إيران وأميركا | انتهاء جولة محادثات ثانية بوساطة عُمان في جنيف

جنيف

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
طهران

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
التحديثات الحية
17 فبراير 2026   |  آخر تحديث: 17:42 (توقيت القدس)
+ الخط -

انتهت، اليوم الثلاثاء، جولة ثانية من المحادثات "غير المباشرة" بين كبار الدبلوماسيين من إيران والولايات المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، والتي عُقدت بوساطة من سلطنة عُمان لبحث ملف البرنامج النووي الإيراني. وشهدت الجولة إجراء مفاوضات غير مباشرة داخل السفارة العُمانية بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، في إطار مساعٍ لاحتواء التصعيد بين البلدين.

وأعلن عراقجي بعد انتهاء المفاوضات، أنها دخلت مسار إعداد وصياغة اتفاق محتمل. وفي تصريحات للتلفزيون الإيراني، أوضح أن هذه الجولة شهدت طرح "نقاشات أكثر جدية بالكامل مقارنة بالجولة السابقة، وأن أجواء الحوار كانت أكثر بنّاءة". وأضاف أن "أفكاراً مختلفة" طُرحت خلال المفاوضات وجرى بحثها بـ"صورة جدية"، لافتاً إلى أنه تم التوصل في النهاية إلى "اتفاق عام على مجموعة من المبادئ الإرشادية"، وسيتم التحرك على أساسها في المرحلة المقبلة، والدخول وفقها في صياغة نص اتفاق محتمل.

من جانبه، قال وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، إن مفاوضات اليوم اختُتمت محرزة تقدماً جيداً نحو تحديد الأهداف المشتركة والقضايا الفنية ذات الصلة. وأضاف، في منشور عبر منصة "إكس": "اتسمت اجتماعاتنا بروح بنّاءة، حيث بذلنا معاً جهوداً جادة لوضع عدد من المبادئ التوجيهية للتوصل إلى اتفاق نهائي".

والتقى عراقجي، مساء الاثنين، نظيره العُماني، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، في جنيف، لبحث آخر التطورات المرتبطة بالمفاوضات مع الوفد الأميركي والملف النووي ورفع العقوبات. وكان عراقجي قد كتب، فور وصوله صباح الاثنين إلى سويسرا، عبر حسابه على منصة إكس، أنه حضر إلى جنيف بـ"أفكار حقيقية تهدف إلى التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن"، مؤكداً في الوقت نفسه أنّ "الاستسلام للتهديدات ليس مطروحاً على الطاولة".

وهذه الجولة من المفاوضات هي الثانية بعد الجولة الأولى التي عُقدت في السادس من الشهر الجاري في العاصمة العُمانية مسقط. وبحسب التصريحات الإيرانية، اقتصرت الجولة الأولى في مسقط على جسّ النبض وإعادة بناء الثقة بعد انهيار المسار التفاوضي على وقع الحرب.

وتأتي هذه الجولة بعد أسابيع من التوتر بين واشنطن وطهران، عقب احتجاجات شهدتها إيران في يناير/ كانون الثاني أدت بحسب تقارير إلى مقتل الآلاف وسط تضارب في أعداد القتلى. ورداً على ذلك، هدد ترامب القيادة الإيرانية بتدخل عسكري، وأرسل حاملة طائرات إلى المنطقة. وأفاد مسؤولان أميركيان لوكالة رويترز بأنّ الجيش الأميركي يستعد لاحتمال تنفيذ عمليات ضد إيران قد تستمر أسابيع إذا صدر أمر رئاسي بذلك.

"العربي الجديد" يتابع تطورات المحادثات بين إيران والولايات المتحدة أولاً بأول...

5:41 PM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
عراقجي: المفاوضات بمرحلة صياغة اتفاق محتمل

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، إن المفاوضات غير المباشرة دخلت مسار إعداد وصياغة اتفاق محتمل، وذلك عقب انتهاء الجولة الثانية من هذه المفاوضات في جنيف. وفي تصريح للتلفزيون الإيراني، أوضح عراقجي، عقب اختتام مفاوضات جنيف، أن الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة مع الوفد الأميركي عُقدت اليوم في مقر سفارة سلطنة عُمان في جنيف، موضحاً أن المشاورات كانت قد بدأت منذ يوم أمس. وأشار إلى أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي حضر إلى جنيف، حيث جرت معه مباحثات فنية جيدة، كذلك عُقد لقاء مع الوفد الأميركي.

