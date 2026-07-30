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إيران: 3 قتلى بضربات أميركية على 4 محافظات

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طهران

صابر غل عنبري

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صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
مباشر
30 يوليو 2026
قصف مشترك إسرائيلي أميركي استهدف خزانات النفط في إيران، طهران 8 مارس 2026 (Getty)
قصف أميركي على خزانات نفط في طهران، 8 مارس 2026 (Getty)
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الضربات الأميركية استمرت ساعتين ونالت خوزستان النصيب الأكبر منها

الحرس الثوري استهدف ناقلتي نفط في هرمز

قُتل ثلاثة أشخاص، بينهم طفل، في تجدد للضربات الأميركية على إيران ليل الأربعاء-الخميس عقب هدنة غير معلنة مؤقتة لم تصمد لأكثر من خمسة أيام. وأعلنت القيادة المركزية الأميركية شنّ الغارات بعد ساعات من تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالرد بقوة على هجمات إيرانية "مباغتة" على قاعدة أميركية في الأردن أمس الأربعاء.

وطاولت الهجمات الأميركية التي بدأت في وقت متأخر من الليل واستمرت نحو ساعتين، ما لا يقل عن 4 محافظات، وهي هرمزغان وخوزستان وبوشهر وفارس، وذلك حسب تقارير إيرانية عن سماع دوي انفجارات، ووقوع هجمات في مدن ومناطق بهذه المحافظات. 

وتركزت غالبية الهجمات على محافظة خوزستان الساحلية المطلة على الخليج، إذ أعلنت جامعة العلوم الطبية في المحافظة تعرّض منزل سكني في حي جاهتنغو في مدينة قشم للقصف، ما أدى إلى مقتل أب وأم وطفلهما البالغ عامين، فضلاً عن إصابة طفليهما (7 و9 أعوام) بجروح. كما ذكرت السلطات المحلية في خوزستان أن ما لا يقل عن أربع مدن في المحافظة تعرضت لهجمات، هي: أبادان، والأهواز، وأروندكنار، وشادغان.

خريطةخوزستانهرمزغانبوشهرفارسأبادانالأهوازأروندكنارشادغانجمدشتيكازرونمضيق هرمز
  • المواقع المستهدفة في إيران الليلة الماضية

إلى ذلك، أعلنت سلطات محافظة بوشهر الساحلية، وقوع هجمات أميركية على مدن بوشهر وجم ودشتي في المحافظة، مشيرة إلى أنها لم تخلف قتلى. كما أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بتعرض منطقة في محيط مدينة كازرون في محافظة فارس جنوبي إيران لهجوم أميركي.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) فجر اليوم الخميس إكمال موجة جديدة من الضربات على عشرات الأهداف في ‌إيران. وقبل ذلك، قالت القيادة المركزية إن قواتها غيرت مسار 20 سفينة تجارية، وعطّلت سفينتين، وصعدت على متن سفينتين أُخريين تطبيقاً للحصار المفروض على إيران.

وجاءت الهجمات الأميركية الجديدة بعدما شنّت الولايات المتحدة، مساء أمس الأربعاء، أول هجوم، بعد أيام من الهدوء، على منطقة حدودية كردية مع العراق داخل محافظة أذربيجان الغربية، شمال غربي إيران. وجاء الهجوم بعد ساعات من إعلان الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات بالصواريخ الباليستية على القاعدة الجوية ومقر القيادة المركزية الأميركية في الأردن.

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وذكر التلفزيون الإيراني أن هجوماً استهدف موقعاً حدودياً في قضاء بيرانشهر الكردي في المحافظة، فيما قال المدير العام لإدارة الأزمات في محافظة أذربيجان الغربية، حامد صفاري، إن "مقذوفاً معادياً" أصاب منطقة غير مأهولة جنوبي المحافظة. وأضاف المسؤول الإيراني، وفق وكالة "فارس" الإيرانية، أن الهجوم لم يخلف خسائر في الأرواح.

استهداف ناقلتي نفط

إلى ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني، صباح الخميس، استهداف ناقلتي نفط في مضيق هرمز الليلة الماضية، مشيراً إلى أنهما كانتا تحاولان الخروج من "المسار غير الآمن" في المضيق بدعم جوي أميركي. وأضاف أنه بعد وقوع حريق ضخم في إحدى الناقلتين، اضطرتا إلى التراجع.

وتوعد الحرس الإيراني دولاً قال إنها تقدم المساعدة للمعتدي، بـ"ردود صعبة" إن لم تصلح سلوكها، مؤكداً أن "مضيق هرمز أرضنا وتحت سيطرة قواتنا البحرية". وشدد البيان على أن المضيق "لن يفتح طالما استمرت تهديدات المسؤولين الأميركيين وتدخلاتهم في الملاحة البحرية في المنطقة"، مضيفاً أن هذه التهديدات "ستجعل الظروف أكثر صعوبة وتعقيداً".

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