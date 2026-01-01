إيران: مقتل 5 محتجين ورجل أمن مع استمرار التظاهرات في عدة مدن

- شهدت إيران احتجاجات مستمرة بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية، وتركزت في عدة مدن مثل طهران ولردغان، حيث تطورت إلى أعمال عنف في لردغان، مما أدى إلى مقتل شخصين وعودة الهدوء بعد تدخل الأمن. - في أزنا، هاجم مثيرو الشغب مركزاً للشرطة، مما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة 17 آخرين، بينما شهدت كوهدشت مقتل عنصر من الباسيج وإصابة 13 شرطياً وعنصراً من الباسيج. - اعتقلت السلطات الإيرانية 30 شخصاً في طهران وسبعة في كرمانشاه بتهم الإخلال بالنظام والانتماء لمجموعات معارضة، عقب احتجاجات سلمية على تردي الأوضاع المعيشية.

تواصلت، اليوم الخميس، ولليوم الخامس على التوالي، الاحتجاجات على تدهور الأوضاع الاقتصادية في عدد من المدن الواقعة وسط وجنوب إيران، في وقت أفادت فيه وسائل إعلام محلية بمقتل شخصين خلال هذه الاحتجاجات. وبحسب مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب تقارير إعلامية إيرانية، شهد سوق الجملة للخضر والفواكه في طهران تجمعاً للعاملين فيه، بالتزامن مع تسجيل احتجاجات في مدينة لردغان بمحافظة جهارمحال وبختياري، ومدينة باغ ملك بمحافظة خوزستان جنوب غربي البلاد، إضافة إلى مدينة مرودشت بمحافظة فارس جنوباً.

وفي مدينة لردغان، تطورت الاحتجاجات إلى أعمال عنف، وفق ما أفادت به وكالة "فارس" المحافظة، نقلاً عن مصدر مسؤول، مشيرةً إلى أن عدد القتلى في احتجاجات اليوم بلغ شخصين. وبحسبها، عاد الهدوء إلى المدينة بعد الأحداث التي أعقبت تجمع نحو 150 شخصاً على شكل مجموعات صغيرة، في ساعات الصباح، قبل أن يبدؤوا بترديد "هتافات حادة"، وفق توصيف الوكالة.

وأشارت "فارس" إلى أن بعض من وصفتهم بـ"المحرضين"، رشق مبانيَ حكومية بالحجارة في لردغان، من بينها مبنى القائمقامية (مقر إدارة المدينة)، ومصلى المدينة، ومؤسسة الشهيد، ومبنى البلدية، وعدد من البنوك. وفي مقاطع مصورة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يتسن لـ"العربي الجديد" التحقق من صحتها، ظهرت قوات أمنية وهي تطلق النار في محيط الاحتجاجات.

وذكرت الوكالة أن الشرطة لجأت إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين بعد تعرض مراكز حكومية وبنوك لهجمات، مشيرة إلى أن بعض من وصفتهم بأنهم "مثيرو شغب" أطلقوا النار من بين الحشود باتجاه قوات الشرطة، ما أدى إلى إصابة عدد من عناصرها. ونقلت "فارس" عن مصدر مسؤول قوله إن عدداً من الأشخاص من الطرفين أصيب خلال الاشتباكات، في حين أقدمت قوات الشرطة على توقيف عدد ممن وصفتهم بـ"العناصر الرئيسية المشاركة في أعمال الشغب".

وفي وقت لاحق، أفادت وكالة فارس بسقوط ثلاثة قتلى في غرب البلاد. وجاء في تقريرها أن "مجموعة من مثيري الشغب استغلت تجمعاً احتجاجياً في مدينة أزنا بمحافظة لرستان لمهاجمة مركز للشرطة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة 17 آخرين بجروح خلال المواجهات".

وفي سياق متصل، نقل التلفزيون الإيراني عن نائب محافظ مقاطعة لرستان، سعيد بور علي، قوله إن "عنصراً في قوات الباسيج يبلغ من العمر 21 عاماً قتل على أيدي مثيري شغب في مدينة كوهدشت، أثناء دفاعه عن النظام العام". وأضاف بور علي أن "13 شرطياً وعنصراً من الباسيج أصيبوا بجروح جراء رشقهم بالحجارة خلال التظاهرات التي شهدتها المدينة".

وأظهرت مقاطع مصورة نُشرت من مدينة باغ ملك في محافظة خوزستان، قيام محتجين بترديد شعارات مؤيدة للنظام الملكي ومعارضة للجمهورية الإسلامية. من جهة أخرى، أعلن كاظم نظري، مدعي عام كوهدشت في محافظة لرستان غربي البلاد، توقيف 20 شخصاً على خلفية اضطرابات شهدتها المدينة الليلة الماضية. ونقلت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، عن نظري قوله إن "أعمال الشغب الأخيرة وما رافقها من تخريب، من بينها رشق قوات الأمن بالحجارة"، أسفرت عن إصابة 13 عنصراً من قوات الباسيج، ومقتل أحد عناصرها متأثراً بجراح خطيرة، إضافة إلى توقيف 20 شخصاً.

وأوقفت السلطات الإيرانية 30 شخصاً في طهران بتهمة "الإخلال بالنظام العام"، وفق ما أفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية الخميس. وذكرت الوكالة أنه "بعد عملية منسقة بين أجهزة الأمن والاستخبارات، جرى التعرف على ثلاثين شخصا كانوا يُخلّون بالنظام العام" في ملارد في غرب طهران "وأُوقفوا ليلة أمس" الأربعاء، قائلة إن هؤلاء الأفراد "حاولوا زعزعة الاستقرار". وفي السياق نفسه، ذكرت وكالة "تسنيم" أن الأجهزة الأمنية اعتقلت في مدينة كرمانشاه غربي البلاد سبعة أشخاص قالت إنهم ينتمون إلى "مجموعات معارضة مقيمة في الخارج"، موضحة أن الاعتقالات جاءت عقب تجمعات احتجاجية وُصفت بالسلمية، على خلفية تردي الأوضاع المعيشية. وأضافت الوكالة أن المعتقلين "كانوا بصدد جر الاحتجاجات إلى أعمال شغب"، مشيرة إلى أن أحدهم كان يحمل سلاحاً، وفق ما ورد في تقريرها.