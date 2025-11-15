اتصالات مصرية لدعم مشروع القرار الأميركي بشأن غزة

- كثّفت القاهرة اتصالاتها الدبلوماسية لدعم مشروع القرار الأميركي في مجلس الأمن بشأن غزة، بهدف ضمان تمريره وتثبيت توافق دولي حول بنوده الأساسية المتصلة بخطة السلام المعلنة في قمة شرم الشيخ. - شملت الجهود اتصالات وزير الخارجية المصري مع نظرائه في السعودية وفلسطين وباكستان، مؤكداً على أهمية تنفيذ اتفاق شرم الشيخ وخطة ترامب، وداعياً للمشاركة في "المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة". - بحث عبد العاطي مع المسؤولين أهمية التنسيق العربي لدعم القرار، مشددين على ضرورة تحقيق سلام شامل، وتناولوا التحضيرات لمؤتمر القاهرة وتطورات الأوضاع في السودان.

كثّفت القاهرة خلال الساعات الأخيرة اتصالاتها الدبلوماسية مع عدد من العواصم العربية والإسلامية لدعم مشروع القرار الأميركي المطروح أمام مجلس الأمن بشأن الوضع في قطاع غزة، في إطار ما وصفته مصادر مصرية بـ"حملة دعم إقليمية منسقة" تهدف إلى ضمان تمرير القرار، أو على الأقل تثبيت توافق دولي حول بنوده الأساسية المتصلة بخطة السلام المعلنة في قمة شرم الشيخ.

وفي هذا السياق، أجرى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بدر عبد العاطي، سلسلة اتصالات هاتفية مع نظرائه في السعودية وفلسطين وباكستان، تناولت تطورات الأزمة في غزة، ومسار تنفيذ اتفاق شرم الشيخ للسلام، والمشاورات الجارية بشأن مشروع القرار الأميركي الذي يتيح نشر قوة دولية لحفظ الاستقرار في القطاع.

وتلقى عبد العاطي اليوم اتصالاً من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، إذ بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، إلى جانب التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها الوضع في غزة. وشدد الوزير المصري، خلال الاتصال، على "أهمية التنفيذ الكامل للمرحلة الأولى من اتفاق شرم الشيخ، والالتزام ببنود خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب"، مؤكداً أن القاهرة ترى في مشروع القرار الأميركي خطوة ضرورية لتثبيت وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف لسلام دائم يضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

وأشار الوزير إلى البيان الصادر في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، والذي عكس توافقاً إقليمياً ودولياً على المضي قدماً في تنفيذ الخطة، داعياً نظيره الباكستاني إلى المشاركة الفعالة في "المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة" الذي تستعد مصر لاستضافته قريباً.

وفي اتصال ثانٍ، بحث عبد العاطي اليوم مع نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ مستجدات المشاورات في مجلس الأمن، والتنسيق العربي حيال مشروع القرار. وأكد الجانبان ضرورة أن يسهم القرار في تثبيت إنهاء الحرب وتهيئة الظروف لتحقيق سلام عادل وشامل، مع الحفاظ على وحدة القرار الفلسطيني وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير تميم خلاف أن الوزيرين شددا على أهمية البناء على قمة شرم الشيخ للسلام باعتبارها الإطار السياسي الذي يوفر مساراً عملياً نحو إقامة الدولة الفلسطينية وترسيخ الاستقرار في المنطقة.

كما أجرى عبد العاطي اتصالاً أمس الجمعة مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، جرى خلاله تأكيد "أهمية استمرار التنسيق المصري–السعودي في دعم الجهود الرامية إلى تثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام وتنفيذ بنوده بالكامل"، بما يضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار وتخفيف المعاناة الإنسانية عن سكان غزة. وتناول الاتصال كذلك التحضيرات الجارية لعقد "مؤتمر القاهرة الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة"، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في السودان وضرورة وقف إطلاق النار هناك.

وبحسب مصادر دبلوماسية، تحدثت إلى "العربي الجديد"، فإن هذه الاتصالات تأتي في إطار تحرك مصري واسع لدعم مشروع القرار الأميركي أمام مجلس الأمن، بعد تصاعد الاعتراضات الروسية والصينية عليه. وتسعى القاهرة، وفق المصادر، إلى الحفاظ على موقعها المحوري في إدارة الملف الفلسطيني وضمان أن تكون جزءاً أساسياً من أي ترتيبات أمنية أو سياسية مقبلة في غزة، سواء داخل مظلة الأمم المتحدة أو في حال الانتقال إلى صيغة بديلة خارجها.