اتصالات بين "مجلس السلام" وإسرائيل لإعادة فتح معبر رفح

يجري "مجلس السلام" ومكتب ممثله السامي لغزة نيكولاي ملادينوف اتصالات مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي من أجل الدفع نحو إعادة فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين، وفق ما نقلت صحيفة هآرتس العبرية اليوم الاثنين عن مصدر دبلوماسي لم تسمّه. وكانت إسرائيل قد أعلنت بعد أقل من ثلاثة أيام من بدء عدوانها والولايات المتحدة على إيران إغلاق جميع المعابر مع غزة بذرائع أمنية.

وفي بداية الأسبوع الماضي، وبضغط أميركي، أعلن منسّق أعمال حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة عن فتح جزئي لمعبر كرم أبو سالم للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وبحسب الصحيفة العبرية، جاء قرار منسّق أعمال حكومة الاحتلال، بفتح معبر كرم أبو سالم جزئياً، بعد أن توجّه آرييه لايتستون، المستشار الرفيع للمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وممثل مجلس السلام، مباشرة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الموضوع.

ومنذ ذلك الحين، بقيت المعابر الأخرى مغلقة، بما في ذلك معبر رفح، وهو المعبر الوحيد المخصّص لدخول سكان غزة إلى القطاع. وقال مصدر أمني للصحيفة إنه حتى الآن لم تصدر أي تعليمات من المستوى السياسي لإعادة فتح معبر رفح، وإن الظروف الميدانية في الوقت الحالي لا تسمح بذلك.

ويعاني القطاع الصحي في قطاع غزّة من أزمة خانقة مع استمرار منع إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، ومع الاستهداف الإسرائيلي للأطقم الطبية بالقتل والاعتقال خلال عامَين من الحرب الإسرائيلية على القطاع، إلى جانب التدمير المنهجي للمستشفيات الرئيسية، وهو ما أشارت إليه تقارير مؤسسات دولية وأممية وحقوقية بانهيار شامل في المنظومة الصحية، وعدم قدرتها على تلبية احتياجات القطاع في ظلّ الارتفاع الكبير في عدد المرضى والجرحى والحاجة إلى تدخلات طبية طارئة.