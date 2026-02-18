- مناورات بحرية مشتركة بين إيران وروسيا: ستجري إيران وروسيا مناورة بحرية مشتركة في بحر عُمان وشمال المحيط الهندي لتعزيز الأمن والتعاون البحري، مع التركيز على حماية السفن التجارية ومكافحة الإرهاب البحري. - تعزيز العلاقات الإقليمية: تهدف المناورة إلى تعميق العلاقات الودية بين البلدين وتعزيز التعاون الإقليمي، مع إعطاء الأولوية لدول الجوار في توفير الأمن البحري. - استعدادات لمواجهة التحديات: تأتي المناورات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، حيث تستعد إيران لمواجهة عسكرية محتملة مع تزايد التحشيد الأميركي في المنطقة.

بعد يومين من مناورات إيرانية في مضيق هرمز، أعلن قائد عسكري إيراني، اليوم الأربعاء، أنّ إيران وروسيا ستجريان، غداً الخميس، مناورة بحرية مشتركة في بحر عُمان وشمال المحيط الهندي. وعادةً ما تجري إيران والصين وروسيا مناورات مشتركة تحت عنوان "الحزام البحري" في هذا التوقيت السنوي، غير أنه لا يوجد حديث رسمي حتى الآن عن مشاركة الصين فيها هذا العام.

وقال العميد البحري حسن مقصودلو، المتحدث باسم المناورة البحرية المركبة للقوات البحرية الإيرانية والروسية، إنّ هذه المناورة تُقام بضيافة المنطقة البحرية الأولى "إمامة" التابعة للقوة البحرية للجيش الإيراني في بندر عباس، موضحاً أن هدفها الرئيسي يتمثل في تعزيز الأمن وتطوير التفاعلات البحرية المستدامة في بحر عُمان وشمال المحيط الهندي. وأضاف أنّ توسيع التعاون البحري المشترك وتعزيز العلاقات بين القوتين البحريتين في تخطيط وتنفيذ العمليات المركبة يُعدّان من الأهداف الأساسية لهذه المناورة.

ونقلت وكالة "فارس" عن المتحدث الإيراني أنّ من بين محاور التمرين المشترك "تحقيق التناغم والتنسيق في الإجراءات المشتركة لمواجهة الأنشطة المهددة للأمن والسلامة البحرية، ولا سيما حماية السفن التجارية وناقلات النفط، إضافة إلى مكافحة الإرهاب البحري". وأكد مقصودلو أنّ هذه المناورة تأتي أيضاً في إطار تعميق العلاقات الودية وتعزيز التعاون الإقليمي، مع إعطاء الأولوية لدول الجوار، وتقوية دور دول المنطقة في توفير وإرساء الأمن البحري وسلامة الملاحة.

وأضاف أنّ المناورة تعكس اهتمام البلدين بالتطورات الجارية في بحر عُمان وشمال المحيط الهندي، وتؤكد التزام الطرفين بتعزيز التعاون البحري ومواجهة الأحادية ودعم أمن التجارة البحرية في هذه المنطقة الحيوية.

وفي السياق نفسه، أكد النقيب أول أليكسي سيرغيف، قائد مجموعة السفن الحربية الروسية، متانة العلاقات "الودية والقريبة" بين الجانبين الروسي والإيراني، قائلاً إنّ مستوى التفاعل والتعاون القائم يبرهن على القدرة المشتركة على إدارة العديد من القضايا والتحديات البحرية والساحلية ومعالجتها. وأضاف سيرغيف، وفق ما أوردته "فارس"، أنّ بلاده مستعدة لإجراء مناورات مشتركة في أي منطقة، بما في ذلك التدريبات التخصصية مثل عمليات مكافحة الإرهاب البحري التي تنفذها سفن الجانبين وزوارقهما.

وتأتي هذه المناورات بعد يومين من مناورات بحرية أجرتها بحرية الحرس الثوري الإيراني يومي الاثنين والثلاثاء في مضيق هرمز تحت عنوان "السيطرة الذاتية على مضيق هرمز"، قبل أن تُقدم، أمس الثلاثاء، على إغلاق أجزاء من المضيق لعدة ساعات. كما تندرج ضمن استعدادات إيرانية لمواجهة عسكرية محتملة في ظل تصاعد احتمالاتها على وقع التحشيد الأميركي المتزايد في المنطقة، وبالتوازي مع تهديدات طهران خلال الأسابيع الأخيرة بإمكانية إغلاق المضيق في حال تعرضها لأي هجوم، وتحذيرها من أن استهدافها سيشكل شرارة حرب شاملة قد تمتد إلى عموم المنطقة.