون إحراز تقدم في المفاوضات".

وشددت الوكالة الإيرانية الرسمية على أنه "في ظل هذه الظروف، لا يبدو أن هناك أفقاً واضحاً لمفاوضات مثمرة". وأشارت إلى أن الأخبار التي نشرتها الولايات المتحدة حول عقد جولة خلال الأيام المقبلة تمثل "لعبة إعلامية" وتأتي في إطار "لعبة إلقاء اللوم" بهدف ممارسة الضغط على إيران.

(رويترز، العربي الجديد)