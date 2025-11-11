إيران: مستعدون لطمأنة العالم حول برنامجنا النووي

- إيران تتلقى رسائل متناقضة من واشنطن بشأن المفاوضات النووية، وتؤكد استعدادها لاتفاق سلمي دون المساس بأمنها القومي. - خطيب زاده يبرز فخر إيران ببرنامجها النووي المحلي، ويؤكد عدم سعيها لامتلاك سلاح نووي، مع استعدادها للتعاون لطمأنة المجتمع الدولي. - المفاوضات الإيرانية الأميركية متوقفة حالياً، مع إمكانية استئنافها فقط إذا أبدت واشنطن استعداداً لحوار متكافئ ومفيد للطرفين.

أكد نائب وزير الخارجية ورئيس مركز الدراسات السياسية والدولية بالخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تتلقى رسائل متناقضة من واشنطن، مضيفاً أن إيران مستعدة للتوصل إلى اتفاق "سلمي"، لكنها لن تعقد أي صفقة على حساب أمنها القومي.

وقال خطيب زاده، في كلمته خلال الدورة الثانية عشرة من ملتقى أبوظبي الاستراتيجي إن الولايات المتحدة تنقل إلى طهران عبر بعض الدول الوسيطة رسائل متناقضة بشأن المفاوضات النووية. وشدد على أن إيران تسعى إلى "اتفاق نووي سلمي بالكامل"، مؤكداً في الوقت ذاته أن الجمهورية الإسلامية "لن تقبل بأي شكل من أشكال التسوية أو التهاون في قضايا الأمن القومي".

وحسب وكالة فارس الإيرانية المحافظة، أعرب خطيب زاده عن اعتزازه بالبرنامج النووي الإيراني الذي قال إنه طُور بالكامل داخل البلاد، مجدداً التأكيد أن إيران لا تسعى إلى إنتاج أو امتلاك سلاح نووي، وهي مستعدة للتعاون من أجل طمأنة المجتمع الدولي في هذا الشأن. وأضاف خطيب زاده أن الرسائل المتناقضة التي ترسلها واشنطن عبر أطراف ثالثة إلى طهران زادت من تعقيد مسار المفاوضات، ومع ذلك فإنّ إيران ما تزال على استعداد للتوصل إلى اتفاق مستدام ومتوازن يضمن المصالح المتبادلة.

وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أول أمس الأحد، في مقابلة مع موقع الإعلام الحكومي الإيراني أنه "لا توجد حالياً أي إمكانية لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة"، مشدداً في الوقت نفسه على أن إمكانية التفاوض قد تُطرح فقط في حال إبداء واشنطن استعداداً لـ"حوار متكافئ ومفيد للطرفين". وتوقفت المفاوضات الإيرانية الأميركية غير المباشرة، خلال يونيو/حزيران الماضي عقب شنّ الاحتلال الإسرائيلي عدواناً على إيران تخلله قصف أميركي للمنشآت النووية الإيرانية.