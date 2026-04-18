إيران: مضيق هرمز تحت سيطرتنا الكاملة ووضعه مرتبط بتطورات لبنان

- أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية أن مضيق هرمز تحت السيطرة الإيرانية الكاملة، مع منع عبور السفن العسكرية المعادية، وأن الملاحة تتم بترخيص من الحرس الثوري في إطار وقف إطلاق النار المؤقت. - أشار إلى هزيمة العدو في عدة ميادين واستمرار المقاومة حتى النصر النهائي، معتمدة على حضور الشعب، وجهوزية القوات المسلحة، والدبلوماسية الذكية، مؤكداً فشل الولايات المتحدة في إسقاط النظام الإيراني. - شدد رئيس السلطة القضائية على محاسبة الأعداء، بينما أعلن وزير الخارجية عن فتح المضيق مؤقتاً، مع استمرار المفاوضات مع الولايات المتحدة ورفض المطالب الأميركية غير المنطقية.

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، العميد رضا طلائي نيغ، اليوم السبت، أن مضيق هرمز، بوصفه شريان الطاقة العالمي، "لا يزال تحت السيطرة الكاملة والإدارة الذكية لإيران"، وأن عبور السفن العسكرية أو التابعة للقوى المعادية "ممنوع". وأضاف أن أي حركة ملاحة "تتم حصراً في إطار وقف إطلاق النار المؤقت، وبترخيص مسبق من القوة البحرية التابعة للحرس الثوري".

وقال طلائي نيغ، في تصريحات أدلى بها من مدينة همدان غربي البلاد، إن "ترسيخ الأمن الكامل في هذا المضيق يُعدّ من أكبر إنجازات الجمهورية الإسلامية"، مشدداً على أن "الوضع الحالي في مضيق هرمز وضع مؤقت، وأن أي ضغط يتعرض له الإخوة والأخوات في لبنان سيعيد وضع المضيق إلى ما كانت عليه سابقاً"، ومشيراً إلى أن "هذا الترخيص المحدود والمشروط بالملاحة مخصّص فقط للاحتياجات الإنسانية وللدول غير المصنّفة ضمن صفوف الأعداء، وهو يدلّ بوضوح على اقتدار الجمهورية الإسلامية ودعمها لمحور المقاومة في لبنان"، بحسب تعبيره.

ورأى المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية أن "العدو مُني بهزيمة مؤكدة في سبعة ميادين"، مضيفاً أن "المقاومة في ثلاثة ميادين أخرى ستستمر حتى تحقيق النصر النهائي، اعتماداً على ثلاث ركائز أساسية هي حضور الشعب، وجهوزية القوات المسلحة، والدبلوماسية الذكية". وبحسب وكالة إيسنا الإيرانية، قال طلائي نيغ إن فشل الولايات المتحدة في "إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية، وإحداث شرخ بين الشعب والسلطة، وتشكيل تحالف عالمي ضد إيران بات أمراً واضحاً"، مشيراً إلى أن "إخفاق العدو في مساعي التدخل والسيطرة على مضيق هرمز أضيف إلى قائمة هزائمه، وأن المضيق سيظل دائماً تحت الإدارة الذكية لإيران".

ولفت إلى أن "تعويض الخسائر الوطنية، ومعاقبة المعتدين بالكامل، واحتواء التهديدات ضد إيران والمنطقة، هي أهداف مستمرة لم تتحقق بعد بصورة كاملة، وسيُبتّ فيها في ميدان القتال أو عبر الدبلوماسية" على حد قوله. كما أشار إلى ما وصفها بـ"المخططات الفاشلة للعدو"، بما في ذلك "محاولات إسقاط النظام الإسلامي، والتحريض على اضطرابات داخلية، ودفع مناطق حدودية نحو التفكك، وإشعال حرب هجينة"، مؤكداً أن "الجمهورية الإسلامية اليوم أكثر تماسكاً واقتداراً وحضوراً شعبياً مما كانت عليه".

وفي سياق متصل، شدد رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي، اليوم السبت، على أن "الأعداء يجب أن يدفعوا تعويضات الحرب"، مضيفاً أن "العدو لا ينبغي تركه يفلت، بل يجب ملاحقته ومحاسبته". وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أعلن عن فتح المضيق بعد إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان. وكتب عراقجي على منصة إكس: "تماشياً مع وقف إطلاق النار في لبنان، جرى الإعلان عن فتح مضيق هرمز بالكامل للفترة المتبقية من وقف إطلاق النار"، قبل أن يعلن ترامب عن فتح المضيق بالكامل تزامناً مع استمرار الحصار البحري على إيران.

إلى ذلك، قال مصدر إيراني مسؤول لـ"العربي الجديد"، مساء الجمعة، إن الإعلان عن فتح مؤقت لمضيق هرمز ووقف إطلاق النار في لبنان جزء من اتفاق الهدنة مع الولايات المتحدة الأميركية، مشيراً إلى أن طهران انتظرت ساعات عدة للتأكد من وقف إطلاق النار في لبنان، قبل أن تعلن فتحاً مؤقتاً للمضيق حتى نهاية الهدنة. وبحسب ما أفاد المصدر، فإن المفاوضات مع الولايات المتحدة ما زالت مستمرة حول القضايا الخلافية، مشدداً على عدم وجود أفق واضح لها في ظل المطالب الأميركية "المفرطة".

وأضاف أن "المطالب الأميركية في المفاوضات ما زالت غير منطقية وغير معقولة"، مؤكداً أن الإعلان عن فتح مضيق هرمز مؤقتاً لا علاقة له بالمفاوضات الجارية. وبشأن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق حول مصير اليورانيوم المخصب، قال المصدر لـ"العربي الجديد" إن ما أعلنه ترامب "عار عن الصحة"، كما قال إن طهران لن تقبل استمرار الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية، وإنها ستغلق مضيق هرمز "في حال تواصل هذا الحصار"، وذلك على الرغم من تأكيد ترامب موافقة إيران على عدم إغلاق المضيق مجدداً.