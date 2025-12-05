- قرر الاتحاد العام التونسي للشغل تنفيذ إضراب عام في 21 يناير احتجاجاً على غلق الحوار مع النقابات وتدهور الوضع السياسي والاجتماعي، مع اعتقالات لشخصيات بارزة. - يهدف الإضراب إلى فرض الحوار الاجتماعي والدفاع عن الحق النقابي، ورفض الزيادة في الرواتب دون مفاوضات، مطالباً بحوار شامل وعودة الحريات. - شهدت تونس سلسلة إضرابات، وللاتحاد تاريخ طويل في الدفاع عن الحقوق، مثل إضراب 2011 الذي ساهم في سقوط نظام بن علي وإضراب 1978 البارز.

قرّر الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) العودة إلى الشارع من خلال تنفيذ إضراب عام يوم 21 يناير/ كانون الثاني القادم.

ويأتي هذا القرار بعد اجتماع الهيئة الإدارية للاتحاد، اليوم الجمعة، دفاعاً عن الحقوق والحريات، والحق في العمل النقابي، خاصة بعد غلق السلطة التنفيذية لأبواب الحوار مع النقابات.

وتشهد الساحة التونسية تعطيلاً للحوار منذ عدة أشهر بين الاتحاد والسلطة، في ظل مناخ عام متأزم وتوقّف تام للحوار الاجتماعي، وفي ظل عدد من القرارات الأحادية من قبل الحكومة.

وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن البلاد تعيش احتقاناً سياسياً غير مسبوق، والوضع لا يخلو من صعوبات، وهناك مساس بالحريات والحقوق، وزُجّ بعديد من السياسيين في السجون، إلى جانب عدد من النقابيين والمحامين وحتى النخب والمدوّنين.

وأوضح الطاهري أن المرحلة "سياسية بامتياز"، وأن كل المشاكل والصعوبات الأخرى، سواء الاجتماعية أو الاقتصادية، لن تُحل ضمن وضع سياسي محتقن، ومع استمرار العمل بالمرسوم 54 الذي يستهدف الرأي الآخر ويُصادر حرية التعبير.

وأضاف أن القضاء "مُسلّط ضد كل معارض"، والسجون أصبحت مفتوحة، و"طاولت الاعتقالات شخصيات لا يمكن الشك في وطنيتها ولا في نضالها السلمي"، مثل رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، وعصام الشابي، والعياشي الهمّامي، والقاضي الإداري السابق أحمد صواب، مشدداً على أن المرحلة سياسية، والحل لا بد أن يكون سياسياً.

وبيّن الطاهري أن إقرار الإضراب العام قد تم اتخاذه منذ 7 سبتمبر/ أيلول 2024، لكن إعلانه اليوم يأتي بوصفه خطوةً تعكس الظرف العام المتأزم، والذي يتسم بضرب الحوار والحق في التفاوض، واستهداف النقابيين.

ولفت إلى أن الوضع الاجتماعي متدهور، والاحتقان الحاصل في البلاد "يُذكرنا بشهر يناير/ كانون الثاني 2011"، مشدداً على أن المطلوب اليوم هو تجاوز هذا الواقع الصعب، وهو ما لا يكون إلا من خلال حوار شامل، وعودة الحريات، وإطلاق سراح السجناء السياسيين ممن تعلّقت بهم تهم باطلة.

وأشار الطاهري إلى أن الإضراب العام سيتم تنفيذه على خلفية ثلاثة مطالب رئيسية: فرض الحوار الاجتماعي، والدفاع عن حق التفاوض والحق النقابي، ورفض الزيادة التي أُدرجت في قانون المالية لسنة 2026 في القطاعين العام والخاص.

وكان البرلمان قد صادق، الخميس، على قانون الموازنة لسنة 2026، الذي تضمن بنداً يسمح للسلطة التنفيذية بالزيادة في رواتب موظفي القطاعين العام والخاص بمقتضى أمر حكومي، من دون المرور بالمفاوضات الاجتماعية مع الاتحاد العام التونسي للشغل، في مخالفة لما هو معمول به منذ أكثر من خمسة عقود.

وقال الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، في كلمة ألقاها أمام التجمع العمالي، أمس الخميس، على هامش إحياء ذكرى اغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد، إن "نظام قيس سعيّد يغرق تونس أكثر فأكثر في دوامة الأزمة السياسية والاجتماعية، التي لا تُحسم بالقرارات الفردية، ولا بالخطاب الأحادي، بل بالحوار الحقيقي الذي يحترم مطالب الشعب وحقوق العمال، وليس بتهميشها ورفضها".

وشهدت تونس مؤخراً سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات في عديد القطاعات، كالنقل، والتربية، والفلاحة، والتعليم الأساسي، والبنوك، وكان آخرها مسيرة احتجاجية يوم 4 ديسمبر/ كانون الأول 2025 في العاصمة تونس، بمناسبة الذكرى 73 لاغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد.

ويُشار إلى أن اتحاد الشغل نفّذ عدة إضرابات، أبرزها الإضراب العام في 14 يناير/ كانون الثاني 2011، الذي أدى إلى سقوط نظام بن علي، بعدما قررت المركزية النقابية آنذاك ترك المجال للاتحادات الجهوية لاختيار الموعد المناسب للإضراب في كل ولاية، لتنطلق بذلك سلسلة من الإضرابات الجهوية في 11 يناير/ كانون الثاني 2011.

ومنذ نشأته في 20 يناير/ كانون الثاني 1946 إلى اليوم، شنّ الاتحاد عدداً من الإضرابات العامة، منها ما يتعلّق بالدفاع عن السيادة الوطنية إبّان الاستعمار الفرنسي، ومنها ما كان احتجاجاً على أوضاع اجتماعية واقتصادية، وحتى سياسية، في مرحلة ما بعد الاستقلال.

ويُعدّ إضراب 26 يناير/ كانون الثاني 1978، الذي عُرف حينها بـ"الخميس الأسود"، في عهد الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة، من أبرز وأشهر التحركات النضالية للعمال، للمطالبة بحل مشكلة البطالة التي استفحلت آنذاك، خاصة في المناطق الداخلية.