إيران: مفاوضات إسلام أباد تبدأ بعد قبول شروطنا المسبقة

- وصل الوفد الإيراني بقيادة محمد باقر قاليباف إلى إسلام أباد لإجراء محادثات مع الجانب الأميركي، يرافقه مسؤولون بارزون ولجان أمنية وسياسية واقتصادية. - المحادثات مشروطة بقبول الطرف الأميركي للشروط الإيرانية المسبقة، مع تأكيد إيران على أن خطتها ذات البنود العشرة ستكون أساس المفاوضات، ورفضها لوقف إطلاق نار يسمح بإعادة تسليح العدو. - تزامن وصول الوفد الإيراني مع وصول نائب الرئيس الأميركي، في إطار تفاهم لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بعد أربعين يوماً من الحرب.

وصل الوفد الإيراني المكلّف بالمفاوضات، برئاسة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إلى العاصمة الباكستانية لإجراء محادثات مع الجانب الأميركي. وكان "العربي الجديد" قد نشر حصريا في وقت سابق خبر توجه الوفد الإيراني إلى إسلام أباد. ويرافق قاليباف وزير الخارجية عباس عراقجي، وأمين مجلس الدفاع علي أكبر أحمديان، ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، إضافة إلى عدد من أعضاء مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان). كما يضم الوفد لجاناً أمنية وسياسية وعسكرية واقتصادية وقانونية.

وقالت وكالة "فارس" الإيرانية إن هذه المحادثات ستبدأ في حال قبول الطرف المقابل بالشروط المسبقة التي طرحتها إيران لبدء المفاوضات. وكان نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي قد أكد، اليوم الجمعة، أنّ اتفاق وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة ينصّ على أن تكون الخطة الإيرانية ذات البنود العشرة أساساً للمفاوضات، مضيفاً أنّ إيران "لا تريد وقف إطلاق نار يتيح للعدو المعتدي إعادة تسليح نفسه ثم استئناف العدوان".

وأكد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف دعم الحكومة الكامل لرئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف في مهمته الدبلوماسية، متمنياً له التوفيق في المفاوضات المرتقبة، ومشدداً على أنه يقف اليوم في موقع "الممثل للشعب وللنظام". وأضاف عارف في منشور على منصة إكس: "مثل ما كنا سنداً للمقاتلين في جبهات الحرب، فإننا اليوم نقف في الساحات والميادين خلف مفاوضينا، لتمكينهم من أداء المهمة الموكلة إليهم من قبل القيادة والشعب بكل قوة واقتدار".

في غضون ذلك، نشر قاليباف، على حسابه في منصة "إكس"، صورة من داخل طائرة الوفد المفاوض، تظهر مقاعد وُضعت عليها صور لأطفال ونساء قضوا خلال العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، وعلّق عليها بالقول: "رفاقي في هذه الرحلة".

ويأتي وصول الوفد الإيراني إلى إسلام أباد بالتزامن مع وصول نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، برفقة المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، في وقت سابق اليوم. وجاءت هذه المفاوضات على خلفية اتفاق الطرفين الإيراني والأميركي على ذلك ضمن تفاهم وقف إطلاق النار مدة أسبوعين، الذي دخل حيز التنفيذ فجر الأربعاء الماضي بعد أربعين يوماً من الحرب. ووفق الرواية الإيرانية، اضطرت الولايات المتحدة وإسرائيل، بعد فشل تحقيق أهدافهما المعلنة من الحرب، إلى طرح وقف إطلاق النار والدعوة إلى التفاوض.