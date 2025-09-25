إيطاليا ترسل سفينة حربية ثانية لدعم أسطول الصمود العالمي

- أعلنت إيطاليا وإسبانيا عن إرسال سفن لدعم أسطول الصمود العالمي الذي تعرض لهجوم بطائرات مسيّرة أثناء محاولته كسر الحصار على غزة، ويضم الأسطول حوالي 50 قارباً مدنياً ومئات الناشطين الدوليين. - شهد البرلمان الإيطالي جلسة ساخنة لمناقشة الهجوم، حيث طالبت المعارضة بتوضيح موقف الحكومة، بينما أدانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الهجمات ودعت إلى تحقيق مستقل. - يتابع جيش الاحتلال الإسرائيلي تقدم الأسطول في المياه اليونانية، مع توقع وصوله إلى غزة قريباً، وسط توتر سياسي متزايد واحتمالية تصعيد.

قال وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو اليوم الخميس إن بلاده سترسل سفينة ثانية تابعة للبحرية لدعم أسطول الصمود العالمي الذي تعرض لهجوم بطائرات مسيّرة خلال توجهه لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وإيصال مساعدات إنسانية إلى أهالي القطاع. ويضم أسطول الصمود العالمي حوالي 50 قارباً مدنياً، ويسعى لكسر الحصار البحري الإسرائيلي، ويشارك المئات من الحقوقيين والناشطين الدوليين ومنهم الناشطة السويدية في مجال المناخ غريتا تونبرغ

وقال كروزيتو في كلمة أمام مجلس النواب الإيطالي "أرسلنا سفينة، وهناك أخرى في طريقها، استعداداً لأي طوارئ"، بعدما أرسلت بلاده سفينة حربية أمس الأربعاء لمساعدة الأسطول بعد ساعات من تعرضه لهجوم من طائرات مسيّرة أسقطت قنابل صوتية ومسحوقاً يسبب الحكة في المياه الدولية على بعد 30 ميلا بحريا من جزيرة غافدوس اليونانية. واتهم أسطول الصمود العالمي إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم.

وحذر كروزيتو النشطاء من الإصرار على محاولة كسر الحصار الإسرائيلي، وحثهم على قبول مقترح إيطالي بتسليم المساعدات إلى قبرص والبطريركية اللاتينية في القدس، التي ستقوم بدورها بإيصالها. وقال كروزيتو "لا يمكننا ضمان سلامة مواطنينا إذا دخلوا المياه الإقليمية لدول أخرى". وشهد مجلس النواب الإيطالي، صباح أمس، جلسة ساخنة لمناقشة الهجوم الإسرائيلي على الأسطول، وفي منشور لها على "فيسبوك"، ذكرت المتحدثة باسم حركة "5 نجوم" في مجلس النواب الإيطالي، النائبة ستيفانيا أسكاري، أنها وزملاءها في أحزاب المعارضة احتلوا مقاعد الحكومة في البرلمان لمطالبة الحكومة بالمثول تحت قبة البرلمان لتوضيح ما تنوي اتخاذه من إجراءات حيال "الهجمات الإرهابية الإسرائيلية" على أسطول الصمود، والإبادة الجماعية في غزة.

وأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أيضا أن بلاده سترسل سفينة تابعة للبحرية لمساعدة الأسطول بعد تعرّضه للهجوم الذي أدى إلى تضرر عدد من السفن المتوجهة في مهمة إنسانية لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر. وأضاف سانشيز، في مؤتمر صحافي في نيويورك: "نحن قلقون، لذا سنرسل سفينة لضمان إنقاذ مواطنينا وإعادتهم إلى إسبانيا عند الضرورة".

ودانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، الأربعاء، "الهجمات" التي طاولت أسطول الصمود، ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى وقف "الهجمات" على أسطول الصمود المتوجّه إلى غزة، مطالبة بتحقيق "مستقل". وقال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان "يجب إجراء تحقيق مستقل ونزيه وشامل" و"يجب أن تتوقف هذه الهجمات"، وذلك بعدما أفاد ناشطون مؤيدون للفلسطينيين على متن الأسطول بأنهم استُهدفوا "بمسيرات عدة" مع سماع "دويّ انفجارات" قبالة سواحل اليونان.

وأعلن أسطول الصمود العالمي صباح اليوم الخميس أن سفنه تبحر ببطء في المياه الإقليمية اليونانية، وتعرضت "لنشاط متوسط ​​لطائرات مسيّرة" خلال الليل، وستتوجه نحو المياه الدولية "في وقت لاحق من اليوم". ويتابع جيش الاحتلال الإسرائيلي عن كثب تقدّم الأسطول، الذي يُقدّر حالياً بأنه يبعد أربعة إلى سبعة أيام إبحار عن شواطئ غزة.

وفي الوقت الراهن، تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن وصوله سيكون في بداية الأسبوع المقبل، وربما يتزامن مع لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في البيت الأبيض، مما يزيد من الحساسية السياسية المحيطة بالحدث. واعتادت إسرائيل على التصدي لأساطيل سابقة بالقوة والنار والسيطرة عليها واقتيادها إلى موانئها واعتقال نشطائها، وهو ما يوحي به تقارير إعلامية عبرية سابقة، الذي تحدّثت عن تصعيد ومواجهة وتحذير، ما قد يؤشّر على النيات الإسرائيلية.

(رويترز، العربي الجديد)