التفاصيل في هذا الرابط

عراقجي خلال جلسة لمؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح في جنيف، 17 فبراير 2026 (فرانس برس)
أخبار
التحديثات الحية

عراقجي: المفاوضات بمرحلة صياغة اتفاق محتمل وتقدم إيجابي في جنيف

5:21 PM
البوسعيدي: مفاوضات اليوم اختُتمت محرزة تقدّماً جيداً

أكد وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، إن مفاوضات اليوم اختُتمت محرزة تقدماً جيداً نحو تحديد الأهداف المشتركة والقضايا الفنية ذات الصلة. وأضاف، في منشور عبر منصة "إكس": "اتسمت اجتماعاتنا بروح بنّاءة، حيث بذلنا معاً جهوداً جادة لوضع عدد من المبادئ التوجيهية للتوصل إلى اتفاق نهائي، وقد حظيت مساهمة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، بتقدير كبير". وأكد أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، وقد غادر الطرفان الاجتماع بخطوات واضحة قبل الاجتماع المقبل.

5:19 PM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
بزشكيان: المفاوضات تجري بتنسيق كامل مع المرشد الأعلى

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة تُدار بتنسيق كامل وبإذن من قائد الثورة الإسلامية (المرشد الأعلى علي خامنئي)، مؤكداً أن هدف طهران هو "حل حقيقي للقضايا، لا الدخول في حوار من أجل الحوار". وأضاف أن إيران تسعى بجدية إلى تحقيق نتائج ملموسة، معرباً عن أمله في أن تفضي هذه العملية إلى "مخرجات واضحة".

04:04 pm

رويترز

رويترز
عراقجي: تطورات إيجابية بالمفاوضات مقارنة بالجولة الماضية

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، عقب الانتهاء من المفاوضات غير المباشرة التي عُقدت في جنيف بوساطة سلطنة عُمان، إن هناك تطورات إيجابية مقارنة بالجولة الماضية. وأوضح عراقجي أن الطرفين سيعملان على نسختين من وثيقة الاتفاق المحتملة ويتبادلانها. وأضاف أن الطرفين لا يزال أمامهما مسائل بحاجة إلى العمل عليها. وأكد وزير الخارجية الإيراني أن ذلك "لا يعني أننا سنتوصل إلى اتفاق قريباً، لكن الطريق بدأ".

3:34 PM

نايف زيداني

نايف زيداني
نايف زيداني
صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. عمل في العديد من وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمسموعة والمرئية، مراسل "العربي الجديد" في الداخل الفلسطيني.
حيفا
إسرائيل تشكك في جدوى مفاوضات واشنطن وطهران وتستعد عسكرياً

تكررت في الساعات الماضية التصريحات المنسوبة لمسؤولين إسرائيليين بشأن احتمال فشل المفاوضات التي انطلقت اليوم الثلاثاء في جنيف بين الوفدين الإيراني والأميركي بوساطة عُمانية، في محاولة لمنع هجوم أميركي، أو ربما أميركي إسرائيلي، فيما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، تزامناً مع المفاوضات، استعداداته لمواجهة محتملة.

التفاصيل عبر الرابط:

اجتماع الكابينت المصغر في تل أبيب، 14 يونيو 2025 (الأناضول)
رصد
التحديثات الحية

إسرائيل تشكك في جدوى مفاوضات واشنطن وطهران وتستعد عسكرياً

3:33 PM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
الحرس الثوري الإيراني يغلق أجزاء من مضيق هرمز

في خطوة تحمل دلالات ورسائل متعددة، تزامناً مع بدء مفاوضات جنيف بين الطرفين الأميركي والإيراني، أغلق الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، أجزاء من مضيق هرمز لعدة ساعات، في ثاني أيام مناورات بحرية تنفذها القوة البحرية تحت عنوان "السيطرة الذاتية على مضيق هرمز"، وفق ما أورده التلفزيون الإيراني في تقرير مصور. وأوضح التقرير أن الإغلاق المؤقت جاء لأسباب تتعلق بسلامة الملاحة وتنظيم حركة السفن، في وقت دخلت فيه المرحلة الرئيسية من المناورات حيز التنفيذ.

