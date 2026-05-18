اتصالات قطرية مكثفة لخفض التصعيد في المنطقة

- شهدت الساعات الماضية جهودًا دبلوماسية قطرية مكثفة لخفض التصعيد في المنطقة، حيث أجرى الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اتصالات مع قادة دول مثل السعودية ومصر وباكستان وإيران، مؤكدًا على أهمية الحوار والوسائل السلمية لتحقيق اتفاق سلام مستدام. - في اتصال مع رئيس الوزراء الباكستاني، تم استعراض التعاون بين قطر وباكستان، وتقدير جهود الوساطة الباكستانية لخفض التصعيد، مع تأكيد دعم قطر الكامل لهذه الجهود. - أجرى الشيخ محمد اتصالات مع وزيري الخارجية السعودي والمصري، حيث تم بحث تطورات الأوضاع الإقليمية، وأكدت قطر تضامنها مع السعودية ضد الاستهداف بالطائرات المسيّرة.

شهدت الساعات الماضية اتصالات قطرية مكثفة مع عدد من الدول، بينها السعودية ومصر وباكستان وإيران، بهدف خفض التصعيد في المنطقة، في وقت تستمر فيه الجهود لاستئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة عبر باكستان لمنع استئناف الحرب.

وشدّد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال الاتصالات، على ضرورة تجاوب الأطراف كافة مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصّل إلى اتفاق سلام مستدام، يحول دون تجدّد التصعيد.

وتلقى بن عبد الرحمن، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في ثاني اتصال بينهما خلال يومين. ووفق وزارة الخارجية القطرية، جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، وجهود الوساطة الباكستانية الهادفة إلى خفض التصعيد، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال الاتصال، عن تقدير دولة قطر لجهود جمهورية باكستان، وكافة الأطراف التي اضطلعت بالوساطة والمساعي الحميدة التي أسهمت في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران.

وأكد دعم دولة قطر الكامل لجهود الوساطة الباكستانية الرامية إلى إنهاء الأزمة بالطرق السلمية، مشدداً على ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع هذه الجهود، بما يسهم في تهيئة الظروف الملائمة للتقدم في المفاوضات، وصولاً إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

إلى ذلك، استعرض رئيس مجلس الوزراء القطري، خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، "علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

الدوحة | 18 مايو 2026



أجرى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا، مع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، وزير…

وحسب الخارجية القطرية، فقد جدد بن عبد الرحمن "إدانة دولة قطر محاولة استهداف السعودية بطائرات مسيّرة، وتضامنها الكامل معها، ودعمها كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها". كما أعرب المسؤول القطري، عن "ضرورة تجاوب الأطراف كافة مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد".

في السياق، أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء القطري، بحثا خلاله تطورات الأوضاع الإقليمية، وسبل احتواء التصعيد المتزايد في الخليج، إلى جانب تنسيق المواقف بشأن الملفات الأمنية والسياسية الملتهبة في المنطقة.

وبحسب بيان للخارجية القطرية، فقد استعرض الجانبان، "علاقات التعاون بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة". وأعرب رئيس مجلس الوزراء القطري خلال الاتصال، "عن ضرورة تجاوب الأطراف كافة مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد".

وفي سياق الاتصالات القطرية أيضاً، استعرض وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي، خلال اتصال من وزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، اليوم الاثنين، "آخر التطورات في المنطقة، والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة". وأكد الخليفي خلال الاتصال، "دعم دولة قطر الكامل لجهود الوساطة الباكستانية الرامية إلى إنهاء الأزمة بالطرق السلمية، مشدداً على ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع هذه الجهود بما يساهم في تهيئة الظروف الملائمة للتقدم في المفاوضات، وصولاً لاتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة".

الدوحة | 18 مايو 2026



تلقى سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم اتصالا هاتفيا، من سعادة السيد محمد اسحاق…

وأمس الأحد، جدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري في اتصال هاتفي أجراه مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، دعم دولة قطر الكامل للجهود المتصلة الهادفة للوصول إلى اتفاق شامل لإنهاء الأزمة، مؤكداً ضرورة تجاوب الأطراف كافة مع هذه الجهود بما يساهم في تحقيق السلام المستدام والاستقرار المنشود في المنطقة، كما شدد على أن حرية الملاحة تُعد مبدأ راسخاً لا يقبل المساومة، مشيراً إلى أن إغلاق مضيق هرمز أو استخدامه ورقة ضغط لا يؤدي إلّا إلى تعميق الأزمة، وتعريض المصالح الحيويّة لدول المنطقة للخطر.