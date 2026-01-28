اتصالات مكثفة مع إيران... دبلوماسية اللحظات الأخيرة قبل الحرب؟

- تصاعدت التحركات الدبلوماسية بين إيران ودول مثل السعودية وقطر ومصر لتهدئة التوترات وتجنب مواجهة عسكرية، وسط شروط أمريكية صارمة بشأن البرنامجين النووي والصاروخي الإيرانيين. - أكدت إيران على تطور قدراتها الدفاعية، حيث أشار العميد أحمد وحيدي إلى تعزيز الردع الإيراني من خلال التقدم التكنولوجي وتقليل الاعتماد على الخارج، مما يجعل أي عمل عسكري ضدها محفوفًا بالمخاطر. - انتقدت إيران مواقف الغرب تجاه احتجاجاتها، معتبرة أنها تعكس أزمة أخلاقية، وأكدت جاهزيتها للدفاع عن أراضيها، محذرة من كلفة باهظة لأي مغامرة عسكرية ضدها.

بلغت التحركات والاتصالات الدبلوماسية مع إيران ذروتها خلال اليوم الأخير، بالتزامن مع تصعيد طهران لهجتها العسكرية لتوجيه رسائل ردع محددة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، في ظل تصاعد التقديرات بشأن اقتراب مواجهة عسكرية محتملة على خلفية الحشد العسكري الأميركي الكبير في المنطقة.

وفي السياق، وبعد مباحثات هاتفية جرت أمس بين ولي العهد السعودي والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أجرى رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، مباحثات مع علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بعد أن كان قد أجرى مكالمة مع وزير الخارجية عباس عراقجي. كما أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اتصالات هاتفية مع عراقجي، والمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف. وذكر التلفزيون الإيراني أن المباحثات بين لاريجاني رئيس الوزراء القطري تركزت على آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، مشيراً إلى أن الجانبين بحثا المستجدات الإقليمية وسبل التوصل إلى حلول دبلوماسية للظروف الراهنة.

من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، في تصريحات أدلى بها للصحافيين على هامش اجتماع الحكومة الأسبوعي، إنه لم يجرِ خلال الأيام الأخيرة اتصال بينه وبين ويتكوف. وأضاف أن طهران لم تتقدم أيضًا بطلب لإجراء مفاوضات، موضحًا في الوقت نفسه أن الوسطاء ينشطون في هذا الملف، وأن إيران على تواصل معهم عبر هذه القنوات.

في الأثناء، أفاد موقع وزارة الخارجية المصرية بأن الوزير بدر عبد العاطي أجرى اتصالين هاتفيين مع كل من عباس عراقجي وستيف ويتكوف، تناولا المستجدات في المنطقة في ظل تصاعد حدة التوتر الإقليمي. وأكد وزير الخارجية المصري ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد والحد من التوتر، والعمل على تحقيق التهدئة، تفاديًا لانزلاق المنطقة إلى موجات جديدة من عدم الاستقرار، مشددًا على أهمية تهيئة المناخ الملائم لتغليب الحلول الدبلوماسية والتوصل إلى تسويات سياسية مستدامة تدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما أكد أهمية الالتزام بالمسارات الدبلوماسية وتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف الحوار بين الولايات المتحدة وإيران، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بشأن الملف النووي الإيراني، يأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف، ويساهم في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وتأتي هذه الاتصالات مع إيران فيما أكدت مصادر إيرانية مطلعة، أمس الثلاثاء، لـ"العربي الجديد"، أن جهوداً دبلوماسية "مكثفة" تجري في الوقت الراهن بين طهران وواشنطن عبر عدة قنوات لخفض منسوب التصعيد، ومنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة، مضيفة أن هذه الجهود "لم تسجل حتى هذه اللحظة اختراقاً يُذكر". وأوضحت المصادر، التي رفضت تسميتها، أن قناة التواصل بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف أيضاً "ما زالت مفتوحة"، مؤكدة أن الولايات المتحدة تطرح شروطاً "تعجيزية" حول البرنامجين النووي الإيراني والصاروخي والسياسات الإقليمية الإيرانية "ما يمنع أي تقدم في التحركات الدبلوماسية". وأكدت أن "الدبلوماسية التي تجريها الإدارة الأميركية حالياً هي أحادية الجانب، إذ تضع شروطاً لا يقبل بها الطرف الإيراني، ثم تستخدم هذا الرفض ذريعة لهجوم جديد".

