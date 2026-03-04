اتصالات إيرانية مع واشنطن لبحث وقف الحرب وإسرائيل تضغط لإفشالها

- كشفت "نيويورك تايمز" عن تواصل غير مباشر بين الاستخبارات الإيرانية ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية لبحث إنهاء الحرب، لكن إسرائيل نصحت برفض العرض، مفضلة حملة عسكرية طويلة لإضعاف إيران. - أبدى ترامب تردداً في إجراء محادثات مع إيران، مشيراً إلى أن الوقت "فات الآن"، رغم انفتاحه السابق على مناقشة اتفاق، وأعرب عن أسفه لمقتل قادة إيرانيين محتملين. - أشار ترامب إلى فنزويلا كنموذج محتمل لما بعد الصراع، لكن محللين حذروا من أن هذا التصور قد يكون غير واقعي، مع احتمالية تولي قادة غير مرغوب فيهم السلطة.

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، اليوم الأربعاء، نقلاً عن مسؤولين من المنطقة ومسؤول من دولة غربية اشترطوا عدم الكشف عن هويتهم، أن عناصر من وزارة الاستخبارات الإيرانية تواصلوا بشكل غير مباشر مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) بعد يوم واحد فقط من بدء العدوان، عارضين مناقشة شروط إنهاء الحرب، في حين نصح مسؤولون إسرائيليون إدارة ترامب برفض هذا العرض.

وبحسب المصادر، فقد قدم العرض عبر جهاز استخبارات تابع لدولة ثالثة، غير أنه لا ينظر إليه حتى الآن على أنه عرض جدي في واشنطن، فيما دعا مسؤولون إسرائيليون الولايات المتحدة صراحةً إلى تجاهله، إذ ترغب إسرائيل في حملة عسكرية تمتد لأسابيع تُلحق أقصى ضرر بالقدرات العسكرية الإيرانية، على أمل أن يؤدي تواصل الضربات إلى انهيار الحكومة في طهران.

وشكك مسؤولون أميركيون مطلعون، في حديثهم مع الصحيفة، في أن تكون إدارة ترامب أو إيران مستعدتين فعلاً لإيجاد مخرج، على الأقل في المدى القريب. وقد عزز ذلك تصريح ترامب صباح الثلاثاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ كتب أن الوقت "فات الآن" لإجراء أي محادثات، وإن كان قد أبدى في الأيام السابقة انفتاحاً على مناقشة اتفاق مع طهران. وعلى هامش ذلك، أعرب ترامب خلال حديثه مع الصحافيين عن أسفه لمقتل مسؤولين إيرانيين كانت واشنطن تعتبرهم قادة محتملين للمرحلة المقبلة، قائلاً: "معظم الأشخاص الذين كنا نفكر فيهم قد ماتوا. قريباً لن نعرف أحداً".

وكشفت الصحيفة أن ترامب أشار مجدداً إلى فنزويلا باعتبارها نموذجاً محتملاً لما بعد الصراع، في إشارة إلى الاتفاق الذي أُجبرت فيه فنزويلا على منح واشنطن السيطرة على صادرات النفط الفنزويلية مقابل مطالب سياسية محدودة، قائلاً في مقابلة مع الصحيفة يوم الأحد: "ما فعلناه في فنزويلا أعتقد أنه السيناريو المثالي. يمكن اختيار القادة". غير أن محللين حذروا من أن هذا التصور قد يكون ضرباً من الوهم.

وقالت روزماري كيلانيك، مديرة "برنامج الشرق الأوسط" في منظمة "ديفنس برايوريتز"، إن "احتمال أن تكون الدولة التي ستخلف النظام ديمقراطية ليبرالية صديقة للولايات المتحدة ضعيف جداً، نظراً إلى أنها ستتشكل في خضم حرب مع الولايات المتحدة". وأقر ترامب نفسه بهذا، قائلاً: "أسوأ سيناريو هو أن نفعل هذا، ثم يتولى السلطة شخص سيئ مثل الشخص السابق".

وحين سُئل ترامب عن احتمال إعادة رضا بهلوي، الابن الأكبر لشاه إيران الذي أطيح عام 1979، بدا غير متحمس، قائلاً إنه يفضل "شخصاً موجوداً هناك ويحظى بشعبية حالياً". ولم يعش بهلوي في إيران منذ سبعينيات القرن الماضي. وفي السياق ذاته، يجادل ترامب وكبار مستشاريه بأن رفض إيران قبول مطالبه خلال مفاوضات الشهر الماضي بشأن البرنامج النووي أثبت إصرار طهران على عدم التنازل لواشنطن، على حد قول مسؤولين أميركيين تحدثوا للصحيفة.