- تحولت عقيدة القوات المسلحة الإيرانية من الدفاع إلى الهجوم، مع تعديل التكتيكات الميدانية وإنتاج أسلحة متطورة، مما يربك حسابات العدو ويقدم مفاجآت جديدة في ساحات المعركة. - الانسجام الوطني بين الشعب الإيراني وقواته المسلحة تحت قيادة المرشد الأعلى يعزز الانتصارات، مع استمرار مسار القتال بقوة حتى استسلام العدو، حيث انسحب العدو من المجال البحري. - إيران تسيطر على مضيق هرمز وتستطيع استهداف أي تهديد، مما يعكس قدرتها الدفاعية والهجومية المتطورة، مع إرادة موحدة لمواصلة الدفاع ومعاقبة المعتدي.

قال قائد مقر "خاتم الأنبياء" للعمليات الحربية الإيرانية، اللواء الطيّار علي عبد اللهي، اليوم الأحد، إنّ عقيدة القوات المسلحة الإيرانية "قد تحوّلت من الدفاع إلى الهجوم"، مشيرًا إلى تعديل التكتيكات الميدانية وفقاً لهذه العقيدة الجديدة. وأشار الفريق عبد اللهي إلى أن القوات المسلحة الإيرانية أنتجت وتنتج "معدات وأسلحة متطورة"، مؤكداً أنّ استخدام هذه القدرات الجديدة سيؤدي إلى "إرباك حسابات العدو بالكامل".

وأضاف قائد مقر "خاتم الأنبياء": "الأعداء المجرمون للجمهورية الإسلامية الإيرانية لمسوا بالفعل جزءاً من هذه القدرات في ميدان القتال، وسيستمر هذا المسار لنقدّم مفاجآت جديدة في ساحات المعركة". وتابع، وفق التلفزيون الإيراني، بقوله إن "الانسجام الوطني والوحدة التاريخية" بين الشعب الإيراني وقواته المسلحة، تحت قيادة المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي، "تبشّر بالمزيد من الانتصارات".

مسار القتال "سيستمر بقوة"

من جهته، صرّح المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، العميد رضا طلائي ‌نيغ، بأن القوات المسلحة "ستواصل مسار القتال دون توقف وبقوة حتى الوقف الكامل للعدوان واستسلام العدو". وأضاف أن "العدو في المجال البحري غادر الساحة عملياً"، مؤكداً أنه لا تُشاهد اليوم أي قطع بحرية له في الخليج وبحر عُمان، قائلاً إنه "اضطر إلى الانسحاب نحو أعماق المحيطات"، معتبراً أن ذلك يدل على "انهياره الكامل في المجال البحري".

وفي ما يتعلق بمضيق هرمز، قال إن الولايات المتحدة "حاولت عبر حرب نفسية وتضخيم إعلامي التغطية على عجزها عن التدخل، إلا أن السيطرة والقدرة على تأمين هذا الممر الاستراتيجي هي بيد القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية". وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية أن إيران "تمتلك القدرة على استهداف أي مصدر تهديد ضدها"، مشيراً إلى أن ذلك "يعكس القدرة الدفاعية والهجومية المركبة للبلاد"، التي قال إنها "تتطور بشكل متواصل". وشدد طلائي نيغ على أن "العامل الحاسم في مصير الحروب هو إرادة الأطراف"، موضحاً: "في إيران إرادة موحّدة بين الشعب والمقاتلين والقيادة لمواصلة الدفاع حتى معاقبة المعتدي وتعويض الخسائر وضمان الردع في المستقبل".