إيقاف بولسونارو احتياطياً بعد اتهامه بمحاولة كسر سوار المراقبة

- وُضع الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو قيد التوقيف الاحتياطي بعد اتهامه بمحاولة كسر السوار الإلكتروني المخصص لمراقبته، وذلك في إطار تحقيقات تتعلق بتخطيطه لانقلاب لمنع الرئيس لولا دا سيلفا من تولي الرئاسة. - القاضي ألكسندر دي مورايس أشار إلى أن توقيف بولسونارو إجراء احترازي، مع وجود خطر كبير للفرار، خاصة بعد دعوة ابنه لتنظيم وقفة قرب منزله. - بولسونارو اعترف بوضع كاوية لحام على السوار بدافع الفضول، بينما أعرب فريق دفاعه عن قلقه من أن سجنه قد يعرّض حياته للخطر.

وضعت السلطات البرازيلية الرئيس السابق جايير بولسونارو، الذي أمضى أشهراً في الإقامة الجبرية، قيد التوقيف الاحتياطي، يوم السبت، بعدما اتهمه قاضٍ بمحاولة كسر السوار الإلكتروني المخصص لمراقبته بهدف الفرار. وترأس بولسونارو، اليميني المتطرف، البلاد بين 2019 و2022. وصدر بحقه في 11 سبتمبر/ أيلول حكم بالسجن 27 عاماً بتهمة التخطيط لانقلاب يهدف إلى منع الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا

من تولّي سدة الرئاسة، بعدما خسر انتخابات 2022.

ونُقل بولسونارو، البالغ 70 عاماً، إلى مقر الشرطة الفدرالية في برازيليا السبت، بعدما كان منذ أغسطس/ آب رهن الإقامة الجبرية وخاضعاً لمراقبة إلكترونية في إطار تحقيق في شبهة عرقلة محاكمته. وأورد القاضي ألكسندر دي مورايس، المكلّف بالملف، في مذكرة اطلعت عليها وكالة "فرانس برس"، أن توقيف بولسونارو إجراء احترازي، وليس بغرض بدء تنفيذ عقوبة السجن البالغة 27 عاماً الصادرة بحقه لإدانته بالتخطيط لمحاولة انقلاب.

وأوضح القاضي أن بولسونارو حاول "كسر" السوار الإلكتروني المخصص لمراقبته، آملاً الفرار من خلال استغلال وقفة أراد أنصاره تنظيمها قرب منزله في العاصمة برازيليا السبت. وتحدث القاضي عن "خطر كبير للفرار". ولفت أيضاً إلى أن وقفة دعا إليها ابنه، السناتور فلافيو بولسونارو، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أثارت شبهات حول "احتمال محاولة هروب إلى إحدى السفارات القريبة من مقر إقامته"، مشيراً إلى أن السفارة الأميركية تقع قرب منزله.

وأعطى مورايس محاميَي بولسونارو مهلة 24 ساعة لشرح الحادث. وفي مقطع فيديو نشرته المحكمة، اعترف بولسونارو بأنه وضع كاوية لحام يدوية على سوار المراقبة بدافع "الفضول". وأظهر الفيديو السوار متضرراً بشدة ومحترقاً، لكنه لا يزال في كاحله. وقال فلافيو للصحافيين قبل الوقفة إن والده ربما أحرق جهاز سوار المراقبة في تصرف "يائس" أو بدافع "الخجل" خلال استقبال أقارب زائرين.

ويُعدّ بولسونارو حليفاً للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي ندد بـ"حملة شعواء" ضده، وردّ على محاكمته بفرض رسوم جمركية عقابية على البرازيل، وعقوبات على أفراد. وعندما سئل ترامب عن الاعتقال، قال إنه لا يعلم شيئاً عن ذلك، لكنه أضاف: "هذا أمر سيئ للغاية". وأشار مصدر مطّلع على القضية إلى أن الرئيس السابق، الذي يعاني تدهوراً في وضعه الصحي، نُقل إلى مجمع الشرطة في العاصمة حيث يخضع الموقوفون لفحوص طبية قبل إرسالهم إلى السجن.

وأرسل مصدر آخر مقطع فيديو لوكالة "فرانس برس" يُظهر غرفة صغيرة سيُحتجز فيها بولسونارو موقتاً، مزودة بمكيّف هواء وجهاز تلفزيون وبراد صغير. وأعرب فريق الدفاع عن بولسونارو عن "استغرابه الشديد" في بيان، محذراً من أن "سجنه قد يعرّض حياته للخطر". وحضرت نساء يحملن زجاجات نبيذ إلى محيط مقر الشرطة للاحتفال بتوقيف الزعيم المحافظ.

(فرانس برس)