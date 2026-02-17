إيران وأميركا | انتهاء جولة محادثات ثانية بوساطة عُمان في جنيف

انتهت، اليوم الثلاثاء، جولة ثانية من المحادثات "غير المباشرة" بين كبار الدبلوماسيين من إيران والولايات المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، والتي عُقدت بوساطة من سلطنة عُمان لبحث ملف البرنامج النووي الإيراني. وشهدت الجولة إجراء مفاوضات غير مباشرة داخل السفارة العُمانية بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، في إطار مساعٍ لاحتواء التصعيد بين البلدين.
وأعلن عراقجي بعد انتهاء المفاوضات، أنها دخلت مسار إعداد وصياغة اتفاق محتمل. وفي تصريحات للتلفزيون الإيراني، أوضح أن هذه الجولة شهدت طرح "نقاشات أكثر جدية بالكامل مقارنة بالجولة السابقة، وأن أجواء الحوار كانت أكثر بنّاءة". وأضاف أن "أفكاراً مختلفة" طُرحت خلال المفاوضات وجرى بحثها بـ"صورة جدية"، لافتاً إلى أنه تم التوصل في النهاية إلى "اتفاق عام على مجموعة من المبادئ الإرشادية"، وسيتم التحرك على أساسها في المرحلة المقبلة، والدخول وفقها في صياغة نص اتفاق محتمل.
من جانبه، قال وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، إن مفاوضات اليوم اختُتمت محرزة تقدماً جيداً نحو تحديد الأهداف المشتركة والقضايا الفنية ذات الصلة. وأضاف، في منشور عبر منصة "إكس": "اتسمت اجتماعاتنا بروح بنّاءة، حيث بذلنا معاً جهوداً جادة لوضع عدد من المبادئ التوجيهية للتوصل إلى اتفاق نهائي".
والتقى عراقجي، مساء الاثنين، نظيره العُماني، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، في جنيف، لبحث آخر التطورات المرتبطة بالمفاوضات مع الوفد الأميركي والملف النووي ورفع العقوبات. وكان عراقجي قد كتب، فور وصوله صباح الاثنين إلى سويسرا، عبر حسابه على منصة إكس، أنه حضر إلى جنيف بـ"أفكار حقيقية تهدف إلى التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن"، مؤكداً في الوقت نفسه أنّ "الاستسلام للتهديدات ليس مطروحاً على الطاولة".
وهذه الجولة من المفاوضات هي الثانية بعد الجولة الأولى التي عُقدت في السادس من الشهر الجاري في العاصمة العُمانية مسقط. وبحسب التصريحات الإيرانية، اقتصرت الجولة الأولى في مسقط على جسّ النبض وإعادة بناء الثقة بعد انهيار المسار التفاوضي على وقع الحرب.
وتأتي هذه الجولة بعد أسابيع من التوتر بين واشنطن وطهران، عقب احتجاجات شهدتها إيران في يناير/ كانون الثاني أدت بحسب تقارير إلى مقتل الآلاف وسط تضارب في أعداد القتلى. ورداً على ذلك، هدد ترامب القيادة الإيرانية بتدخل عسكري، وأرسل حاملة طائرات إلى المنطقة. وأفاد مسؤولان أميركيان لوكالة رويترز بأنّ الجيش الأميركي يستعد لاحتمال تنفيذ عمليات ضد إيران قد تستمر أسابيع إذا صدر أمر رئاسي بذلك.
"العربي الجديد" يتابع تطورات المحادثات بين إيران والولايات المتحدة أولاً بأول...