التفاصيل عبر الرابط:

من مناورة للجيش الإيراني بالقرب من مضيق هرمز، 30 ديسمبر 2022 (Getty)
تقارير دولية
التحديثات الحية

الحرس الثوري الإيراني يغلق أجزاء من هرمز... ما نعرفه عن المناورات

02:49 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
انتهاء الجولة الثانية من المفاوضات

أفاد مراسل "العربي الجديد" بانتهاء الجولة الثانية من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في جنيف.

1:37 PM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
بقائي: نقلنا مخاوفنا ومطالبنا بوضوح إلى الجانب الأميركي

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في تصريحات من جنيف، إن طهران نقلت بوضوح مخاوفها ومطالبها المتعلقة برفع العقوبات والملف النووي إلى الطرف الأميركي، مشيراً إلى أن المحادثات قد تستمر لساعتين إضافيتين لمعرفة ما ستسفر عنه. ووفق وكالة فارس الإيرانية المحافظة، أكد بقائي أن الوفد الإيراني يُتابع المفاوضات بجدية كاملة من أجل استيفاء حقوق الشعب الإيراني، موضحاً أن الفريق الإيراني "يحضر إلى جنيف بعقل منفتح، ونيات حسنة، وبمنتهى الجدية"، ومشدداً على أن عامل الوقت بالغ الأهمية وحاسم بالنسبة لطهران. وأضاف أن رفع العقوبات يمثل جزءاً لا يتجزأ من أي اتفاق محتمل حول الملف النووي، ولا يمكن فصله عن أي تفاهم نهائي.

وحول تركيبة الوفد الإيراني في هذه الجولة، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن الفريق يضم خبراء فنيين ومتخصصين في ملف رفع العقوبات، مؤكداً مجدداً أن رفع العقوبات عنصر أساسي لا يمكن فصله عن أي اتفاق نووي. وشدد بقائي على أن الوفد الإيراني يشارك في مفاوضات جنيف بـ"حسن نية وبأقصى درجات الجدية"، مع اعتماد مقاربة تركز على تحقيق النتائج. وأوضح بقائي أن الوقت بالنسبة لإيران "عامل حاسم ومحدد" لمسار المفاوضات، مبيناً أن وزير الخارجية عباس عراقجي "يؤكد باستمرار استعداد إيران للبقاء في جنيف لفترة أطول، أياماً أو حتى أسابيع، إذا اقتضى الأمر، من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي". وختم بالقول: "نأمل أن نلمس من الوفد الأميركي المستوى نفسه من الجدية وحسن النية في هذه الجولة من المفاوضات".

12:28 PM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
خامنئي لترامب: لن تتمكن من إسقاط الجمهورية الإسلامية

هاجم المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بسبب تهديداته ضد بلاده وبإطاحة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مخاطباً إياه بالقول: "لن تتمكن أنت أيضاً من إسقاط الجمهورية الإسلامية"، وردّ على حديث ترامب المكرر عن إرسال حاملات طائرات إلى المنطقة لاستخدامها إن فشلت المفاوضات بأن الخطر الحقيقي لا يكمن في حاملات الطائرات الأميركية، بل في السلاح القادر على إغراقها في قاع البحر.

التفاصيل عبر الرابط:

خامنئي خلال خطاب رسمي عبر التلفاز في طهران، 18 يونيو 2025 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

خامنئي لترامب: لن تُسقط الجمهورية الإسلامية وسنُغرق حاملات طائراتك

12:28 PM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
التلفزيون الإيراني: مناورات في هرمز وبحر عُمان

أفاد التلفزيون الإيراني بأن القوات المسلحة الإيرانية تجري مناورات عسكرية في مضيق هرمز وبحر عُمان، تزامناً مع مفاوضات جنيف.

