إيران: وقف النار أصبح "عديم المعنى" بعد الهجمات الأميركية

- تصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بعد هجمات أميركية على إيران، مما جعل اتفاق وقف إطلاق النار "عديم المعنى عملياً"، وفقاً لوزارة الخارجية الإيرانية التي دانت "الجرائم الإرهابية الأميركية". - أكدت إيران حقها في الدفاع عن نفسها، محملة واشنطن مسؤولية التصعيد، ودعت دول المنطقة لمنع استخدام أراضيها في الهجمات الأميركية، مشددة على التزامها بتحييد مصادر العدوان. - شهدت الساعات الماضية تبادل هجمات بين الجانبين، حيث استهدفت إيران مواقع أميركية رداً على الضربات الأميركية، وسط تعثر الجهود الدبلوماسية لاحتواء الأزمة.

اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، أن اتفاق وقف إطلاق النار أصبح "عديم المعنى عملياً"، وذلك عقب الهجمات الأميركية التي استهدفت إيران خلال الساعات الماضية. وحمّلت طهران الإدارة الأميركية مسؤولية التداعيات الناجمة عن هذا التصعيد، مؤكدة تمسكها بحقها في الرد والدفاع عن نفسها، ومجددة اتهام واشنطن بارتكاب "عدوان" ينتهك القانون الدولي وسيادة الدول.

وفي بيان لها، دانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة ما وصفته بـ"الجرائم الإرهابية الأميركية" في الاعتداءات الواسعة التي استهدفت إيران الليلة الماضية، مشددة على أن الإدارة الأميركية ستتحمل مسؤولية التداعيات الخطيرة للغاية الناجمة عن هذا التصعيد.

وذكرت الخارجية، في بيان، أن الهجمات الأميركية "غير القانونية والإجرامية" التي نفذت خلال الساعات الماضية لا تشكل فحسب انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأساسية للقانون الدولي المتعلقة باحترام السيادة الوطنية وسلامة أراضي الدول، بل إنها جعلت اتفاق وقف إطلاق النار "عديم المعنى عملياً".

كما جددت الوزارة الإيرانية تذكير دول المنطقة بالتزاماتها القانونية والأخلاقية لمنع الجيش الأميركي من استخدام أراضيها وإمكانياتها ومواردها، فيما وصفته بـ"ارتكاب جريمة عدوان" ضدّ إيران. وأكدت طهران عزمها على تحييد مُنطلق ومصدر الهجمات العدوانية، وذلك في إطار ممارسة ما سمته "حقها الأصيل في الدفاع المشروع عن النفس ضدّ العدوان العسكري للولايات المتحدة وشركائها".

وشهدت الساعات الماضية تصعيداً عسكرياً جديداً بين الولايات المتحدة وإيران، تمثل في تبادل هجمات واسعة شملت ضربات أميركية استهدفت مواقع في جنوب إيران ومحيط طهران، تلاها رد إيراني عبر هجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة استهدفت مواقع وقواعد أميركية في المنطقة. وجاءت هذه التطورات في وقت تتعثر فيه المساعي الدبلوماسية الرامية إلى احتواء الأزمة، وسط تبادل للتهديدات بين الجانبين.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم الخميس، أنه عقب الهجمات الأميركية على مناطق في السواحل الجنوبية ووسط إيران، استهدف 18 "هدفاً مهماً" تابعاً للولايات المتحدة في قاعدتي علي السالم وأحمد الجابر الجويتين، وكذلك قاعدة الشيخ عيسى الجوية، وذلك في موجتين عملياتيتين، مؤكداً تدميرها، بحسب بيانه. وفي بيان آخر، رفض الحرس الثوري الإيراني مزاعم الرئيس الأميركي بشأن تلقيه اتصالاً من مسؤولين إيرانيين وطلبهم وقف الهجمات، مؤكداً أن هذا الادعاء "يتم تكذيبه بشدة ويشكل غطاءً للفرار من الحرب".

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام إيرانية نقلا عن حاكم سيريك في إيران أن قذيفة أميركية أصابت سفينة شحن في خليج عُمان، مضيفة أن 5 من أفراد الطاقم جرى إنقاذهم بمساعدة سفن عابرة ونقلهم إلى عُمان.