إيطاليا تدعم أسطول الصمود بسفينة حربية بعد تعرّضه لهجمات إسرائيلية

- تعرض أسطول الصمود العالمي لهجوم إسرائيلي بطائرات مسيرة، مما أدى إلى تضرر السفن، واستدعى إدانة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، مع دعوات لوقف الهجمات وإجراء تحقيق مستقل. - أرسلت إيطاليا سفينة دعم للأسطول المتضرر، وأدان وزير الدفاع الإيطالي الهجوم، بينما اقترحت رئيسة الوزراء تسليم المساعدات إلى قبرص لتجنب المخاطر. - شهد مجلس النواب الإيطالي نقاشًا حادًا حول الهجوم، حيث طالبت المعارضة بتوضيح موقف الحكومة، ودعت إلى احترام القانون الدولي وحماية المشاركين في الأسطول.

وصلت سفينة دعم تابعة للبحرية الإيطالية إلى منطقة وجود أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية، لتقديم الدعم اللازم، بعد تعرّض الأخير لهجوم إسرائيلي بطائرات مسيرة أدى إلى تضرر عدد من السفن المتوجهة في مهمة إنسانية لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر، فيما دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى وقف "الهجمات" على الأسطول، مطالبة بتحقيق "مستقل".

وقال الناشط الجزائري الموجود على متن سفينة "دير ياسين" محمد بن علوان لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، "وصلت السفينة الإيطالية حيث نوجَدُ في عرض البحر. إنها سفينة كبيرة وزادت من معنوياتنا على مواصلة المسار"، مضيفاً "تم إنزال قارب صغير من السفينة واقترب من سفن الأسطول لتفقدها وتقديم المساعدات اللازمة".

Italy has said it is sending a navy ship to the Global Sumud Flotilla.



Italian defence minister Guido Crosetto strongly condemned the overnight drone attack on the flotilla, which is trying to deliver humanitarian aid to Gaza.



In a statement, Crosetto said he had redirected an… pic.twitter.com/NHaNfBp216 — Novara Media (@novaramedia) September 24, 2025

وأعلن وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو، اليوم الأربعاء، توجيه سفينة تابعة للبحرية الإيطالية للتحرك نحو أسطول الصمود العالمي لتقديم المساعدة، عقب تعرضه لهجوم إسرائيلي وتضرر عدد من السفن. وندد كروزيتو بشدة بالهجوم الذي وقع خلال الليل على الأسطول الدولي.

وقال وزير الدفاع الإيطالي "رغم وجودي في إستونيا، وبعد اجتماع مع رئيس أركان الدفاع وتقييم سريع ومختصر للحادث، تحدثتُ مع رئيسة الوزراء (جورجيا ميلوني)، وأذنت بالتدخل الفوري للفرقاطة فازان، متعددة الأغراض التابعة للبحرية كانت تبحر شمال جزيرة كريت في إطار عملية البحر الآمن". وأشار الوزير الإيطالي إلى "إبلاغ الملحق العسكري الإسرائيلي في إيطاليا، وسفيرنا، وملحقنا العسكري في تل أبيب، ووحدة الأزمات بوزارة الخارجية بهذا القرار".

من جهتها، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، اليوم الأربعاء، إنه من غير المتوقع أن تستخدم سفينة تابعة للبحرية الإيطالية القوة العسكرية بعدما أُرسلت لمساعدة أسطول مساعدات دولي تعرض لهجوم أثناء توجهه إلى غزة. وأضافت ميلوني للصحافيين في نيويورك، حيث تحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن حكومتها اقترحت تسليم مساعدات الأسطول إلى قبرص والبطريركية اللاتينية في القدس لتجنّب المزيد من المخاطر. وأشارت إلى أن إيطاليا تنتظر ردّاً من نشطاء أسطول غزة بشأن هذا الاقتراح.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية لوكالة فرانس برس، إنّ الدولة العبرية "لن تسمح للسفن بدخول منطقة قتال نشطة ولن تسمح بأي انتهاك للحصار البحري القانوني"، مقترحاً أن ترسو سفن الأسطول في عسقلان.