11:56 AM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
بقائي: الجولة الثانية من المحادثات بدأت عملياً منذ الاثنين

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في تصريحات لمراسل وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" في جنيف، إن الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بدأت عملياً منذ يوم أمس، عبر جولة من المشاورات التمهيدية بين إيران وسلطنة عُمان، وُضِّحَت خلالها مواقف طهران. وأوضح بقائي أن الطرف الأميركي أجرى صباح اليوم لقاءات مع وزير خارجية سلطنة عُمان والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيراً إلى أن مواقف إيران بشأن الملف النووي ورفع العقوبات وإطار أي تفاهم محتمل نُقلت إلى الجانب الأميركي.
وأضاف أن الوفدين الإيراني والأميركي موجودان في مكان المفاوضات منذ الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت جنيف، وأن تبادل الرسائل عبر الوسيط العُماني بدأ فعلياً. وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن إجراء محادثات لكل من الطرفين الإيراني والأميركي مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يميّز هذه الجولة من المفاوضات عن الجولة السابقة. وأكد بقائي أن الوفد الإيراني يشارك في محادثات جنيف بتشكيلة كاملة واستعداد شامل على المستويين الفني النووي والاقتصادي، ولا سيما في ملف رفع العقوبات، معتبراً أن ذلك يعكس جدية إيران في خوض حوار يهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة.

11:54 AM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
التلفزيون الإيراني: انطلاق المحادثات بآلية تبادل الرسائل

أفاد التلفزيون الإيراني بأن المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة قد بدأت بآلية تبادل الرسائل. وأشار إلى أن الطرف الأميركي كان قد عقد في وقت سابق لقاءات مع وزير خارجية عُمان والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبحسب المصدر، فإن هذه اللقاءات أدخلت الجولة الحالية من المحادثات في "المرحلة الفنية".

كذلك وصل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قبل دقائق إلى مكان المفاوضات، ويجري حالياً لقاءً مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان. وأضاف التلفزيون الإيراني أن مطلب إيران في هذه الجولة من المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة يتمثل بالرفع الكامل للعقوبات، وإجراء حوار بشأن إجراءات بناء الثقة حيال سلمية البرنامج النووي الإيراني.

11:42 am

الأناضول

الأناضول
مصادر إسرائيلية: احتمال التوصل إلى اتفاق في جنيف غير حقيقي

أفاد إعلام عبري، اليوم الثلاثاء، بأن احتمال نجاح الأطراف في التوصل إلى اتفاق خلال الجولة الجديدة من المحادثات الأميركية الإيرانية في جنيف "غير حقيقي". ونقلت هيئة البث الرسمية عن مصادر إسرائيلية لم تسمها، أن "هذه الجولة ذات أهمية حاسمة لقرار الأميركيين بشأن مواصلة المحادثات أو مهاجمة إيران". وأضافت المصادر أن "احتمال نجاح الأطراف في التوصل إلى اتفاق غير حقيقي".

11:37 AM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
مصادر إيرانية: هدف مشاركتنا بالمفاوضات رفع العقوبات الظالمة

نقلت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية عن مصادر من الوفد الإيراني المفاوض في جنيف أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية "تشارك بجدية" في هذه المفاوضات، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي يتمثل برفع العقوبات الظالمة مقابل تقديم الشفافية اللازمة بشأن القضايا النووية. وأضافت المصادر الإيرانية، تعليقاً على تصريحات ترامب بشأن مشاركته غير المباشرة في المفاوضات، أن "هذا الأمر يخص الجانب الأميركي"، مؤكدة أنه "لم يُنقل إلى الطرف الإيراني أي شيء في هذا الشأن".
ورجّحت المصادر أن يكون الرئيس الأميركي يسعى لإيصال رسالة مفادها أن مسار المفاوضات بات قريباً.

11:26 AM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
مفاوضات جنيف بين طهران وواشنطن: سباق الدبلوماسية مع الزمن

انطلقت اليوم الثلاثاء في جنيف المفاوضات بين الوفدين الإيراني والأميركي بوساطة عُمانية، وذلك عقب مباحثات تحضيرية عُقدت أمس الاثنين، جمعت وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بكلٍّ من نظيره العُماني بدر البوسعيدي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي. ومن المقرر أن تُجرى المفاوضات بين عراقجي وكلٍّ من المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر وزير الخارجية العُماني الذي يتولى دور الوسيط بين الجانبين.