إلى ذلك، أعربت وزارة الخارجية الطاجيكستانية أيضًا، في بيان رسمي، عن قلقها العميق إزاء تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما فيما يتعلق بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدة معارضتها الإجراءات العسكرية، ودعمها حل جميع النزاعات بالطرق السلمية والدبلوماسية.

رسائل عسكرية جديدة من طهران

بالتوازي مع المسار الدبلوماسي، وفي إطار تصعيد الخطاب العسكري الإيراني في هذه المرحلة الحساسة، قال نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، العميد أحمد وحيدي، اليوم الأربعاء، إن القدرات الدفاعية الإيرانية تطورت خلال السنوات الأخيرة "على نحو جعل حساب كلفة وفائدة أي عمل عسكري ضد إيران بالغ التعقيد ومحفوفًا بالمخاطر بالنسبة للأعداء". وأضاف وحيدي أن التقدم في التكنولوجيا المحلية وتقليص الاعتماد الاستراتيجي على الخارج أسهما في رفع مستوى الردع الإيراني بـ"شكل ملحوظ"، وفق ما أوردت وكالة "مهر" الإيرانية المحافظة.

وأكد نائب القائد العام للحرس الثوري أن "الأعداء ينفذون اليوم عمليات واسعة على المستويات المعرفية والإعلامية والسياسية والاقتصادية، بهدف زرع الخوف والتشكيك وكسر التماسك المجتمعي، إلا أن الشعب الإيراني، تجاوز هذه المرحلة بنجاح رغم الضغوط الاقتصادية والتهديدات العسكرية والحرب النفسية". وأضاف أن "أعداء إيران يمرون بمرحلة تراجع وتفكك"، معتبرًا أن تحركاتهم الحالية تعكس هذا الواقع، لأن الانهيار الثقافي والأخلاقي، على حد وصفه، يُعد مقدمة لانهيار أي مجتمع.

وانتقد وحيدي مواقف الولايات المتحدة والدول الغربية حيال الاحتجاجات في إيران، قائلًا إنه في الوقت الذي تُقابل فيه الجرائم الواسعة ضد الشعب الفلسطيني في غزة بالصمت أو الدعم العلني من بعض الحكومات الغربية، تتخذ تلك الدول مواقف حادة تجاه ما تعتبره إيران "إجراءات مشروعة" من قبل شعبها وأجهزتها الأمنية، معتبرًا أن ذلك "يعكس أزمة أخلاقية وانهياراً قيميًا في المجتمعات الغربية".

من جانبه، قال رئيس هيئة الأركان قائد التنسيق في الجيش الإيراني، الأميرال حبيب الله سياري، اليوم الأربعاء، تعليقًا على استعراض الولايات المتحدة قوتها العسكرية عبر نشر حاملات طائرات في المنطقة، إن واشنطن "تسعى منذ عام 1981 إلى تطبيق ما يُعرف بدبلوماسية الفرقاطات الحربية". وأضاف أن الولايات المتحدة تحاول من خلال نشر سفن حربية كبيرة ومعدات عسكرية "ترهيب الطرف المقابل، وإيصال رسالة مفادها أنها قادرة على إلحاق الضرر به". وقال سياري، في إشارة إلى تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إرسال حاملات طائرات إلى المنطقة من دون أن يسميه، إن "إظهارهم أن أسطولًا جاء ثم أُضيف إليه أسطول آخر، لا ينبغي أن يدفعنا إلى حسابات خاطئة"، مؤكدًا أنه "في حال وقوع أي تطور، يمكن التأكيد أن الطرف الآخر سيتعرض أيضًا لأضرار ستكون جسيمة".

وشدد المسؤول العسكري الإيراني على أن بلاده تمتلك بدورها القدرة على إلحاق الضرر بـ"العدو"، وأن هذا الأمر "معروف جيداً لديهم ويؤخذ في الحسبان ضمن حساباتهم"، معتبراً أن "أي مغامرة عسكرية ستترتب عليها كلفة باهظة بالنسبة لهم"، وذلك وفق ما نقلته وكالة تسنيم الإيرانية المحافظة. وأكد الأميرال سياري أن الجيش الإيراني يتمتع "بجاهزية كاملة للدفاع عن وحدة الأراضي والاستقلال والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهو ملتزم بأداء مهامه بكامل طاقته". كما أعرب عن أمل الجيش في الحصول على دعم شعبي شامل، معتبرًا أن "الصمود في مواجهة الأعداء من دون حضور ودعم الشعب في الميدان ليس ممكنًا". وأضاف أن الجيش الإيراني مستعد دائمًا للتصدي لأي تهديد، مؤكدًا أنه لا فرق لديه بين أن يأتي التهديد من البر أو البحر أو الجو.