جلسة ساخنة في مجلس النواب الإيطالي عقب الهجوم على أسطول الصمود

وفي السياق، شهد مجلس النواب الإيطالي، صباح اليوم الأربعاء، جلسة ساخنة لمناقشة الهجوم الإسرائيلي على الأسطول الذي يضم مئات النشطاء من 44 دولة مختلفة ويواصل الإبحار نحو غزة التي تتعرض لإبادة جماعية.

وفي منشور لها على "فيسبوك"، ذكرت المتحدثة باسم حركة "5 نجوم" في مجلس النواب الإيطالي، النائبة ستيفانيا أسكاري، أنها وزملاءها في أحزاب المعارضة احتلوا مقاعد الحكومة في البرلمان لمطالبة الحكومة بالمثول تحت قبة البرلمان لتوضيح ما تنوي اتخاذه من إجراءات حيال "الهجمات الإرهابية الإسرائيلية" على أسطول الصمود، والإبادة الجماعية في غزة. وأضافت أسكاري أن "وزير الدفاع سوف يمثل، بفضل حملتنا، غداً أمام البرلمان لتوضيح موقف الحكومة".

وفي كلمتها في الجلسة المشار إليها، قالت أسكاري "لقد كانت ليلة مروِّعة، وما حدث فيها لا يمكن قبوله، إذ هوجمت سفن إنسانية مُحمَّلة بالغذاء وبمختلف أنواع المساعدات، في المياه الدولية بطائرات مُسيَّرة، وقنابل صوتية، وغاز فلفل، كما انقطعت الاتصالات". وتساءلت "هل هذا طبيعي؟ هل يبدو لكم طبيعياً؟ إنه أمرٌ خطيرٌ للغاية! والأخطر من ذلك سماع تصريحات وزير الخارجية الإيطالي (أنطونيو تاياني) يقول فيها إن أسطول الصمود ومن كانوا على متنه يبث مناخ الكراهية وإن الأمن من حق إسرائيل"، مشددة على أن "إسرائيل دولة إرهابية تُهاجم في المياه الدولية، مواطنين يفعلون ما كان ينبغي لكم أن تفعلوه: إرسال المساعدات إلى شعبٍ أعزلٍ يموت جوعاً وعطشاً تحت القصف".

الصورة نشطاء على متن سفينة "فاميلي" المشاركة في أسطول الصمود العالمي، 18 سبتمبر 2025 (Getty)

وأوضحت أن هؤلاء النشطاء "يناضلون من أجل الإنسانية، التي هي اليوم على حافة الهاوية، ومن ثم يُترك الأمن لهذه الدولة الإرهابية، المسموح لها بفعل أي شيء. ليس ثمة انتهاك للقانون الدولي في تحرك الأسطول. هل تعلمون ما تفعله هذه الدولة الإرهابية؟ تُوقف السفن، في المياه الدولية، ومن ثم ليست خاضعة للسيادة الإسرائيلية، ثم تقتادها إلى إسرائيل، وتُحاكم زوراً كل من شارك في هذه المهمة الإنسانية، لمنع دخولهم إلى تل أبيب، وعلى وجه الخصوص، لمنع دخولهم إلى الضفة الغربية وغزة نهائياً. نحن بصدد ازدراء كامل لأي قانون، ولأي حق".

@stefania_ascari Questa mattina abbiamo occupato l’aula della Camera per chiedere che il governo venga a riferire sugli attacchi terroristici israeliani alla Global sumud Flotilla e sul genocidio a Gaza. Grazie alla nostra mobilitazione, domani Il ministro della difesa Crosetto verrà in Parlamento. Non si può permettere che lo Stato terrorista Israele continui ad agire impunemente perché non è al di sopra del diritto né dei più basilari principi di umanità. Basta silenzi, basta complicità del governo italiano. ♬ suono originale - Stefania Ascari

