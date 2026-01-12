إيران | قناة اتصال مفتوحة بين عراقجي وويتكوف وتبادل رسائل

- قناة الاتصال بين إيران والولايات المتحدة لا تزال مفتوحة، حيث يتبادل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وممثل الرئيس الأميركي الخاص ستيف ويتكوف الرسائل عند الحاجة، رغم عدم جدية الطرف الأميركي. - زيارة وزير الخارجية العماني لإيران كانت مخططة مسبقًا، وناقش الطرفان قضايا إقليمية مثل اليمن والصومال ولبنان وفلسطين، مع تأكيد على العلاقات الممتازة بين البلدين. - إيران تمتلك وثائق تثبت تدخل الولايات المتحدة وإسرائيل في أنشطتها الإرهابية، بينما يدرس الرئيس الأميركي دونالد ترامب خيارات عسكرية ضد إيران إذا استمرت في قتل المتظاهرين.

صرّح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم الاثنين بأن قناة الاتصال بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وممثل الرئيس الأميركي الخاص ستيف ويتكوف "لا تزال مفتوحة، ويتبادلان من خلالها الرسائل اللازمة عند الحاجة".

وأضاف بقائي، في مؤتمر صحافي، أن هذه القناة تُضاف إلى جانب القناة الرسمية التي تمثل سفارة سويسرا الراعية للمصالح الأميركية في إيران. وتابع أن "الطرف الأميركي طرح أفكاراً"، مؤكداً في معرض رده على سؤال حول التناقض في الرسائل الأميركية أن "هذه الرسائل لا تدلّ إلا على عدم جدية الطرف الآخر وعدم حسن نيته، وهي لا تساعد بأي شكل من الأشكال".

وعما إذا كان وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، يحمل رسالة من الولايات المتحدة، أجاب بقائي بأن الزيارة "كان مخططًا لها مسبقًا"، مشيرًا إلى أن الزيارات والاتصالات السياسية بين إيران وعمان "قائمة دائمًا"، وهناك "علاقة ممتازة" بين البلدين. وأضاف أن وزيري خارجية البلدين "تناولا القضايا الثنائية وقضايا ذات صلة بالسلام والاستقرار الإقليمي، أبرزها اليمن، والصومال، ولبنان، وفلسطين". وأشار إلى "مناقشة أفكار حول مواضيع أخرى نتحدث عنها دائمًا مع عُمان"، من دون الكشف عن هذه المواضيع. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن بلاده تقوم بتوثيق التدخلات الأميركية والإسرائيلية في الشؤون الداخلية الإيرانية.

وفي وقت سابق اليوم، أكد وزير الخارجية الإيراني، خلال اجتماع مع السفراء والممثلين الأجانب في البعثات الدبلوماسية، أن إيران تمتلك "وثائق وإثباتات دامغة تؤكد تدخّل الولايات المتحدة وإسرائيل في الأنشطة الإرهابية" التي شهدتها بلاده في الأيام الأخيرة، في إشارة إلى الاحتجاجات، مشيراً إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية "مليئة بالادعاءات التي تشير إلى تخطيطهم لعمليات داخل إيران".

ويأتي هذا في وقت قال فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يدرس إمكانية القيام بعمل عسكري ضد إيران إذا قتلت المتظاهرين. وصرّح ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية، ردّاً على سؤال عما إذا كانت إيران قد تجاوزت الخط الأحمر الذي أعلنه سابقاً، والمتمثل في قتل المتظاهرين: "يبدو أنهم بدأوا يفعلون ذلك". وأضاف: "نتابع الأمر بجدية بالغة، والجيش يتابعه، ونحن ندرس بعض الخيارات القوية جداً. سنتخذ قراراً".