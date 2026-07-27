اتصالات قطرية مكثفة لخفض التصعيد في المنطقة

- كثفت قطر جهودها الدبلوماسية لتعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال اتصالات رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع نظرائه في عُمان والإمارات والسعودية، وتركزت على التطورات الإقليمية ومذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. - تم التأكيد على أهمية التعاون الثنائي والتنسيق لخفض التصعيد في المنطقة، مع التركيز على أمن الملاحة في مضيق هرمز وتعزيز الاستقرار الإقليمي. - تناول الاتصال مع وزير الخارجية التركي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، مع التأكيد على الحوار والدبلوماسية لتنفيذ مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران.

كثفت قطر، يوم الأحد، اتصالاتها الدبلوماسية الإقليمية في إطار الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة، إذ أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سلسلة اتصالات مع نظرائه في سلطنة عُمان والإمارات والسعودية، كما تلقى اتصالاً من وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز التطورات الإقليمية التي تم تناولها في الاتصالات القطرية؟ ما هي الآليات المحددة التي تم الاتفاق عليها لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

، ركزت جميعها على التطورات الإقليمية وتنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.

وأجرى رئيس مجلس الوزراء اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، استعرضا خلاله "علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى آخر المستجدات الإقليمية والجهود الدبلوماسية والتنسيق المشترك لخفض التصعيد". وأكد الجانبان "أهمية الالتزام بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية، بما يشمل ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز".

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يجري اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية العماني



الدوحة | 26 يوليو 2026



أجرى معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، مع سعادة السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير الخارجية… pic.twitter.com/AgAq2kflsu — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) July 26, 2026

كما بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان "علاقات التعاون الثنائية والتطورات الإقليمية، مع التشديد على ضرورة مواصلة التنسيق الدبلوماسي لخفض التوتر، وتنفيذ التفاهمات المتعلقة بضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز وتعزيز الاستقرار الإقليمي".

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يجري اتصالاً هاتفياً مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي



الدوحة | 26 يوليو 2026



أجرى معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، مع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل… pic.twitter.com/1mrb4D9bHe — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) July 26, 2026

وتلقى الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، تناول "العلاقات الثنائية وآخر التطورات في المنطقة، والجهود المشتركة لخفض التصعيد". وأكد خلال الاتصال أهمية الالتزام بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، بما يسهم في الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية التركي @HakanFidan



الدوحة | 26 يوليو 2026



تلقى معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، من سعادة السيد هاكان فيدان، وزير الخارجية… pic.twitter.com/zc7uTJrMDi — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) July 26, 2026

وفي اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بحث رئيس الوزراء القطري علاقات التعاون بين البلدين والتطورات الإقليمية، مؤكداً "ضرورة تنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز"، مجدداً "دعم قطر لجميع الجهود الرامية إلى نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة".

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يجري اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية السعودي @FaisalbinFarhan



الدوحة | 26 يوليو 2026



أجرى معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، مع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن… pic.twitter.com/gnILsERGVU — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) July 26, 2026

وتأتي هذه الاتصالات في وقت تشهد فيه المنطقة تراجعاً في حدة المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، بعد تعليق متبادل للضربات، وسط استمرار الجهود الدبلوماسية لتثبيت التهدئة وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم المبرمة بين واشنطن وطهران، ولا سيما ما يتعلق بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز ومنع انزلاق المنطقة إلى جولة جديدة من التصعيد.