التفاصيل عبر الرابط:

جدارية مناهضة للولايات المتحدة على مبنى في طهران 17/2/2026 (رويترز)
تقارير دولية
التحديثات الحية

مفاوضات جنيف بين طهران وواشنطن: سباق الدبلوماسية مع الزمن

11:08 AM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
الخارجية الإيرانية: الوفد سيتوجه إلى مكان المحادثات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، للتلفزيون الإيراني، إن الوفد الإيراني يتوجّه "بعد دقائق" إلى مكان إجراء المحادثات. وأوضح بقائي أن الطرف العُماني ينقل الأفكار والمواقف بين الوفدين، مشيراً إلى أن الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة تُعقد حول الملف النووي فقط.

11:05 am

رويترز

رويترز
مسؤول إيراني: نهج طهران في المحادثات مع واشنطن "إيجابي وجاد"
قال مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز إن نهج إيران في المحادثات مع الولايات المتحدة "إيجابي وجاد"، مؤكداً في الوقت نفسه أنها ليست لديها أي تصورات مسبقة عن النتيجة. وأضاف المسؤول أن ما يدعم استمرار المحادثات بفاعلية، جدية الولايات المتحدة في رفع العقوبات والتخلي عن المطالب غير الواقعية.
10:33 am

العربي الجديد

العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
مناورات إيرانية في مضيق هرمز… رسائل عسكرية في توقيت حساس

بعد أيام من إدراج الاتحاد الأوروبي الحرس الثوري الإيراني على قائمة "التنظيمات الإرهابية"، أطلقت بحرية الحرس، أمس الاثنين، ومن دون إعلان مسبق، مناورات بحرية تحت عنوان "التحكم الذكي" في مضيق هرمز الاستراتيجي، الذي يمر عبره نحو خُمس الاستهلاك العالمي اليومي من النفط.

مناورات إيرانية في مضيق هرمز… رسائل عسكرية في توقيت حساس
10:22 AM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
مسؤول إيراني: نتعامل مع المفاوضات مع واشنطن بـ"حذر ويقظة"

قبيل انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في جنيف، قال عضو فريق التفاوض الإيراني مجيد تخت روانجي، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، اليوم الثلاثاء، في لقاء تلفزيوني محلي، إنّ بلاده تتعامل مع مسار المفاوضات والتفاعل مع الولايات المتحدة بـ"حذر ويقظة"، مشدداً على ضرورة "ألا نُلدغ من حجر مرتين". وأضاف أنه إذا كان الطرف الآخر يتوهم أنه بإمكانه انتزاع تنازلات من إيران عبر الضغوط، فعلى طهران أن تثبت له عملياً أن هذا التصور "محض وهم".

09:37 am

فرانس برس

فرانس برس
ترامب يحذر إيران من "عواقب عدم إبرام اتفاق"

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران من "عواقب" عدم التوصل إلى اتفاق، وذلك قبيل انعقاد جولة جديدة من المحادثات بين واشنطن وطهران في جنيف. وقال ترامب للصحافيين، أمس الاثنين، على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" خلال توجهه إلى واشنطن "سأشارك في تلك المحادثات، بشكل غير مباشر"، مضيفاً "لا أعتقد أنهم يريدون تحمل عواقب عدم إبرام اتفاق".

التفاصيل عبر الرابط:
أخبار
التحديثات الحية

ترامب يحذر إيران من "عواقب عدم إبرام اتفاق" قبيل محادثات جنيف

9:18 AM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
حدود تنازلات إيران الممكنة في مفاوضاتها الثانية مع أميركا

تنطلق اليوم الثلاثاء الجولة الثانية من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، وذلك عقب الجولة الأولى التي عُقدت في مسقط في 6 فبراير/شباط الحالي، في ظل أجواء مشحونة تطغى عليها الحشود العسكرية الأميركية في المنطقة، مقابل تأكيدات إيران المتكررة بالجاهزية لمواجهة أي سيناريو وتحذيراتها من حرب إقليمية شاملة.

التفاصيل عبر الرابط:

في طهران، 7 فبراير 2026 (رويترز)
تحليلات
التحديثات الحية

حدود تنازلات إيران الممكنة في مفاوضاتها الثانية مع أميركا

