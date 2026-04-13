إيطاليا تعرض استضافة المفاوضات بين لبنان والاحتلال بعد اجتماع واشنطن

- أعلنت إيطاليا استعدادها لاستضافة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، بهدف تحقيق الاستقرار والسلام، وذلك بعد لقاء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني بالرئيس اللبناني جوزاف عون في بيروت. - يأمل لبنان في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار خلال الاجتماع المرتقب في واشنطن، مع التأكيد على أن المفاوضات مع إسرائيل هي مسألة سيادية تتولاها الدولة اللبنانية. - شددت إيطاليا على دعمها للمؤسسات اللبنانية وتعزيز قدرات الجيش، مطالبة إسرائيل بوقف الاعتداءات، بينما تعمل الحكومة اللبنانية على معالجة الأوضاع الاجتماعية الصعبة في الجنوب.

أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، اليوم الاثنين، استعداد بلاده لاستضافة المفاوضات المحتملة بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي، وذلك قبل لقاء مرتقب بين سفيري الطرفين بحضور نظيرهما الأميركي في واشنطن غدا الثلاثاء.

وقال تاجاني بعد لقائه الرئيس اللبناني جوزاف عون في بيروت إنه "من المهم جداً أن تُثمر اللقاءات التي تبدأ غداً في واشنطن وقفاً لإطلاق النار"، مضيفا أن "إيطاليا مستعدة لاستضافة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل للتوصّل إلى حالة استقرار". وتابع أن "هدف إيطاليا بناء السلام والوصول إلى اتفاق بين اسرائيل ولبنان والحوار بينهما أمر ايجابي جداً".

من جهته، شكر عون إيطاليا على استعدادها لاستضافة المفاوضات، وقال إنه يأمل في التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار خلال الاجتماع المرتقب في واشنطن، بهدف بدء المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، و"التي سيتولاها فريق مفاوض لبناني لوضع حد للأعمال العدائية وما يليها من خطوات عملية لتثبيت الاستقرار في الجنوب خصوصاً، ولبنان عموماً"، معتبرا أن "ثمة فرصة متاحة الآن للوصول إلى حل مستدام وهو ما يريده لبنان، لكن ذلك لا يمكن أن يكون من طرف واحد".

وأضاف عون أن "المفاوضات مع إسرائيل تتولاها الدولة اللبنانية وليس أي جهة أخرى لأنها مسألة سيادية لا شريك للبنان فيها"، مشيراً إلى أن "لبنان اتخذ سلسلة إجراءات أمنية في مطار رفيق الحريري الدولي والمعابر الحدودية البرية والبحرية لمنع تهريب السلاح أو تدفق الأموال غير الشرعية، وأن الجيش والقوى الأمنية الأخرى يتشددون في تطبيق القوانين لمنع حصول أي خروقات لا تخدم الاستقرار الأمني والمالي في البلاد".

وأشار تاجاني إلى أنه توافق مع عون على نقاط عديدة، معربا عن أمله في أن تتوقف معاناة المدنيين في لبنان في أقرب وقت ممكن⁠، ومشدداً على دعم بلاده المؤسسات اللبنانية، بدءاً من رئاسة الجمهورية، و"نعمل من أجل تعزيز قدرات الجيش اللبناني من خلال البعثة الثنائية الإيطالية العسكرية"، ولفت إلى أن إيطاليا طلبت من إسرائيل وقف الاعتداءات على المدنيين اللبنانيين وقوات اليونيفيل، ودان في الوقت نفسه "هجوم حزب الله العسكري على اسرائيل لأن ذلك يعيق عملية إحلال السلام".

من جهته، قال عون إن "تدمير إسرائيل المنازل وإحراق الممتلكات الزراعية للمواطنين الجنوبيين يعيق عودة النازحين إلى منازلهم وقراهم وبلداتهم، ما أحدث واقعاً اجتماعياً صعباً تعمل الحكومة اللبنانية على معالجته، لكنها تحتاج إلى مساعدات من الدول الشقيقة والصديقة ومنها إيطاليا".