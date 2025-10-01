إيطاليا واليونان تدعوان إسرائيل لضمان سلامة ناشطي أسطول الصمود

- دعت إيطاليا واليونان إسرائيل لضمان سلامة الناشطين في أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة، مقترحة تسليم المساعدات للكنيسة الكاثوليكية لتجنب المواجهة، لكن الناشطين رفضوا المقترح. - يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنع وصول الأسطول إلى غزة، مع استدعاء قوات احتياط وتجهيز المستشفيات، وسط توقعات بالسيطرة بالقوة على السفن. - يقترب الأسطول من شواطئ غزة، مع تزايد نشاط الطائرات المسيرة، مما ينذر باحتمال حدوث مواجهة عنيفة في الساعات المقبلة.

حثّت إيطاليا واليونان، اليوم الأربعاء، إسرائيل على عدم إلحاق أي أذى بالناشطين المشاركين في أسطول الصمود العالمي الذي يتأهب لتدخل إسرائيلي لمنعه من إيصال مساعدات إلى غزة. وقال البلدان في بيان مشترك صادر عن وزيري خارجيتهما، "ندعو السلطات الإسرائيلية إلى ضمان سلامة المشاركين وأمنهم، والسماح بجميع إجراءات الحماية القنصلية".

كما دعت روما وأثينا الناشطين إلى قبول مقترح حل توافقي بأن يجري تسليم المساعدات إلى الكنيسة الكاثوليكية، والسماح لها بتوزيعها في غزة، ومن ثم تجنب الدخول في مواجهة مباشرة مع إسرائيل. ورفض المشاركون في الأسطول المقترح أكثر من مرة، وقالوا إن جزءاً أساسياً من هدفهم يتمثل في الوقوف في وجه إسرائيل، وفضح الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على غزة والذي يعتبرونه غير قانوني.

ويأتي البيان الإيطالي اليوناني المشترك، في وقت يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على جميع السفن المتّجهة إلى غزة ضمن أسطول الصمود العالمي، ومنع وصولها إلى القطاع، وسط ترقّب إسرائيلي كبير، لا سيما مع التوقّعات بأن تصل السفن إلى المياه الإقليمية التي تسيطر عليها إسرائيل خلال الساعات المقبلة. وتشارك في الأسطول نحو 50 سفينة، ما يشكل تحدياً جديداً لقوات الاحتلال. وخلال الأيام الأخيرة، أجرت إسرائيل اتصالات مع جهات مختلفة في أوروبا، وأوضحت أنها مصممة على منع دخول السفن إلى غزة. وأفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، وفي الأيام الماضية، بأنه إذا لم يكن هناك خيار آخر، فستجري السيطرة بالقوة على أسطول الصمود العالمي، وهو ما سبق أن فعله جيش الاحتلال مع أساطيل سابقة حاولت كسر الحصار المفروض على القطاع.

وأوضحت المنظومة الأمنية الإسرائيلية للمشاركين في أسطول الصمود العالمي أنه لن يُسمح لهم بالوصول إلى شواطئ غزة، فيما يواصل جيش الاحتلال الاستعداد الكامل للسيطرة عليه، وعمد إلى استدعاء قوات احتياط في وحدة الكوماندوز البحري "شاييطيت 13" استعداداً للعملية، ومُنع الجنود الوحدة من الخروج في إجازة. وطُلب من عدة مستشفيات في جنوب دولة الاحتلال ووسطها رفع مستوى التأهب استعداداً لوصول أسطول الصمود العالمي، ما ينذر باحتمال شنّ هجوم عنيف على السفن المشاركة في الأسطول.

وكان أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، قد أعلن، فجر الأربعاء، اقترابه من مسافة 120 ميلاً بحرياً من شواطئ غزة. وذكر الأسطول عبر حسابه على منصة إنستغرام، أنه يواصل الإبحار نحو غزة. وقال: "نقترب من علامة الـ120 ميلاً بحرياً، بالقرب من المنطقة التي جرى فيها اعتراض أساطيل سابقة أو مهاجمتها". وفي تدوينه سابقة، الأربعاء، أعلن الأسطول "دخوله إلى منطقة الخطر الشديد"، مع الاقتراب من سواحل القطاع، مؤكداً أنه في حالة "تأهب قصوى". وقال: "يتزايد نشاط الطائرات المسيرة فوق الأسطول، وتشير تقارير عدة إلى أن سيناريوهات مختلفة ستظهر في الساعات المقبلة".

(رويترز، العربي الجديد)