وتابعت "الآن، كفى! على الوزيرين تاياني وكروزيتو ورئيسة الحكومة (جورجيا) ميلوني التدخل على الفور. في رقابكم مقتل 20 ألف طفل و70 ألف شخص، بينما في الواقع نتحدث عن 200 ألف شخص"، معتبرة أن ما يحدث "لا يمت إلى الإنسانية بصلة. يجب أن تعودوا آدميين. نحذركم الآن من أن المجلس لن يباشر عمله حتى تُتخذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة أسطول الصمود. على كروزيتو الحضور إلى المجلس فورًا. لن نسمح باستمرار هذا. يجب ضمان توفير الحماية لجميع مواطني أسطول الصمود، ولزملائنا البرلمانيين وللإنسانية، واحترام القانون الدولي".

وكان منسق أسطول الصمود العالمي وائل نوار قد أكد لـ"العربي الجديد"، أنهم مروا بليلة عصيبة بعد تعرض 11 سفينة من الأسطول لهجمات بمسيرات إسرائيلية وقنابل حارقة ليل الثلاثاء- الأربعاء، مؤكداً أنهم ماضون في طريقهم نحو غزة، وقد استأنفوا الإبحار مجدداً، صباح اليوم، في شمال جزيرة كريت اليونانية، وجنوباً أقصى شرق ليبيا. وقال المتحدث إن أغلب النشطاء على متن الأسطول شاهدوا خيطاً من النار يتجه نحو السفن قبل سقوط مواد حارقة، وارتطامها بالبحر، وببعض السفن، مطالباً المجتمع الدولي والحكومات والمنظمات الدولية بـ"تحمل مسؤوليتها والتحرك دبلوماسياً للضغط على الكيان الصهيوني للكف عن مهاجمة أسطول الصمود العالمي مجدداً". ودعا الشعوب إلى التظاهر والنزول إلى الشوارع تضامناً مع الأسطول ومع غزة لوقف الإبادة الجماعية.

إدانة أوروبية ودعوة أممية للتحقيق

ودانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، الأربعاء، "الهجمات" التي طاولت أسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة، وذلك بعدما قررت إيطاليا إرسال فرقاطة عسكرية لمساعدته. ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الأربعاء إلى وقف "الهجمات" على أسطول الصمود المتوجّه إلى غزة، مطالبة بتحقيق "مستقل". وقال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان "يجب إجراء تحقيق مستقل ونزيه وشامل" و"يجب أن تتوقف هذه الهجمات"، وذلك بعدما أفاد ناشطون مؤيدون للفلسطينيين على متن الأسطول بأنهم استُهدفوا "بمسيرات عدة" مع سماع "دويّ انفجارات" قبالة سواحل اليونان.

وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس: "أريد أن أجدّد تأكيد... ضرورة احترام حرية الملاحة وقفا للقانون الدولي. هذا هو الأهم. لذلك، لا يجوز تنفيذ هجوم، أو شنّ أي غارة بطائرة مسيّرة، أو الاستيلاء على أي سفينة، ونرفض استخدام القوة ضد الأسطول". من جانبه، قال النائب البولندي فرانيك ستيرزيوسكي في منشور عبر منصة إكس إنّ "13 هجوماً" وقعت على عشر سفن في المجمل، مشيراً إلى أنّ ثلاثاً منها تعرّضت "لأضرار".

وأكدت منظمة العفو الدولية – فرع فرنسا، أن على الدول حماية المشاركين في "أسطول الصمود" العالمي، الهادف إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة. وذكرت المنظمة في بيان لها عبر "إكس"، الأربعاء، أن الأسطول تعرّض الليلة الماضية لهجوم بواسطة طائرات مسيّرة، مؤكدة أن "هذا التهديد غير مقبول". وشدّد البيان على ضرورة أن توفّر الدول الحماية للأشخاص الموجودين على متن سفن الأسطول، مشيراً إلى أنهم يقومون بدور محوري في مواجهة الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن التحرك. كما أكدت المنظمة أن "تحرّك هذا التحالف الإنساني المدني مشروع تماماً بموجب القانون الدولي".