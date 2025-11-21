- رفضت إيران قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن برنامجها النووي، معتبرة أنه غير قانوني وجاء نتيجة ضغوط غربية، مما يُعدّ خرقاً لمبادئ معاهدة عدم الانتشار النووي. - أكدت إيران أن القرار يفتقر للصلاحية القانونية ويطالبها بتعليق الأنشطة النووية، محذرة من أن هذا النهج سيؤدي إلى فوضى قانونية وتقويض النظام الدولي. - حمّلت إيران الولايات المتحدة والدول الأوروبية مسؤولية التصعيد، مشيرة إلى انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي والهجمات على منشآتها، ودعت للتركيز على الخطر الأكبر المتمثل في إسرائيل.

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، صباح اليوم الجمعة، رفضها القاطع لقرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن "برنامج إيران النووي السلمي"، معتبرة أنه غير قانوني وغير مبرّر، وأنه جاء نتيجة ضغوط الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، على الدول الأعضاء. وقالت الوزارة، في بيان لها، إنّ القرار صيغ واستُصدر باستغلال التفوق العددي لمجموعة الغرب في المجلس، دون دعم قرابة نصف الدول الأعضاء، وبمعارضة عضوين دائمين بمجلس الأمن، مضيفة أنه "يُعدّ خرقاً" لمبادئ معاهدة عدم الانتشار النووي، التي تكفل حق جميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، و"يعيد مطالب غير قانونية" بتعليق تخصيب اليورانيوم، سبق أن ألغتها قرارات مجلس الأمن الدولي.

وأكدت الخارجية أنّ مجلس الحكام لا يملك صلاحية إعادة فرض قرارات مجلس الأمن المنتهية، قائلة إنّ محاولة الإيحاء بامتلاكه هذه الصلاحية "تكشف سوء نية الدول الغربية"، محذرة من أنّ هذا النهج سيؤدي إلى "فوضى قانونية وتقويض النظام الدولي لمنع الانتشار". وأقرّ مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الخميس، قراراً استناداً إلى التقرير الأخير لرافاييل غروسي. ويؤكد القرار على ضرورة تمكين الوكالة من الوصول الفوري إلى معلومات دقيقة بشأن مخزونات المواد النووية المعلنة لدى إيران.

وجاء في نص القرار أنّ إيران، بموجب القرارات الدولية التي أُعيد تطبيقها في سبتمبر/ أيلول 2025، ملزمة بتعليق جميع الأنشطة المرتبطة بالتخصيب وإعادة المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير والمشاريع المتعلقة بالمياه الثقيلة. كما طُلب من طهران الالتزام بالبروتوكول الإضافي، وتزويد الوكالة بكامل البيانات حول وضع مخزونات اليورانيوم المخصب، والمنشآت الخاضعة لإجراءات الضمانات. واتهم البيان الصادر عن الخارجية الإيرانية، واضعي القرار بأنهم "تجاهلوا عمداً" أنّ توقف بعض أنشطة الوكالة في إيران جاء "نتيجة مباشرة" للهجمات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل على منشآت نووية إيرانية خاضعة للرقابة الدولية.

وحمّلت الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) مسؤولية التصعيد الحالي، مشيرة إلى انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018، والمشاركة في هجمات يونيو/ حزيران 2025 على منشآت إيرانية، إضافة إلى تفعيل آلية "سناب باك"، نهاية سبتمبر الماضي.

كما اتهمت الخارجية الإيرانية، هذه الدول بتعطيل ما وصفته بأنه "المسار الإيجابي" بين إيران والوكالة، مضيفة أنّ هذا التصرف أجبر طهران على إنهاء التفاهم الموقع في 9 سبتمبر في القاهرة، و"رغم تعاونها الأخير بالسماح بالوصول إلى بعض المنشآت". كما شددت الوزارة على التزام إيران برفض الأسلحة النووية، ودعت مجلس الحكام والمدير العام للوكالة رافاييل غروسي إلى التركيز على "الخطر الأكبر" المتمثل في إسرائيل، التي وصفتها بأنها دولة مرتكبة للإبادة الجماعية، وتملك أسلحة دمار شامل، وتشكل العقبة الرئيسية أمام قيام منطقة شرق أوسط خالية من هذه الأسلحة.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

، أمس الخميس، إنّ بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، عبر تقديمها مشروع قرار ضد إيران في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تجاهلت تعاملات طهران وحسن نيتها، وألحقت ضرراً بمصداقية واستقلال الوكالة، وأحدثت خللاً في مسار التعاون القائم بين الطرفين. ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية عن عراقجي قوله إنّ الخطوة الحالية تأتي "امتداداً للإجراء غير القانوني الذي اتخذته الدول الأوروبية الثلاث في مجلس الأمن، بإعادة طرح قرارات سابقة تم إلغاؤها"، موضحاً أن هذا التصعيد جعل تفاهم القاهرة 9 سبتمبر الماضي، "غير ذي أساس في علاقات إيران والوكالة في مجال الضمانات". وأضاف أن طهران أبلغت المدير العام للوكالة، في رسالة رسمية، بأنّ تفاهم القاهرة "لم يعد سارياً ويُعتبر منتهياً".