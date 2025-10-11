إيران واتفاق شرم الشيخ

- اتفاق شرم الشيخ بين حماس وإسرائيل يتجاوز وقف إطلاق النار في غزة ليعيد تشكيل معادلات الشرق الأوسط، مؤثراً على القوى الإقليمية وميزان التوازنات بشكل مباشر أو غير مباشر. - الاتفاق يعكس الانقسام السياسي في إيران، حيث يُنظر إلى المقاومة كوسيلة لمواجهة "الأعداء"، بينما يعتبرها آخرون عبئاً يقيّد الدولة الإيرانية في ظل الضغوط الدولية. - الاتفاق قد يمهد لتطبيع أوسع في المنطقة عبر "اتفاقيات أبراهام"، ويمنح ترامب دافعاً لاستئناف الدبلوماسية مع إيران، مما يمثل مكسباً وتهديداً لها في آن واحد.

اتفاق شرم الشيخ بين حماس وإسرائيل يتجاوز مجرد وقف لإطلاق النار في قطاع غزة إلى إعادة صياغة معادلات الشرق الأوسط بأسره، إذ تمسّ تداعياته مع مرور الوقت مختلف القوى الإقليمية وميزان التوازنات بشكل مباشر أو غير مباشر. في إيران، لم يكن الاتفاق حدثاً عابراً، بل تحوّل إلى مرآة عاكسة للانقسام السياسي والفكري بين نخبها، إذ لم تعد فلسطين ملفاً خارجياً بل عنواناً في بازار الصراعات والمشاكسات الداخلية. وانطلاقاً من ذلك، يتباين الرأي بين من يرى في المقاومة السبيل الوحيد للوقوف في وجه "الأعداء"، مستشهداً بما جرى في غزة، ومعتبراً أن بقاء حماس في موقع التفاوض والاتفاق بعد حربٍ طويلة يُعد انتصاراً استراتيجياً للحركة و"محور المقاومة"، ودليلاً على فشل إسرائيل في إنهاء وجود المقاومة وفقدانها القدرة على فرض شروطها؛ وبين من يرى أن المقاومة باتت عبئاً يقيّد الدولة الإيرانية في زمن الحصار والضغوط الدولية، وأن حماس "انحنت" أمام العاصفة، وأن شكرها للرئيس الأميركي دونالد ترامب في بيانها من دون شكر طهران يُظهر مزيداً من تراجع النفوذ الإيراني في المنطقة.

لكن وراء هذه القراءات المتضادة، يمكن القول إن ما جرى حول غزة ليس نهاية اللعبة بل ربما بدايتها في موقع آخر. حين تطفأ حرب غزة، يُحتمل أن تستعيد واشنطن وتل أبيب تركيزهما على الملف الإيراني، عبر إعادة توظيف أدوات الضغط ربما تصل إلى إشعال حرب جديدة. تتكرّس المخاوف الإيرانية أيضاً من أن يعقب اتفاق شرم الشيخ التمهيد لمرحلة تطبيع أوسع في المنطقة عبر "اتفاقيات أبراهام" و"السلام الاقتصادي"، وهي مسارات أميركية تهدف إلى إقصاء إيران من المعادلات الإقليمية وإعادة تعريف مفهوم الأمن في الشرق الأوسط دونها.

مع ذلك، لا يستبعد أن يمنح اتفاق غزة ترامب دافعاً إضافياً لاستئناف مسار الدبلوماسية مع إيران، فالرئيس الأميركي الذي يرى في وقف الحرب أكبر إنجاز قابل للتسويق في ظل الانسداد الذي يواجهه في ملفي إيران وأوكرانيا، يدرك أن استئناف التفاوض مع طهران يمكن أن يحقق له مكسباً إضافياً، أقله إعلامياً، لإظهار قدرته على جرها إلى طاولة التفاوض ولتكريس صورته صانعَ صفقات كبرى. ومن هذا المنطلق جاء تصريحه بأن إيران ستنضم إلى السلام في المنطقة، وهو تصريح يحمل تهديداً بقدر ما يحمل استعداداً أميركياً للعودة للدبلوماسية مع طهران، التي لا تغفل عن أن واشنطن قد تحاول استثمار لحظة الهدوء في غزة لفتح مرحلة جديدة من ضغط مضمَّن في خطاب دبلوماسي ناعم. لذلك، يمكن القول إن اتفاق شرم الشيخ يمثل في آن واحد مكسباً لإيران وتهديداً لها، فهو حدّ من حرب إبادة خرج منها حليفها الفلسطيني منتصراً ببقائه فاعلاً، لكنه في الوقت نفسه يُطلق ديناميات تدخل الصراع معها إلى مرحلة جديدة قد تُضيق المجال الاستراتيجي لها في المنطقة.