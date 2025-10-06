إيران: لا برنامج للتفاوض مع أوروبا وتبادل قريب للسجناء مع باريس

- أكدت إيران عدم وجود خطط حالية للتفاوض مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وتركز على دراسة آثار إعادة فرض العقوبات الدولية، معتبرةً تفعيل آلية "سناب باك" نهجاً غير مسؤول في الملف النووي. - تبادل الأسرى بين طهران وباريس جارٍ، مع اتخاذ خطوات للإفراج عن سجناء فرنسيين في إيران ومهدية أسفندياري في فرنسا، معرباً عن أمله في إتمام العملية قريباً. - انتقدت إيران تصريحات أميركية حول "تدمير البرنامج النووي"، مؤكدةً أن البرنامج سيبقى سلمياً، وأن الولايات المتحدة تنتهك القوانين الدولية.

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، أن إيران ليست لديها في هذه المرحلة خطة للتفاوض مع الدول الثلاث، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وتركز حالياً على دراسة آثار وتبعات الخطوة التي اتخذتها هذه الدول الأوروبية والولايات المتحدة بإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران، وأوضح في مؤتمره الصحافي الأسبوعي أن "الدبلوماسية، بمعنى استمرار الاتصالات، قائمة وكلما شعرنا أنّها يمكن أن تؤتي ثمارها، سنتخذ القرار وفقاً لمصالح ومنافع البلاد".

وأشار إلى أنّ تفعيل هذه الدول لآلية "سناب باك" لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران منذ الأسبوع الماضي، يُعد نهجاً "غير مسؤول ومدمّر" في الملف النووي خلال الأشهر الأخيرة، واتّهمها باستغلال آلية تسوية النزاعات في الاتفاق النووي، وفرض مطالب الولايات المتحدة على مجلس الأمن الدولي. وبيّن أن الشروط التي وضعتها الدول الأوروبية الثلاث لعدم تفعيل آلية "سناب باك" كانت غير منطقية، مؤكداً أن الأوروبيين لم يتمكنوا من أداء دور الطرف المفاوض على نحوٍ صحيح، وأن ظروف المفاوضات المقبلة ستختلف قطعاً عن الماضي.

وشدّد بقائي على أنّ هذا الإجراء الأوروبي لا يخلق أي التزام على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتنفيذ العقوبات، وأضاف أنّه "بالرغم من تقديم مبادرات سلام لغزة وقضايا أخرى مرتبطة بذلك، لا تزال الجرائم التي يرتكبها النظام الصهيوني في غزة متواصلة"، مشيراً إلى أنّه خلال هذه الفترة ثبت عجز المنظمات الدولية، ومنها الأمم المتحدة ومجلس الأمن، عن اتخاذ أي إجراء حتى بالحدّ الأدنى لوقف هذه الجرائم، كما دان المتحدث الإيراني، الإجراء الإسرائيلي ضد أسطول الصمود العالمي، واعتقال نشطاء حقوق الإنسان المرافقين لهذه القافلة البحرية.

تبادل السجناء مع فرنسا

صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية أنّ تبادل الأسرى بين طهران وباريس جارٍ، موضحاً أنّه وفقاً للإجراءات القضائية المتّبعة، فقد جرى النظر في مسألة الإفراج عن اثنين من السجناء الفرنسيين، واتُّخذت الخطوات اللازمة في وزارة الخارجية. وأكّد بقائي أنّ قرار الإفراج عن السجينَين الفرنسيين في إيران وعن المواطنة الإيرانية مهدية أسفندياري المعتقلة في فرنسا في الجهات المختصة، قيد التنفيذ، معرباً عن أمله في أن يجري هذا الأمر قريباً، بعد استكمال الإجراءات المطلوبة.

التعليق على التصريحات الأميركية

وفي ما يخص تصريحات مسؤولين أميركيين، ومنهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي تحدثت عن "تدمير البرنامج النووي الإيراني"، شدّد بقائي على أن تكرار هذه التصريحات "يزيد من المسؤولية الدولية للحكومة الأميركية"، معتبراً أن "الإقرار والاعتراف بارتكاب فعل إجرامي وغير قانوني لا يمنح أي شرعية للولايات المتحدة، بل يؤكد للمجتمع الدولي وللشعب الإيراني أن الولايات المتحدة طرف ينتهك القانون وغير ملتزم بالقواعد والأنظمة الدولية المتفق عليها". وأشار إلى أنّ تكرار المسؤولين الأميركيين لهذا الادعاء بأن البرنامج النووي الإيراني قد تأخر أو أُعيق، "لا يغيّر إطلاقاً من حقيقة أن البرنامج النووي الإيراني كان وسيبقى سلمياً على الدوام".