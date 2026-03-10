إيران وتركيا تشكلان فريقاً لبحث "ادعاءات" إطلاق الصواريخ

- اتفق وزيرا الخارجية التركي والإيراني على تشكيل فريق خبراء عسكري مشترك لدراسة الادعاءات حول إطلاق صواريخ من إيران على تركيا، مؤكدين أهمية اليقظة ضد محاولات إسرائيل لتخريب العلاقات. - هنأ وزير الخارجية التركي نظيره الإيراني بانتخاب مجتبى خامنئي مرشداً، مشدداً على أهمية العلاقات الأخوية بين البلدين، في ظل التطورات الإقليمية والحرب الأميركية الإسرائيلية. - أكد الرئيسان الإيراني والتركي استعدادهما لتشكيل فريق مشترك لدراسة الادعاءات، مشيرين إلى محاولات إسرائيلية أميركية لإثارة الخلاف، مع التأكيد على أهمية الدبلوماسية لخفض التوتر.

اتفق وزيرا الخارجية التركي والإيراني، اليوم الثلاثاء، على تشكيل فريق خبراء عسكري مشترك "في أقرب وقت"، وذلك استناداً إلى تفاهم بين رئيسي البلدين، بهدف دراسة الادعاءات الأخيرة بشأن إطلاق صواريخ من إيران على تركيا. وأكد الوزير الإيراني، عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي، هاكان فيدان، أن إيران لم تطلق أي مقذوف باتجاه الأراضي التركية، مشدداً على ضرورة التحلي باليقظة إزاء ما وصفه بـ"محاولات إسرائيل لتخريب العلاقات الودية بين إيران ودول المنطقة".

من جهته، هنأ وزير الخارجية التركي نظيره الإيراني بانتخاب رجل الدين مجتبى خامنئي مرشداً للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكداً أهمية الحفاظ على العلاقات "العميقة والأخوية" بين البلدين. وبحث الطرفان التطورات الإقليمية على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية منذ 28 فبراير/شباط.

ومساء أمس الاثنين، على وقع أنباء عن إطلاق إيران صاروخاً ثانياً صوب الأجواء التركية، ولمنع توتر في العلاقات، أجرى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معلناً استعداد بلاده لتشكيل فريق مشترك لدراسة ما وصفه بأنه "ادعاءات" بإطلاق صواريخ من إيران نحو تركيا، قائلاً إن ذلك "يساهم في إزالة أي سوء فهم، ويحول دون تأثر العلاقات بين البلدين الشقيقين بحملات الدعاية الإعلامية".

وتحدث بزشكيان، وفق التلفزيون الإيراني، عن "محاولات إسرائيلية أميركية" لإثارة الخلاف بين بلاده وجيرانها، مشيراً إلى "الاتهامات التي تروّجها وسائل إعلام مرتبطة بهما بشأن تنفيذ إيران هجمات صاروخية ضد تركيا". وأكد أن الجمهورية الإسلامية أعلنت دائماً استعدادها لخفض التوتر في المنطقة، "شريطة عدم استخدام أجواء أو أراضي أو مياه الدول المجاورة لشن هجمات على الشعب الإيراني".

وأكد أردوغان استمرار جهود الحكومة التركية لخفض التوتر في المنطقة، مشدداً على أن بلاده أعلنت في كل مناسبة أن التدخل في شؤون إيران "أمر غير مقبول"، وأن تصاعد التوتر بين دول المنطقة لا يخدم مصالح الدول المجاورة ولا المصالح بعيدة المدى لإيران. وأضاف الرئيس التركي، وفق التلفزيون الإيراني، "نحن لا نفكر إطلاقاً في مواجهة طهران بأي شكل من الأشكال، وندرك الظروف الصعبة التي تمر بها، ونحن مستعدون للمساهمة قدر الإمكان في خفض التوتر في المنطقة". وتابع قائلاً: "في هذه المرحلة نحن بحاجة، أكثر من أي وقت مضى، إلى فتح أبواب الدبلوماسية".